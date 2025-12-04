Фінляндія пропонує Україні "заходи безпеки", але не гарантії, - прем’єр Орпо
Фінляндія не готова надавати Україні гарантії безпеки, проте готова брати участь в організації безпекових заходів для України, що відрізняється від надання формальних гарантій безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявив прем'єр Петтері Орпо.
"Це дуже велика різниця. Гарантії безпеки є серйозною справою. Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з заходами безпеки. Різниця між цим суттєва", - зазначив Орпо.
На запитання, чи знайомий він із умовами гарантій безпеки від США для України та чи працюватимуть вони за зразком статті 5 НАТО, політик відповів, що Гельсінкі не отримували детальних пропозицій і конкретних умов.
За словами Орпо, він не розуміє, чому Фінляндія опинилася у списку держав, готових надати гарантії безпеки, у початковому варіанті "мирного плану" президента США Дональда Трампа.
Водночас він переконаний, що "справжні гарантії безпеки" Україні можуть надати лише великі європейські країни разом із США.
Переговори США та РФ
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
- Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.
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А саміти та якісь нікчемні теревені=договори про «мір, труд май», то для дурнів з лохомакаронів, за їх же гроші, на млрд грн!!
Бо всі не вірять що війна не розпочнется знову і головне не вірять що Україна зробить висновки і буде тім самим "сталевим дікобразом европи". А на нато війсковим шляхом ніхто нападати не буде і вони це чудово знають.
Або спробувати схилити ісламістів до християнства?
Я от небезпідставно вважаю, що релігія є самим потужним фактором, котрий століттями роз'єднує людство.
как раз наоборот - честно. "безсовістне" назаключало стопятьсот безпекових угод