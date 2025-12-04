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Новини Гарантії безпеки для України
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Фінляндія пропонує Україні "заходи безпеки", але не гарантії, - прем’єр Орпо

Фінляндія не дає гарантії безпеки Україні, пропонує заходи — прем’єр

Фінляндія не готова надавати Україні гарантії безпеки, проте готова брати участь в організації безпекових заходів для України, що відрізняється від надання формальних гарантій безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Yle, про це заявив прем'єр Петтері Орпо.

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"Це дуже велика різниця. Гарантії безпеки є серйозною справою. Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з заходами безпеки. Різниця між цим суттєва", - зазначив Орпо.

На запитання, чи знайомий він із умовами гарантій безпеки від США для України та чи працюватимуть вони за зразком статті 5 НАТО, політик відповів, що Гельсінкі не отримували детальних пропозицій і конкретних умов.

За словами Орпо, він не розуміє, чому Фінляндія опинилася у списку держав, готових надати гарантії безпеки, у початковому варіанті "мирного плану" президента США Дональда Трампа.

Водночас він переконаний, що "справжні гарантії безпеки" Україні можуть надати лише великі європейські країни разом із США.

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Переговори США та РФ

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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Автор: 

Україна (7432) Фінляндія (1457) Орпо Петтері (58) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+11
Дивно, а куди ж каталися за гроші Українців, по країнах Світу, зеленський з єрмаком, упродовж 2024-25 років і щось там поназаключали???
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04.12.2025 09:33 Відповісти
+8
28 безпекових угод
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04.12.2025 09:33 Відповісти
+6
Нє, ну спасіба
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04.12.2025 09:29 Відповісти
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Нє, ну спасіба
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04.12.2025 09:29 Відповісти
і це каже країна яка втратила 10% території після війни з паРашею.
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04.12.2025 09:31 Відповісти
Трамп нас з кимось попутав - Орпо - по серйозному - ні - бо медвідь близенько
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04.12.2025 09:32 Відповісти
Дивно, а куди ж каталися за гроші Українців, по країнах Світу, зеленський з єрмаком, упродовж 2024-25 років і щось там поназаключали???
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04.12.2025 09:33 Відповісти
28 безпекових угод
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04.12.2025 09:33 Відповісти
Вивозив зеленський гроші з України, на скумбрію по 8 дол США !!
А саміти та якісь нікчемні теревені=договори про «мір, труд май», то для дурнів з лохомакаронів, за їх же гроші, на млрд грн!!
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04.12.2025 10:15 Відповісти
Зараз будуть писати "фіни не розуміють, що вони наступні, а ми щит". Але вони не наступні й добре це розуміють)
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04.12.2025 09:34 Відповісти
А можна мені виграшні номери білета національної лотереї від диванних екстрасенсів на наступний розіграш?
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04.12.2025 09:37 Відповісти
Легко - але 30% від планованого виграшу авансом. Кидай 300 штук і виграєш мільйон.
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04.12.2025 09:41 Відповісти
Тільки тому, що нах нікому не потрібні, з них немає чого взяти.
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04.12.2025 09:40 Відповісти
Ага, просто виноград зелений, як в байці.
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04.12.2025 09:43 Відповісти
Ви ж написали, що на фінов рашисти нападати не будуть, я підтвердив. Що не так?
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04.12.2025 09:46 Відповісти
Все так, питання в причині ненападу. Якщо РФ не нападає на члена НАТО тільки тому, що їй він нафіг не потрібен, то виникає питання - чого ж ми так рвемося в те НАТО (хоча нас туди й не візьмуть)?
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04.12.2025 10:33 Відповісти
Україну приймуть у НАТО. ***** відсмокче...
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04.12.2025 12:42 Відповісти
Ну це очевидно. Ніхто не хоче давати залізних гарантій безпеки. Тільки квазі. Нажаль

Бо всі не вірять що війна не розпочнется знову і головне не вірять що Україна зробить висновки і буде тім самим "сталевим дікобразом европи". А на нато війсковим шляхом ніхто нападати не буде і вони це чудово знають.
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04.12.2025 09:37 Відповісти
А якого результату ви очікували, ця ***** буде продовжуватися до тих пір поки людство буде поділене на сотні націй і країн. Поки не буде створений єдиний планетарний уряд і єдина планетарна нація.
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04.12.2025 09:41 Відповісти
ну один в 1939 році намагався так здєлать. Але його тоді придушили. Тут або всіх вирізать треба, або щоб всі із друг-другом перетрахались. Я за другий варіант
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04.12.2025 09:46 Відповісти
Ні, він хотів влаштувати геноцид на теорії расового домінування власної нації. Це трохи не те саме.
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04.12.2025 10:07 Відповісти
Ви пропонуєте геноцид на теорії релігійної приналежності. Готові особисто прийняти іслам?
Або спробувати схилити ісламістів до християнства?
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04.12.2025 11:40 Відповісти
Повна ліквідація релігій.
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04.12.2025 12:22 Відповісти
Пишіть прямо - утопія
Я от небезпідставно вважаю, що релігія є самим потужним фактором, котрий століттями роз'єднує людство.
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04.12.2025 12:29 Відповісти
Первая ласточка, в итоге все сведется к новому меморандуму
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04.12.2025 09:44 Відповісти
Що аоно за ху#ню несе. Чмо безсовістне
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04.12.2025 10:14 Відповісти
"Чмо безсовістне"

как раз наоборот - честно. "безсовістне" назаключало стопятьсот безпекових угод
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04.12.2025 11:53 Відповісти
зато чесно і без викрутасів
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04.12.2025 10:32 Відповісти
Всьо, тема "гарантій" згортається. Коаліція рішучих виявилася нерішучою, за Україну ніхто сваритися з паРашою не збирається.
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04.12.2025 11:15 Відповісти
За те, чесно.
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04.12.2025 11:48 Відповісти
 
 