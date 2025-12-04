Фінляндія пропонує Україні "заходи безпеки", але не гарантії, - прем’єр Орпо

Фінляндія не готова надавати Україні гарантії безпеки, проте готова брати участь в організації безпекових заходів для України, що відрізняється від надання формальних гарантій безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявив прем'єр Петтері Орпо.

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"Це дуже велика різниця. Гарантії безпеки є серйозною справою. Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з заходами безпеки. Різниця між цим суттєва", - зазначив Орпо.

На запитання, чи знайомий він із умовами гарантій безпеки від США для України та чи працюватимуть вони за зразком статті 5 НАТО, політик відповів, що Гельсінкі не отримували детальних пропозицій і конкретних умов.

За словами Орпо, він не розуміє, чому Фінляндія опинилася у списку держав, готових надати гарантії безпеки, у початковому варіанті "мирного плану" президента США Дональда Трампа.

Водночас він переконаний, що "справжні гарантії безпеки" Україні можуть надати лише великі європейські країни разом із США.

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Переговори США та РФ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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