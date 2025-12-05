РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12284 посетителя онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
1 791 20

Европейцы предостерегают Зеленского от уступок РФ без надежных гарантий безопасности от США, - WSJ

Уступки без гарантий: от чего предостерегают Зеленского европейцы?

Европейские лидеры предостерегли президента Владимира Зеленского от уступок требованиям России без четких гарантий безопасности со стороны США.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По словам дипломатов, лидеры Европы советовали добиться гарантий безопасности от США для Украины, прежде чем идти на уступки РФ.

Призыв был передан во время разговора Владимира Зеленского с европейскими лидерами, в частности с Эмманюэлем Макроном, Фридрихом Мерцем и Урсулой фон дер Ляйен.

Отмечается, что лидеры настаивали, чтобы США играли ведущую роль в гарантиях безопасности в соглашении.

Читайте также: Делегация Украины вновь прибыла в США на переговоры. Мы готовы к любому развитию событий, - Зеленский

Издание пишет, что в Украине и Европе обеспокоены тем, что США не уточняют, что будут делать, если Россия нарушит будущее возможное мирное соглашение и снова осуществит вторжение в Украину.

Такие предупреждения, отмечает WSJ, являются примером попыток лидеров Европы вмешаться в мирные переговоры, которые проводят США преимущественно без участия Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция опровергла утечку Der Spiegel о "предательстве" США в переговорах по Украине

Что предшествовало?

Читайте также: Поддержка ВСУ - главная гарантия безопасности Украины, - премьер Швеции Кристерссон

Автор: 

Европа (2178) Зеленский Владимир (22838) США (28514) гарантии безопасности (325)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
@ (в перекладі):
Ось тільки не треба дивуватися, чому Трамп наполовину скасував санкції проти ЛУКОЙЛу.
А все тому, що Віткофф з'їздив до москви і привіз звідти кеш! Трамп сам же сказав: "переговори пройшли дуже добре'.
А свого зятя Кушнера до Віткоффа приставив для того, щоб той бува не привласнив частину грошей дорогою. Певне, вже траплялися випадки.
Мафія.
показать весь комментарий
05.12.2025 10:07 Ответить
+4
Были у нас гарантии. И где они?
показать весь комментарий
05.12.2025 10:12 Ответить
+3
Єдина гарантія - українська ядерна зброя.
показать весь комментарий
05.12.2025 09:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А США гарантій не дають і застерігають від непоступливості. Шах і мат від союзників, "треба дати їм навоюватися")
показать весь комментарий
05.12.2025 09:54 Ответить
Для самого гундоса?
Йому сам рудий донні дасть!
показать весь комментарий
05.12.2025 09:54 Ответить
Гумор? Взагалі-то, мова йде про гарантії безпеки для України. У тому числі, судячи з прапорця, і для Вас.
показать весь комментарий
05.12.2025 10:01 Ответить
Про які гарантії якої безпеки? Триндіти - це не гарантія. Прокиньтеся вже нарешті
показать весь комментарий
05.12.2025 10:12 Ответить
Шо ви все валите на США - бачучи шо Трамп ніяких гарантій не дасть - війна в Європі - ваші гарантії
показать весь комментарий
05.12.2025 09:55 Ответить
"Шо ви все валите на США"

они не валят, а вполне прозрачно намекают, что если лидор подпишет что-то без гарантий сша, то значит лидору гарантии не нужны, и возможные гарантии европы и предыдущие усилия автоматом идут в ноль
показать весь комментарий
05.12.2025 10:43 Ответить
друзі союзники тоді чекаємо ваші армії на наших фронтах
потрібно досягти цифри 5000 - 10000 за добу мертвих московитів, можливо тоді ***** заспокоїться і піде з наших земель
показать весь комментарий
05.12.2025 09:55 Ответить
Єдина гарантія - українська ядерна зброя.
показать весь комментарий
05.12.2025 09:55 Ответить
@ (в перекладі):
Ось тільки не треба дивуватися, чому Трамп наполовину скасував санкції проти ЛУКОЙЛу.
А все тому, що Віткофф з'їздив до москви і привіз звідти кеш! Трамп сам же сказав: "переговори пройшли дуже добре'.
А свого зятя Кушнера до Віткоффа приставив для того, щоб той бува не привласнив частину грошей дорогою. Певне, вже траплялися випадки.
Мафія.
показать весь комментарий
05.12.2025 10:07 Ответить
@ (в перекладі):
США вивели з-під санкцій тисячі АЗС російського Лукойлу за кордоном до кінця квітня наступного року, - заява американського Мінфіну.
Рішення фактично дозволяє продовжити роботу АЗС під брендом «Лукойл» у США та інших країнах.
показать весь комментарий
05.12.2025 10:48 Ответить
А если наообещають в три короба, то нужно соглашаться, да?
показать весь комментарий
05.12.2025 10:09 Ответить
Были у нас гарантии. И где они?
показать весь комментарий
05.12.2025 10:12 Ответить
НІХТО ГАРАНТІЙ НЕ ДАСТЬ. Уже давали і бачимо як це. І Я ВПЕВНЕНИЙ НАТО - така ж фікція як і все решта.

- колюча проволка повсюди
- дрони
- балістика

все інше казки
показать весь комментарий
05.12.2025 10:20 Ответить
Такі вумні європейці,ажстрашно.
показать весь комментарий
05.12.2025 10:23 Ответить
Чим підтримають бажання не капіталювати?Обіцянками?((((
показать весь комментарий
05.12.2025 10:25 Ответить
США втратили право надавати якісь гарантії будь кому після змови з ******. Тим більше Україні як жертві цієї змови. І, до речі, за що там зєлєнскій дав дозвіл американським компаніям розробляти корисні копалини в Україні?
показать весь комментарий
05.12.2025 10:27 Ответить
Зазначається, що лідери наполягали, щоб США відігравали провідну роль у гарантіях безпеки в угоді.

Соромлюсь спитати: а Європа завжди буде як сторонній спостерігач? Я в курсі, що Україна зараз на європейській крапельниці.

Але цей єврокуколдизм - заїпав. Кредити Україні - ні, російські активи - ні, вторинні санкції - ні, гарантії - ні.
показать весь комментарий
05.12.2025 10:44 Ответить
зате: "Українці, ви неймовірні, тримайтесь" і "просіть у трампа побільше, на мале не погоджуйтесь"
показать весь комментарий
05.12.2025 10:46 Ответить
Застерігають і хлопають по плечу, а ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
показать весь комментарий
05.12.2025 10:59 Ответить
Не буде ніяких поступок, Україна цю війну виграла і доведе її до кінця звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
05.12.2025 11:08 Ответить
 
 