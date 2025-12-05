Европейцы предостерегают Зеленского от уступок РФ без надежных гарантий безопасности от США, - WSJ
Европейские лидеры предостерегли президента Владимира Зеленского от уступок требованиям России без четких гарантий безопасности со стороны США.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам дипломатов, лидеры Европы советовали добиться гарантий безопасности от США для Украины, прежде чем идти на уступки РФ.
Призыв был передан во время разговора Владимира Зеленского с европейскими лидерами, в частности с Эмманюэлем Макроном, Фридрихом Мерцем и Урсулой фон дер Ляйен.
Отмечается, что лидеры настаивали, чтобы США играли ведущую роль в гарантиях безопасности в соглашении.
Издание пишет, что в Украине и Европе обеспокоены тем, что США не уточняют, что будут делать, если Россия нарушит будущее возможное мирное соглашение и снова осуществит вторжение в Украину.
Такие предупреждения, отмечает WSJ, являются примером попыток лидеров Европы вмешаться в мирные переговоры, которые проводят США преимущественно без участия Европы.
Что предшествовало?
- Издание Spiegel сообщило, что Мерц и Макрон опасаются "предательства" США в переговорах по Украине.
- Впоследствии у Макрона опровергли эту информацию.
