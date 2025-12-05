Без денег от Европы ближайшее будущее Украины выглядит очень мрачным, - The Telegraph

Евросоюз обязался предоставить Украине финансовую поддержку, чтобы сохранить ее обороноспособность и экономику на плаву в течение ближайших нескольких лет. Однако, как это обычно бывает, в ЕС не могут прийти к соглашению о том, как именно это сделать.

Об этом говорится в материале The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кредит для Украины

В ЕС планируют предоставить около 90 млрд евро в течение следующих двух лет в виде займа, связанного с замороженными активами РФ. Считается, что около 290 млрд евро этих активов находятся на различных банковских счетах по всему ЕС. Две трети из них хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Как и ожидалось, Россия угрожала, называя использование любых замороженных средств "кражей" и обещая подать в суд на любой банк, который позволит этому произойти.

"И, опять же, как и ожидалось, это настолько напугало Бельгию, что она – по словам ее министра иностранных дел Максима Прево – "умоляет" ЕС отказаться от своего плана финансирования кредита Украине таким образом", – пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ пригрозила, что Бельгия будет "вечно" ощущать последствия конфискации замороженных активов, - Де Вевер

Хотя этот план можно реализовать и без согласия Бельгии, Европейская комиссия, к сожалению, не желает этого делать.

В Бельгии опасаются, что если кредит для Украины профинансируют за счет замороженных активов РФ, то в случае отмены санкций раньше, чем ожидается, Россия потребует возврата своих денег, а Брюссель будет вынужден покрывать образовавшийся дефицит.

Также Бельгия боится, что РФ может подать иск против Euroclear, а следовательно, и против бельгийского государства, за то, что они вообще прикоснулись к этим деньгам. Несмотря на заверения Европейской комиссии, что ЕС не оставит Бельгию самостоятельно нести эти риски, Брюссель остается не убежденным и поэтому сопротивляется этому предложению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский о предоставлении Украине репарационного кредита: "От этого может зависеть исход войны"

Будущее Украины

"Без этих денег от Европы ближайшее будущее для Украины выглядит очень мрачным. Чтобы продолжать финансировать свою оборону, Киев будет вынужден сделать жесткий выбор относительно того, где сокращать свой бюджет. Некоторые эксперты считают, что экономический коллапс может произойти в течение нескольких месяцев", - отмечается в материале.

Для Украины и Европы печален тот факт, что даже после почти четырех лет изоляции Россия все еще имеет достаточное влияние, чтобы удержать Бельгию и остальные страны ЕС от оказания помощи Киеву в трудное время. Напоминание Путину о том, что он обладает такой властью, только придаст ему смелости.

Читайте: Поддержка ВСУ - главная гарантия безопасности Украины, - премьер Швеции Кристерссон

Методы

Пытаясь получить одобрение Бельгии на предоставление Украине кредита, ЕС предложил альтернативный метод привлечения средств: заем на международных рынках под залог долгосрочного бюджета ЕС.

Но этот вариант также далек от идеального: заимствование средств таким образом приведет к высоким процентным ставкам и сделает ЕС ответственным за возврат значительных сумм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц о "репарационном займе" Украине: ЕС должен разделить все финансовые риски этого шага, потому что РФ готовится к конфликту с Западом

"Европа может - и должна - быть смелее. Как ни странно, это не первый случай, когда Кремль угрожает союзникам Украины, что останавливает их в оказании помощи.

Бесчисленные просьбы президента Владимира Зеленского о предоставлении оружия в течение последних нескольких лет постоянно тормозились из-за опасений Европы пересечь "красные линии" Путина. И все же почти не было случаев, когда Кремль выполнял свои угрозы о принятии ответных мер против союзников Киева", - пишет автор.

Также читайте: Британия готова передать Украине £8 млрд замороженных российских активов, - The Times

Переговоры

В то же время США и РФ проводят переговоры о мире в Украине, обходя Европу стороной.

"Путин едва сдерживал свое восхищение во вторник, когда заявил, что "(европейцы) расстроены тем, что их отстранили от переговоров". Кремль уже считает ЕС бессильным великаном, с которым не стоит вести переговоры о войне: такие внутренние распри только делают Европу слабее", - подытожили в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейцы предостерегают Зеленского от уступок РФ без надежных гарантий безопасности от США, - WSJ