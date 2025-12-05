Без денег от Европы ближайшее будущее Украины выглядит очень мрачным, - The Telegraph
Евросоюз обязался предоставить Украине финансовую поддержку, чтобы сохранить ее обороноспособность и экономику на плаву в течение ближайших нескольких лет. Однако, как это обычно бывает, в ЕС не могут прийти к соглашению о том, как именно это сделать.
Об этом говорится в материале The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
Кредит для Украины
В ЕС планируют предоставить около 90 млрд евро в течение следующих двух лет в виде займа, связанного с замороженными активами РФ. Считается, что около 290 млрд евро этих активов находятся на различных банковских счетах по всему ЕС. Две трети из них хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.
Как и ожидалось, Россия угрожала, называя использование любых замороженных средств "кражей" и обещая подать в суд на любой банк, который позволит этому произойти.
"И, опять же, как и ожидалось, это настолько напугало Бельгию, что она – по словам ее министра иностранных дел Максима Прево – "умоляет" ЕС отказаться от своего плана финансирования кредита Украине таким образом", – пишет издание.
Хотя этот план можно реализовать и без согласия Бельгии, Европейская комиссия, к сожалению, не желает этого делать.
В Бельгии опасаются, что если кредит для Украины профинансируют за счет замороженных активов РФ, то в случае отмены санкций раньше, чем ожидается, Россия потребует возврата своих денег, а Брюссель будет вынужден покрывать образовавшийся дефицит.
Также Бельгия боится, что РФ может подать иск против Euroclear, а следовательно, и против бельгийского государства, за то, что они вообще прикоснулись к этим деньгам. Несмотря на заверения Европейской комиссии, что ЕС не оставит Бельгию самостоятельно нести эти риски, Брюссель остается не убежденным и поэтому сопротивляется этому предложению.
Будущее Украины
"Без этих денег от Европы ближайшее будущее для Украины выглядит очень мрачным. Чтобы продолжать финансировать свою оборону, Киев будет вынужден сделать жесткий выбор относительно того, где сокращать свой бюджет. Некоторые эксперты считают, что экономический коллапс может произойти в течение нескольких месяцев", - отмечается в материале.
Для Украины и Европы печален тот факт, что даже после почти четырех лет изоляции Россия все еще имеет достаточное влияние, чтобы удержать Бельгию и остальные страны ЕС от оказания помощи Киеву в трудное время. Напоминание Путину о том, что он обладает такой властью, только придаст ему смелости.
Методы
Пытаясь получить одобрение Бельгии на предоставление Украине кредита, ЕС предложил альтернативный метод привлечения средств: заем на международных рынках под залог долгосрочного бюджета ЕС.
Но этот вариант также далек от идеального: заимствование средств таким образом приведет к высоким процентным ставкам и сделает ЕС ответственным за возврат значительных сумм.
"Европа может - и должна - быть смелее. Как ни странно, это не первый случай, когда Кремль угрожает союзникам Украины, что останавливает их в оказании помощи.
Бесчисленные просьбы президента Владимира Зеленского о предоставлении оружия в течение последних нескольких лет постоянно тормозились из-за опасений Европы пересечь "красные линии" Путина. И все же почти не было случаев, когда Кремль выполнял свои угрозы о принятии ответных мер против союзников Киева", - пишет автор.
Переговоры
В то же время США и РФ проводят переговоры о мире в Украине, обходя Европу стороной.
"Путин едва сдерживал свое восхищение во вторник, когда заявил, что "(европейцы) расстроены тем, что их отстранили от переговоров". Кремль уже считает ЕС бессильным великаном, с которым не стоит вести переговоры о войне: такие внутренние распри только делают Европу слабее", - подытожили в материале.
- мінус 65% народжуваності
- мінус 42% нації
- 500 000 убитих
- 300 000 СЗЧ
- 1 млн інвалідів
......яке таке ще "майбутнє"?
1. Захід сцить дискомфорту від наслідків протистояння, а русня - взагалі не сцить.
2. Захід хоче виглядати правильним для всіх, а русні достатньо виглядати правільной для себе самой.
Он Трамп з цілою армією США довкола якоїсь Венесуели стрибає, а Мадуро лише ірже з нього. І пончик тільки ірже з Південної Кореї та Японії, пускаючи ракети і кульки з лайном. Чхав і кОрбан з Фіцо на реакції ЄС.
Не сцють вони, бо на пересічних їм чхати. Самі у безпеці, а проблеми інших шерифа не їбуть.
Тому всякі там "жовті жилети" і рольники.
На росії б ці навіть носу не показали.
вы разницу между украинцами и заходом не хотите озвучить? если для вас нет разницы між "руснею і заходом", будьте принципиальны, откажитесь от помощи
Ви чим коментар читали?
тем, чем надо. у меня разница між "руснею і заходом" не заключается в двух пунктах. определять разницу значит сравнивать. сравнивать несравнимое такое себе занятие
а москва-орда - війни..
Якщо через ці погрози допомога ЄС українському спротиву агресії пітьми в 2026-му році припиниться, тоді Зеленський або має запровадити надзвичайні заходи, короткий перелік яких - тут, або піти у відставку. Але попередньо підготувавши до цього кроку державні інституції для легітимної передачі влади іншому лідеру Держави
які блокують допомогу Україні,
які бояться поразки московського фашизму-імперіалізму,
та розпаду рабсії..
чи буде майбутнє світлим, вирішувами їм самим..
потім..
хоч як москва намагається знищити Київ,
але нічого їй не вдається..
а не від якоїсь там одноразової допомоги,..
або від якогось там вождя,
чи президента..
Проте, як це зазвичай буває, у ЄС не можуть дійти згоди щодо того,
