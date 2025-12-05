РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12100 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
2 266 38

Без денег от Европы ближайшее будущее Украины выглядит очень мрачным, - The Telegraph

Европа колеблется с предоставлением репарационного кредита

Евросоюз обязался предоставить Украине финансовую поддержку, чтобы сохранить ее обороноспособность и экономику на плаву в течение ближайших нескольких лет. Однако, как это обычно бывает, в ЕС не могут прийти к соглашению о том, как именно это сделать.

Об этом говорится в материале The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кредит для Украины

В ЕС планируют предоставить около 90 млрд евро в течение следующих двух лет в виде займа, связанного с замороженными активами РФ. Считается, что около 290 млрд евро этих активов находятся на различных банковских счетах по всему ЕС. Две трети из них хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Как и ожидалось, Россия угрожала, называя использование любых замороженных средств "кражей" и обещая подать в суд на любой банк, который позволит этому произойти.

"И, опять же, как и ожидалось, это настолько напугало Бельгию, что она – по словам ее министра иностранных дел Максима Прево – "умоляет" ЕС отказаться от своего плана финансирования кредита Украине таким образом", – пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ пригрозила, что Бельгия будет "вечно" ощущать последствия конфискации замороженных активов, - Де Вевер

Хотя этот план можно реализовать и без согласия Бельгии, Европейская комиссия, к сожалению, не желает этого делать.

В Бельгии опасаются, что если кредит для Украины профинансируют за счет замороженных активов РФ, то в случае отмены санкций раньше, чем ожидается, Россия потребует возврата своих денег, а Брюссель будет вынужден покрывать образовавшийся дефицит.

Также Бельгия боится, что РФ может подать иск против Euroclear, а следовательно, и против бельгийского государства, за то, что они вообще прикоснулись к этим деньгам. Несмотря на заверения Европейской комиссии, что ЕС не оставит Бельгию самостоятельно нести эти риски, Брюссель остается не убежденным и поэтому сопротивляется этому предложению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский о предоставлении Украине репарационного кредита: "От этого может зависеть исход войны"

Будущее Украины

"Без этих денег от Европы ближайшее будущее для Украины выглядит очень мрачным. Чтобы продолжать финансировать свою оборону, Киев будет вынужден сделать жесткий выбор относительно того, где сокращать свой бюджет. Некоторые эксперты считают, что экономический коллапс может произойти в течение нескольких месяцев", - отмечается в материале.

Для Украины и Европы печален тот факт, что даже после почти четырех лет изоляции Россия все еще имеет достаточное влияние, чтобы удержать Бельгию и остальные страны ЕС от оказания помощи Киеву в трудное время. Напоминание Путину о том, что он обладает такой властью, только придаст ему смелости.

Читайте: Поддержка ВСУ - главная гарантия безопасности Украины, - премьер Швеции Кристерссон

Методы

Пытаясь получить одобрение Бельгии на предоставление Украине кредита, ЕС предложил альтернативный метод привлечения средств: заем на международных рынках под залог долгосрочного бюджета ЕС.

Но этот вариант также далек от идеального: заимствование средств таким образом приведет к высоким процентным ставкам и сделает ЕС ответственным за возврат значительных сумм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц о "репарационном займе" Украине: ЕС должен разделить все финансовые риски этого шага, потому что РФ готовится к конфликту с Западом

"Европа может - и должна - быть смелее. Как ни странно, это не первый случай, когда Кремль угрожает союзникам Украины, что останавливает их в оказании помощи.

Бесчисленные просьбы президента Владимира Зеленского о предоставлении оружия в течение последних нескольких лет постоянно тормозились из-за опасений Европы пересечь "красные линии" Путина. И все же почти не было случаев, когда Кремль выполнял свои угрозы о принятии ответных мер против союзников Киева", - пишет автор.

Также читайте: Британия готова передать Украине £8 млрд замороженных российских активов, - The Times

Переговоры

В то же время США и РФ проводят переговоры о мире в Украине, обходя Европу стороной.

"Путин едва сдерживал свое восхищение во вторник, когда заявил, что "(европейцы) расстроены тем, что их отстранили от переговоров". Кремль уже считает ЕС бессильным великаном, с которым не стоит вести переговоры о войне: такие внутренние распри только делают Европу слабее", - подытожили в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейцы предостерегают Зеленского от уступок РФ без надежных гарантий безопасности от США, - WSJ

Автор: 

Европа (2185) помощь (8239) замороженные активы (447)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Майбутнє України закінчилось в 2019 році. ДАлі пішла виборна кандидата російськомовного еврея а саме Я ВАШ ВИРОК.

- мінус 65% народжуваності
- мінус 42% нації
- 500 000 убитих
- 300 000 СЗЧ
- 1 млн інвалідів

......яке таке ще "майбутнє"?
показать весь комментарий
05.12.2025 11:17 Ответить
+4
Звісно, красти вже не вийде, двушки на москву підуть звісно але не в такій кількості
показать весь комментарий
05.12.2025 11:14 Ответить
+3
виживання України залежить від народу України..
а не від якоїсь там одноразової допомоги,..
або від якогось там вождя,
чи президента..
показать весь комментарий
05.12.2025 11:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звісно, красти вже не вийде, двушки на москву підуть звісно але не в такій кількості
показать весь комментарий
05.12.2025 11:14 Ответить
Будемо воювати без грошей, але все одно будемо воювати! Ніхто не зупинить цю війну припиненням фінаснування України!
показать весь комментарий
05.12.2025 12:10 Ответить
Нужны не деньги, а бесперебойные поставки оружия.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:16 Ответить
Майбутнє України закінчилось в 2019 році. ДАлі пішла виборна кандидата російськомовного еврея а саме Я ВАШ ВИРОК.

- мінус 65% народжуваності
- мінус 42% нації
- 500 000 убитих
- 300 000 СЗЧ
- 1 млн інвалідів

......яке таке ще "майбутнє"?
показать весь комментарий
05.12.2025 11:17 Ответить
країна ЙОГО мрій...
показать весь комментарий
05.12.2025 12:03 Ответить
Ідеал для зе з єраком новим-це коли єс гроші і зброю дають і не лізуть з порадами та контролем коштів
показать весь комментарий
05.12.2025 11:17 Ответить
Різниця між руснею і Заходом у двох пунктах.
1. Захід сцить дискомфорту від наслідків протистояння, а русня - взагалі не сцить.
2. Захід хоче виглядати правильним для всіх, а русні достатньо виглядати правільной для себе самой.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:18 Ответить
Тому що в рашка-дикуни з царем,а "захід" спілка демократичник країн
показать весь комментарий
05.12.2025 11:21 Ответить
Будь-яка диктатура цим відрізняється.
Он Трамп з цілою армією США довкола якоїсь Венесуели стрибає, а Мадуро лише ірже з нього. І пончик тільки ірже з Південної Кореї та Японії, пускаючи ракети і кульки з лайном. Чхав і кОрбан з Фіцо на реакції ЄС.
Не сцють вони, бо на пересічних їм чхати. Самі у безпеці, а проблеми інших шерифа не їбуть.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:27 Ответить
А чому їх мають їбати проблеми інших?Вони тебе всиновити повинні?
показать весь комментарий
05.12.2025 11:45 Ответить
На Заході, як не дивно, їбуть.
Тому всякі там "жовті жилети" і рольники.
На росії б ці навіть носу не показали.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:46 Ответить
Диктатури охота?
показать весь комментарий
05.12.2025 11:50 Ответить
Ні, але треба визнати, вони мають переваги. Зокрема ту що ви сказали вище: один командує - інші виконують, без бє.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:51 Ответить
"Різниця між руснею і Заходом"

вы разницу между украинцами и заходом не хотите озвучить? если для вас нет разницы між "руснею і заходом", будьте принципиальны, откажитесь от помощи
показать весь комментарий
05.12.2025 11:24 Ответить
если для вас нет разницы між "руснею і заходом"
Ви чим коментар читали?
показать весь комментарий
05.12.2025 11:29 Ответить
"Ви чим коментар читали?"

тем, чем надо. у меня разница між "руснею і заходом" не заключается в двух пунктах. определять разницу значит сравнивать. сравнивать несравнимое такое себе занятие
показать весь комментарий
05.12.2025 11:40 Ответить
Зрозуміло.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:41 Ответить
Європа хоче миру,
а москва-орда - війни..
показать весь комментарий
05.12.2025 11:26 Ответить
Рашистські пітьма залякала Бельгію і персонально - прем'єр-міністра цієї країни фізичною ліквідацією. Щоби бува не погодився на використання заморожених російських авуарів на підтримку України.
Якщо через ці погрози допомога ЄС українському спротиву агресії пітьми в 2026-му році припиниться, тоді Зеленський або має запровадити надзвичайні заходи, короткий перелік яких - тут, або піти у відставку. Але попередньо підготувавши до цього кроку державні інституції для легітимної передачі влади іншому лідеру Держави
показать весь комментарий
05.12.2025 11:18 Ответить
Потрібно допомагати - тільки зі своїми контролерами
показать весь комментарий
05.12.2025 11:20 Ответить
Ядерну зброю зробим і усі заткнуться.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:23 Ответить
Ааааа ще один член секти пресвятої ядерки!!!!
показать весь комментарий
05.12.2025 11:46 Ответить
Ти,для початку,міни навчися до міномета "робити"
показать весь комментарий
05.12.2025 11:47 Ответить
в бельгії є пара визнамних, вагомих московських щурів,
які блокують допомогу Україні,
які бояться поразки московського фашизму-імперіалізму,
та розпаду рабсії..
показать весь комментарий
05.12.2025 11:23 Ответить
А з грошима від Європи майбутнє виглядає світлим.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:24 Ответить
ці гроші насамперед для того, щоб вижити українцям..
чи буде майбутнє світлим, вирішувами їм самим..
потім..
показать весь комментарий
05.12.2025 11:45 Ответить
Яке там вже майбутнє. Але для виживання гроші треба, це так.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:49 Ответить
все буде Україна!
хоч як москва намагається знищити Київ,
але нічого їй не вдається..
показать весь комментарий
05.12.2025 11:53 Ответить
Виглядає яскравим і ніяк не похмурим, гроші будуть в будь-якому випадку!
показать весь комментарий
05.12.2025 11:25 Ответить
Це гроші не Європи, а кацапів. А де гроші Європи, які обіцяли стояти поруч стільки скільки потрібно?
показать весь комментарий
05.12.2025 11:36 Ответить
А з початку 14 по сьогодні чиї гроші йшли?
показать весь комментарий
05.12.2025 11:48 Ответить
якшо бути чесними , то за довгі роки совдепії ,починаючи з голодомору , Захід непогано підзаробив на Український колонії московії ...та і сьогодні пігрибають і ліс і копалини ,які окупував кремль ,не кажучі шо булочкі кожного дня свіженькі ,з українського борошна як статус добробуту , ********** купляти , кожного ранку з чванливими пиками ...в інтересах Заходу рятувати своє мирне життя ,допомагати захиститися Україні ,від московії...а потім треба приймати Україну в ЄС ...бо війна їде не тільки за нашу теріторію ,а і за Хліб ,бо голодомор Захід не переживе ,стануть на коліна перед кремлем ...
показать весь комментарий
05.12.2025 11:39 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2025 11:44 Ответить
виживання України залежить від народу України..
а не від якоїсь там одноразової допомоги,..
або від якогось там вождя,
чи президента..
показать весь комментарий
05.12.2025 11:48 Ответить
Ще більше похмурості додає наявність зелених ********* при владі
показать весь комментарий
05.12.2025 12:06 Ответить
Тоді і майбутне Европи не безхмарне...це 3-5 мильонів беженців
показать весь комментарий
05.12.2025 12:07 Ответить
значит война закончится и больше народу сохранится
показать весь комментарий
05.12.2025 12:11 Ответить
Євросоюз зобов'язався надати Україні фінансову підтримку ...
Проте, як це зазвичай буває, у ЄС не можуть дійти згоди щодо того, як хто саме мусить це зробити. Джерело: https://censor.net/ua/n3588808
показать весь комментарий
05.12.2025 12:22 Ответить
 
 