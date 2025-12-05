Британия готова передать Украине £8 млрд замороженных российских активов, - The Times

Правительство Великобритании планирует использовать £8 млрд российских активов для поддержки Украины и призывает ЕС и партнеров разблокировать до £100 млрд. Еврокомиссия предлагает обойти бельгийское вето.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетThe Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В кабинете Кира Стармера убеждены, что Путин является активной угрозой для граждан, безопасности и процветания Великобритании.

В рамках международной инициативы по усилению давления на Кремль Великобритания хочет заключить соглашение с Европейским Союзом и другими странами, в частности Канадой, которая могла бы разблокировать до 100 миллиардов фунтов для поддержки Украины", - говорится в материале.

Средства для Украины

Эти средства могут покрыть более двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года - как для продолжения обороны, так и для восстановления в случае заключения мирного соглашения.

Вопрос срочный: в следующем году Украина сталкивается с масштабным бюджетным дефицитом и остро нуждается в средствах для продолжения обороны.

Использование замороженных российских активов, напоминает The Times, обсуждалось на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Наряду с британскими 8 млрд фунтов, ЕС пытается использовать 90 млрд евро российских активов, размещенных преимущественно в Бельгии, в частности в Euroclear.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц летит в Бельгию убеждать предоставить Украине "репарационный кредит", - Politico

Замороженные активы РФ

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году страны Запада (в частности страны G7 + Европейский Союз) запретили операции с резервами и финансовыми активами Центрального банка России (ЦБР) - фактически эти активы "заморозили".

Под "активами" подразумеваются: валютные резервы, ценные бумаги, облигации, наличные деньги, а также - в некоторых случаях - активы частных лиц или компаний, попавших под санкции (недвижимость, счета, имущество и т.д.).

Сколько активов заморожено:

По оценкам, общий объем замороженных российских активов - ориентировочно 300-350 млрд долларов.

Большая часть - в странах ЕС, особенно через счета в депозитарии Euroclear (Бельгия), где хранятся резервы ЦБР.

Например, в странах Евросоюза - около €210 млрд активов заблокировано.

Некоторые страны дополнительно заморозили активы частных лиц и компаний: например, в Швейцарии - активы на несколько миллиардов франков, в Великобритании - активы на десятки миллиардов долларов.

На данный момент замороженные активы находятся под блокировкой - то есть Россия не может ими распоряжаться.

Частично западные страны получают доходы (проценты, купоны) с этих активов - и уже некоторые средства используются на поддержку Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ пригрозила, что Бельгия будет "вечно" ощущать последствия конфискации замороженных активов, - Де Вевер