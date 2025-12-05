Британия готова передать Украине £8 млрд замороженных российских активов, - The Times
Правительство Великобритании планирует использовать £8 млрд российских активов для поддержки Украины и призывает ЕС и партнеров разблокировать до £100 млрд. Еврокомиссия предлагает обойти бельгийское вето.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетThe Times.
"В кабинете Кира Стармера убеждены, что Путин является активной угрозой для граждан, безопасности и процветания Великобритании.
В рамках международной инициативы по усилению давления на Кремль Великобритания хочет заключить соглашение с Европейским Союзом и другими странами, в частности Канадой, которая могла бы разблокировать до 100 миллиардов фунтов для поддержки Украины", - говорится в материале.
Средства для Украины
Эти средства могут покрыть более двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года - как для продолжения обороны, так и для восстановления в случае заключения мирного соглашения.
Вопрос срочный: в следующем году Украина сталкивается с масштабным бюджетным дефицитом и остро нуждается в средствах для продолжения обороны.
Использование замороженных российских активов, напоминает The Times, обсуждалось на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Наряду с британскими 8 млрд фунтов, ЕС пытается использовать 90 млрд евро российских активов, размещенных преимущественно в Бельгии, в частности в Euroclear.
Замороженные активы РФ
После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году страны Запада (в частности страны G7 + Европейский Союз) запретили операции с резервами и финансовыми активами Центрального банка России (ЦБР) - фактически эти активы "заморозили".
Под "активами" подразумеваются: валютные резервы, ценные бумаги, облигации, наличные деньги, а также - в некоторых случаях - активы частных лиц или компаний, попавших под санкции (недвижимость, счета, имущество и т.д.).
Сколько активов заморожено:
-
По оценкам, общий объем замороженных российских активов - ориентировочно 300-350 млрд долларов.
-
Большая часть - в странах ЕС, особенно через счета в депозитарии Euroclear (Бельгия), где хранятся резервы ЦБР.
-
Например, в странах Евросоюза - около €210 млрд активов заблокировано.
-
Некоторые страны дополнительно заморозили активы частных лиц и компаний: например, в Швейцарии - активы на несколько миллиардов франков, в Великобритании - активы на десятки миллиардов долларов.
На данный момент замороженные активы находятся под блокировкой - то есть Россия не может ими распоряжаться.
Частично западные страны получают доходы (проценты, купоны) с этих активов - и уже некоторые средства используются на поддержку Украины.
