Новости Использование замороженных активов РФ
1 398 20

Британия готова передать Украине £8 млрд замороженных российских активов, - The Times

Лондон призывает разблокировать российские активы на £100 млрд для поддержки Украины

Правительство Великобритании планирует использовать £8 млрд российских активов для поддержки Украины и призывает ЕС и партнеров разблокировать до £100 млрд. Еврокомиссия предлагает обойти бельгийское вето.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетThe Times.

"В кабинете Кира Стармера убеждены, что Путин является активной угрозой для граждан, безопасности и процветания Великобритании.

В рамках международной инициативы по усилению давления на Кремль Великобритания хочет заключить соглашение с Европейским Союзом и другими странами, в частности Канадой, которая могла бы разблокировать до 100 миллиардов фунтов для поддержки Украины", - говорится в материале.

Средства для Украины

Эти средства могут покрыть более двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года - как для продолжения обороны, так и для восстановления в случае заключения мирного соглашения.

Вопрос срочный: в следующем году Украина сталкивается с масштабным бюджетным дефицитом и остро нуждается в средствах для продолжения обороны.

Использование замороженных российских активов, напоминает The Times, обсуждалось на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Наряду с британскими 8 млрд фунтов, ЕС пытается использовать 90 млрд евро российских активов, размещенных преимущественно в Бельгии, в частности в Euroclear.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц летит в Бельгию убеждать предоставить Украине "репарационный кредит", - Politico

Замороженные активы РФ 

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году страны Запада (в частности страны G7 + Европейский Союз) запретили операции с резервами и финансовыми активами Центрального банка России (ЦБР) - фактически эти активы "заморозили". 

Под "активами" подразумеваются: валютные резервы, ценные бумаги, облигации, наличные деньги, а также - в некоторых случаях - активы частных лиц или компаний, попавших под санкции (недвижимость, счета, имущество и т.д.).

Сколько активов заморожено:

  • По оценкам, общий объем замороженных российских активов - ориентировочно 300-350 млрд долларов. 

  • Большая часть - в странах ЕС, особенно через счета в депозитарии Euroclear (Бельгия), где хранятся резервы ЦБР. 

  • Например, в странах Евросоюза - около €210 млрд активов заблокировано. 

  • Некоторые страны дополнительно заморозили активы частных лиц и компаний: например, в Швейцарии - активы на несколько миллиардов франков, в Великобритании - активы на десятки миллиардов долларов.

На данный момент замороженные активы находятся под блокировкой - то есть Россия не может ими распоряжаться.

Частично западные страны получают доходы (проценты, купоны) с этих активов - и уже некоторые средства используются на поддержку Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ пригрозила, что Бельгия будет "вечно" ощущать последствия конфискации замороженных активов, - Де Вевер

Автор: 

Великобритания (5208) россия (98261) Украина (45244) замороженные активы (447)
+3
Тільки у вигляді зброї..гроші не давайте бо тварі ********
показать весь комментарий
05.12.2025 08:05 Ответить
+1
Маєте заморожені кошти то закупіть багато памперсів для європейської ЕЛІТИ бо їм ще довго і страшно цим займатися. А так хоч якісь захист.
показать весь комментарий
05.12.2025 06:48 Ответить
+1
добре ,але мало
показать весь комментарий
05.12.2025 06:55 Ответить
от так от по братські і без ссикуння? - зараз чи до 2028 року?
показать весь комментарий
05.12.2025 06:43 Ответить
до Нового Року
показать весь комментарий
05.12.2025 06:56 Ответить
року не року до Миколая...
звикаємо
показать весь комментарий
05.12.2025 07:01 Ответить
вираховуємо деталі бо в цю пісню я не вірю...
показать весь комментарий
05.12.2025 06:45 Ответить
Міндічям вистачить.
показать весь комментарий
05.12.2025 06:56 Ответить
ну додайте все своє вічне після припинення вогню і все стане на місце, тобто ніколи...
показать весь комментарий
05.12.2025 06:56 Ответить
сміливець на покласти життя за Батьківщіну і залізти на марьяну і як твоє ім'ья?
показать весь комментарий
05.12.2025 07:07 Ответить
У Британії пограбували кацапських олігархів-злодіїв яких вони ховали.)
показать весь комментарий
05.12.2025 07:12 Ответить
понад $10,6 млрд
показать весь комментарий
05.12.2025 07:14 Ответить
на Миколая такі речі збуваються, шо і трьома котами не відібьєшся
спокійніше там самі до себе - русню валити ніхто не відміняв!
любов нескінчена до захисників України!
показать весь комментарий
05.12.2025 07:19 Ответить
А Бельгія морозиться
показать весь комментарий
05.12.2025 07:32 Ответить
Готовий АЛЕ---цьому уряду залишилось жити місяць -два
показать весь комментарий
05.12.2025 07:47 Ответить
Норвегія, що має неабиякий накопичений валютний фонд, мала намір надати Україні 70 млрд. дол. Але після Міндічгейту свою пропозицію прибрала з радарів. Це Зєліна робота. Конкретна шкода від Зєлі. Що на це скажуть "неначаси"? Скинуться, щоб покрити цю шкоду?

Зєлю геть. Вибори.
показать весь комментарий
05.12.2025 08:18 Ответить
опа, а в нас вже не тільки Софійка а іще маленка Емелина!
показать весь комментарий
05.12.2025 08:20 Ответить
всі наші.
показать весь комментарий
05.12.2025 08:21 Ответить
Рашистські пітьма залякала Бельгію і персонально - керівництво цієї країни. Щоби не дала використати заморожені російські авуари на підтримку України.
Якщо через це допомога ЄС українському спротиву агресії пітьми в 2026-му році припиниться, тоді Зеленський або має запровадити надзвичайні заходи, короткий перелік яких - тут, або йти у відставку з підготовкою до цього кроку для легітимної передачі влади іншому лідеру Держави.
показать весь комментарий
05.12.2025 09:17 Ответить
Їх все одно ********
показать весь комментарий
05.12.2025 09:18 Ответить
 
 