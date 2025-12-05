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Новини Використання заморожених активів РФ
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Британія готова передати Україні £8 млрд заморожених російських активів, - The Times

Лондон закликає розблокувати російські активи на £100 млрд для підтримки України

Уряд Великої Британії планує використати £8 млрд російських активів на підтримку України та закликає ЄС і партнерів розблокувати до £100 млрд. Єврокомісія пропонує обійти бельгійське вето.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

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"У Кабінеті Кіра Стармера переконані, що Путін є активною загрозою для громадян, безпеки та процвітання Великої Британії.

В рамках міжнародної ініціативи з посилення тиску на Кремль Велика Британія хоче укласти угоду з Європейським Союзом та іншими країнами, зокрема Канадою, яка могла б розблокувати до 100 мільярдів фунтів для підтримки України", - йдеться в матеріалі.

Кошти для України

Ці кошти можуть покрити понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки - як для продовження оборони, так і для відбудови у разі укладення мирної угоди.

Питання термінове: наступного року Україна стикається з масштабним бюджетним дефіцитом і гостро потребує коштів для продовження оборони.

Використання заморожених російських активів, нагадує The Times, обговорювалося на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі. Поряд із британськими 8 млрд фунтів, ЄС намагається використати 90 млрд євро російських активів, розміщених переважно у Бельгії, зокрема у Euroclear.

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Заморожені активи РФ 

Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році країни Заходу (зокрема країни G7 + Європейський Союз) заборонили операції з резервами та фінансовими активами Центральний банк Росії (ЦБР) - фактично ці активи "заморозили". 

Під "активами" маються на увазі: валютні резерви, цінні папери, облігації, кеш, а також - в деяких випадках - активи приватних осіб або компаній, що потрапили під санкції (нерухомість, рахунки, майно тощо).

Скільки активів заморожено:

  • За оцінками, загальний обсяг заморожених російських активів - орієнтовно 300–350 млрд доларів. 

  • Більша частина - в країнах ЄС, особливо через рахунки в депозитарії Euroclear (Бельгія), де зберігаються резерви ЦБР. 

  • Наприклад, у країнах Євросоюзу - близько €210 млрд активів заблоковано. 

  • Деякі країни додатково заморозили активи приватних осіб і компаній: наприклад, у Швейцарії - активів на кілька мільярдів франків, у Великій Британії - активів на десятки мільярдів доларів.

До теперішнього моменту заморожені активи перебувають під блокуванням - тобто Росія не може розпоряджатися ними.

Частково західні країни отримують доходи (відсотки, купони) з цих активів - і вже деякі кошти використовуються на підтримку України.

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Автор: 

Велика Британія (5987) росія (70468) Україна (7434) заморожені активи (878)
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Топ коментарі
+8
Тільки у вигляді зброї..гроші не давайте бо тварі ********
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05.12.2025 08:05 Відповісти
+1
от так от по братські і без ссикуння? - зараз чи до 2028 року?
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05.12.2025 06:43 Відповісти
+1
Маєте заморожені кошти то закупіть багато памперсів для європейської ЕЛІТИ бо їм ще довго і страшно цим займатися. А так хоч якісь захист.
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05.12.2025 06:48 Відповісти
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от так от по братські і без ссикуння? - зараз чи до 2028 року?
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05.12.2025 06:43 Відповісти
до Нового Року
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05.12.2025 06:56 Відповісти
року не року до Миколая...
звикаємо
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05.12.2025 07:01 Відповісти
вираховуємо деталі бо в цю пісню я не вірю...
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05.12.2025 06:45 Відповісти
Маєте заморожені кошти то закупіть багато памперсів для європейської ЕЛІТИ бо їм ще довго і страшно цим займатися. А так хоч якісь захист.
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05.12.2025 06:48 Відповісти
добре ,але мало
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05.12.2025 06:55 Відповісти
Міндічям вистачить.
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05.12.2025 06:56 Відповісти
ну додайте все своє вічне після припинення вогню і все стане на місце, тобто ніколи...
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05.12.2025 06:56 Відповісти
сміливець на покласти життя за Батьківщіну і залізти на марьяну і як твоє ім'ья?
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05.12.2025 07:07 Відповісти
У Британії пограбували кацапських олігархів-злодіїв яких вони ховали.)
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05.12.2025 07:12 Відповісти
понад $10,6 млрд
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05.12.2025 07:14 Відповісти
на Миколая такі речі збуваються, шо і трьома котами не відібьєшся
спокійніше там самі до себе - русню валити ніхто не відміняв!
любов нескінчена до захисників України!
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05.12.2025 07:19 Відповісти
А Бельгія морозиться
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05.12.2025 07:32 Відповісти
Готовий АЛЕ---цьому уряду залишилось жити місяць -два
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05.12.2025 07:47 Відповісти
Тільки у вигляді зброї..гроші не давайте бо тварі ********
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05.12.2025 08:05 Відповісти
Норвегія, що має неабиякий накопичений валютний фонд, мала намір надати Україні 70 млрд. дол. Але після Міндічгейту свою пропозицію прибрала з радарів. Це Зєліна робота. Конкретна шкода від Зєлі. Що на це скажуть "неначаси"? Скинуться, щоб покрити цю шкоду?

Зєлю геть. Вибори.
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05.12.2025 08:18 Відповісти
опа, а в нас вже не тільки Софійка а іще маленка Емелина!
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05.12.2025 08:20 Відповісти
всі наші.
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05.12.2025 08:21 Відповісти
Рашистські пітьма залякала Бельгію і персонально - керівництво цієї країни. Щоби не дала використати заморожені російські авуари на підтримку України.
Якщо через це допомога ЄС українському спротиву агресії пітьми в 2026-му році припиниться, тоді Зеленський або має запровадити надзвичайні заходи, короткий перелік яких - тут, або йти у відставку з підготовкою до цього кроку для легітимної передачі влади іншому лідеру Держави.
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05.12.2025 09:17 Відповісти
Їх все одно ********
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05.12.2025 09:18 Відповісти
А чого про це пистеть ? Передавайте мовчки . А менеджера з довгим язиком під зад
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05.12.2025 11:31 Відповісти
Якщо передати мовчки то грошенята і підуть мовчки.., на "золоті унітази" для друзів-партнерів Самого...
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05.12.2025 21:36 Відповісти
 
 