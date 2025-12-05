Британія готова передати Україні £8 млрд заморожених російських активів, - The Times
Уряд Великої Британії планує використати £8 млрд російських активів на підтримку України та закликає ЄС і партнерів розблокувати до £100 млрд. Єврокомісія пропонує обійти бельгійське вето.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.
"У Кабінеті Кіра Стармера переконані, що Путін є активною загрозою для громадян, безпеки та процвітання Великої Британії.
В рамках міжнародної ініціативи з посилення тиску на Кремль Велика Британія хоче укласти угоду з Європейським Союзом та іншими країнами, зокрема Канадою, яка могла б розблокувати до 100 мільярдів фунтів для підтримки України", - йдеться в матеріалі.
Кошти для України
Ці кошти можуть покрити понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки - як для продовження оборони, так і для відбудови у разі укладення мирної угоди.
Питання термінове: наступного року Україна стикається з масштабним бюджетним дефіцитом і гостро потребує коштів для продовження оборони.
Використання заморожених російських активів, нагадує The Times, обговорювалося на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі. Поряд із британськими 8 млрд фунтів, ЄС намагається використати 90 млрд євро російських активів, розміщених переважно у Бельгії, зокрема у Euroclear.
Заморожені активи РФ
Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році країни Заходу (зокрема країни G7 + Європейський Союз) заборонили операції з резервами та фінансовими активами Центральний банк Росії (ЦБР) - фактично ці активи "заморозили".
Під "активами" маються на увазі: валютні резерви, цінні папери, облігації, кеш, а також - в деяких випадках - активи приватних осіб або компаній, що потрапили під санкції (нерухомість, рахунки, майно тощо).
Скільки активів заморожено:
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За оцінками, загальний обсяг заморожених російських активів - орієнтовно 300–350 млрд доларів.
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Більша частина - в країнах ЄС, особливо через рахунки в депозитарії Euroclear (Бельгія), де зберігаються резерви ЦБР.
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Наприклад, у країнах Євросоюзу - близько €210 млрд активів заблоковано.
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Деякі країни додатково заморозили активи приватних осіб і компаній: наприклад, у Швейцарії - активів на кілька мільярдів франків, у Великій Британії - активів на десятки мільярдів доларів.
До теперішнього моменту заморожені активи перебувають під блокуванням - тобто Росія не може розпоряджатися ними.
Частково західні країни отримують доходи (відсотки, купони) з цих активів - і вже деякі кошти використовуються на підтримку України.
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Зєлю геть. Вибори.
Якщо через це допомога ЄС українському спротиву агресії пітьми в 2026-му році припиниться, тоді Зеленський або має запровадити надзвичайні заходи, короткий перелік яких - тут, або йти у відставку з підготовкою до цього кроку для легітимної передачі влади іншому лідеру Держави.