Мерц летить до Бельгії переконувати надати Україні "репараційну позику", - Politico

За інформацією Politico, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 5 грудня, прибуде до Брюсселя, щоб спробувати переконати керівництво Бельгії підтримати виділення "репараційної позики" Україні, використовуючи заморожені російські активи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Канцлер Фрідріх Мерц завтра ввечері вирушить до Бельгії на вечерю, щоб приватно поговорити з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн", – підтвердив Politico речник німецького уряду.

Мерц скасував свої плани щодо поїздки до норвезького Осло, щоб здійснити поїздку до столиці ЄС після того, як Єврокомісія запропонувала пакет для фінансування оборони України.

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У свою чергу Де Вевер продовжує виступати проти цієї ініціативи (як відомо, як левова частка заморожених активів РФ перебуває під управлінням брюссельського фінансового депозитарію Euroclear).

Де Вевер побоюється, що Москва вживе "заходів помсти" проти Бельгії як у самій Росії, так і за кордоном, і вимагає "залізобетонних фінансових гарантій" від столиць ЄС, перш ніж розглядатиме можливість підтримки пропозиції Єврокомісії.

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Лідери ЄС мають обговорити цю ініціативу в Брюсселі 18 грудня.