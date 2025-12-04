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Новини Передача Україні заморожених російських активів Використання заморожених активів РФ
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Мерц летить до Бельгії переконувати надати Україні "репараційну позику", - Politico

Мерц летить до Бельгії

За інформацією Politico, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 5 грудня, прибуде до Брюсселя, щоб спробувати переконати керівництво Бельгії підтримати виділення "репараційної позики" Україні, використовуючи заморожені російські активи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Канцлер Фрідріх Мерц завтра ввечері вирушить до Бельгії на вечерю, щоб приватно поговорити з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн", – підтвердив Politico речник німецького уряду.

Мерц скасував свої плани щодо поїздки до норвезького Осло, щоб здійснити поїздку до столиці ЄС після того, як Єврокомісія запропонувала пакет для фінансування оборони України.

Також читайте: Мерц про "репараційну позику" Україні: ЄС має розділити всі фінансові ризики цього кроку, бо РФ готується до конфлікту із Заходом

У свою чергу Де Вевер продовжує виступати проти цієї ініціативи (як відомо, як левова частка заморожених активів РФ перебуває під управлінням брюссельського фінансового депозитарію Euroclear).

Де Вевер побоюється, що Москва вживе "заходів помсти" проти Бельгії як у самій Росії, так і за кордоном, і вимагає "залізобетонних фінансових гарантій" від столиць ЄС, перш ніж розглядатиме можливість підтримки пропозиції Єврокомісії.

Також читайте: РФ пригрозила, що Бельгія відчуватиме "вічно" наслідки конфіскації заморожених активів, - Де Вевер

Лідери ЄС мають обговорити цю ініціативу в Брюсселі 18 грудня.

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Бельгія (514) заморожені активи (878) Мерц Фрідріх (454)
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не переконає. Оце і є ЕС і НАТО - в них кожний сам за себе і тому при ударі сильному там все розсиплеться. НЕМА ніяких союзників
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04.12.2025 17:41 Відповісти
Тільки зараз дійшло?
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04.12.2025 17:59 Відповісти
Ну Бельгію можна зрозуміти. Їм пропонують тримати російські активи доки росія не заплатить репарації або доки Україна не виплатить борг сама - тобто або йти на пряму конфронтацію з кремлем, або отримати вуха мертвого віслюка замість грошей.
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04.12.2025 17:43 Відповісти
Они там уже по сути каждый сам за себя в той европе, бельгия не идиоты отдать бабло и в одиночку отвечать
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04.12.2025 17:46 Відповісти
Буде задано бельгійским прем'єром одне логічне запитання мерцу.
Добре ви хочете щоб ми надали позику? Тоді всі країни ес які нас ************ до цього кроку,підписують юридично забов'язуючий документ, що в разі судебних позовів московії якими вона погрожує, всі витрати несуть країни підписанти цього документа.

Думаю на цьому розмова і закінчится.

Бо якщо що, то Бельгія понесе найбільший тягарь цього рішення і подальших наслідків для евроклір і чудово знаючі "евродрузів" і наближаючийся період рецессії в еврозоні всі будуть тупо футболіти Бельгію. Отака фігня малята

Скорійш за все країни будуть брати гроші що напланували в 165млрд для України з інших механизмів. Поки що
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04.12.2025 17:48 Відповісти
Бельгі отримує податок нєкіслий з російських активів. І це суттєва доля бюджету. Тому ясно шо вони і без бабрк і зі штрафами лишитись не хочуть, бо Трамп повертає росію назад у світову економіку
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04.12.2025 17:50 Відповісти
Дякую, Порошенко!
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04.12.2025 18:02 Відповісти
пуйло заявило что пойдёт скоро Харьков захватывать. Нам сейчас очень нужны деньги на оружие. Удачи тебе Мерц! Без денег не возвращайся!
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04.12.2025 18:27 Відповісти
 
 