Мерц летить до Бельгії переконувати надати Україні "репараційну позику", - Politico
За інформацією Politico, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 5 грудня, прибуде до Брюсселя, щоб спробувати переконати керівництво Бельгії підтримати виділення "репараційної позики" Україні, використовуючи заморожені російські активи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Канцлер Фрідріх Мерц завтра ввечері вирушить до Бельгії на вечерю, щоб приватно поговорити з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн", – підтвердив Politico речник німецького уряду.
Мерц скасував свої плани щодо поїздки до норвезького Осло, щоб здійснити поїздку до столиці ЄС після того, як Єврокомісія запропонувала пакет для фінансування оборони України.
У свою чергу Де Вевер продовжує виступати проти цієї ініціативи (як відомо, як левова частка заморожених активів РФ перебуває під управлінням брюссельського фінансового депозитарію Euroclear).
Де Вевер побоюється, що Москва вживе "заходів помсти" проти Бельгії як у самій Росії, так і за кордоном, і вимагає "залізобетонних фінансових гарантій" від столиць ЄС, перш ніж розглядатиме можливість підтримки пропозиції Єврокомісії.
Лідери ЄС мають обговорити цю ініціативу в Брюсселі 18 грудня.
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Добре ви хочете щоб ми надали позику? Тоді всі країни ес які нас ************ до цього кроку,підписують юридично забов'язуючий документ, що в разі судебних позовів московії якими вона погрожує, всі витрати несуть країни підписанти цього документа.
Думаю на цьому розмова і закінчится.
Бо якщо що, то Бельгія понесе найбільший тягарь цього рішення і подальших наслідків для евроклір і чудово знаючі "евродрузів" і наближаючийся період рецессії в еврозоні всі будуть тупо футболіти Бельгію. Отака фігня малята
Скорійш за все країни будуть брати гроші що напланували в 165млрд для України з інших механизмів. Поки що