Мерц летит в Бельгию убеждать предоставить Украине "репарационный кредит", - Politico

Мерц летит в Бельгию

По информации Politico, канцлер Германии Фридрих Мерц 5 декабря прибудет в Брюссель, чтобы попытаться убедить руководство Бельгии поддержать выделение "репарационного займа" Украине, используя замороженные российские активы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канцлер Фридрих Мерц завтра вечером отправится в Бельгию на ужин, чтобы в частном порядке поговорить с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", – подтвердил Politico представитель немецкого правительства.

Мерц отменил свои планы по поездке в норвежский Осло, чтобы совершить поездку в столицу ЕС после того, как Еврокомиссия предложила пакет для финансирования обороны Украины.

Читайте также: Мерц о "репарационном займе" Украине: ЕС должен разделить все финансовые риски этого шага, потому что РФ готовится к конфликту с Западом

В свою очередь Де Вевер продолжает выступать против этой инициативы (как известно, львиная доля замороженных активов РФ находится под управлением брюссельского финансового депозитария Euroclear).

Де Вевер опасается, что Москва примет "меры мести" против Бельгии как в самой России, так и за рубежом, и требует "железобетонных финансовых гарантий" от столиц ЕС, прежде чем будет рассматривать возможность поддержки предложения Еврокомиссии.

Читайте также: РФ пригрозила, что Бельгия будет "вечно" ощущать последствия конфискации замороженных активов, - Де Вевер

Лидеры ЕС должны обсудить эту инициативу в Брюсселе 18 декабря.

не переконає. Оце і є ЕС і НАТО - в них кожний сам за себе і тому при ударі сильному там все розсиплеться. НЕМА ніяких союзників
04.12.2025 17:41 Ответить
Тільки зараз дійшло?
04.12.2025 17:59 Ответить
Ну Бельгію можна зрозуміти. Їм пропонують тримати російські активи доки росія не заплатить репарації або доки Україна не виплатить борг сама - тобто або йти на пряму конфронтацію з кремлем, або отримати вуха мертвого віслюка замість грошей.
04.12.2025 17:43 Ответить
Они там уже по сути каждый сам за себя в той европе, бельгия не идиоты отдать бабло и в одиночку отвечать
04.12.2025 17:46 Ответить
Буде задано бельгійским прем'єром одне логічне запитання мерцу.
Добре ви хочете щоб ми надали позику? Тоді всі країни ес які нас ************ до цього кроку,підписують юридично забов'язуючий документ, що в разі судебних позовів московії якими вона погрожує, всі витрати несуть країни підписанти цього документа.

Думаю на цьому розмова і закінчится.

Бо якщо що, то Бельгія понесе найбільший тягарь цього рішення і подальших наслідків для евроклір і чудово знаючі "евродрузів" і наближаючийся період рецессії в еврозоні всі будуть тупо футболіти Бельгію. Отака фігня малята

Скорійш за все країни будуть брати гроші що напланували в 165млрд для України з інших механизмів. Поки що
04.12.2025 17:48 Ответить
Бельгі отримує податок нєкіслий з російських активів. І це суттєва доля бюджету. Тому ясно шо вони і без бабрк і зі штрафами лишитись не хочуть, бо Трамп повертає росію назад у світову економіку
04.12.2025 17:50 Ответить
Дякую, Порошенко!
04.12.2025 18:02 Ответить
 
 