Мерц летит в Бельгию убеждать предоставить Украине "репарационный кредит", - Politico
По информации Politico, канцлер Германии Фридрих Мерц 5 декабря прибудет в Брюссель, чтобы попытаться убедить руководство Бельгии поддержать выделение "репарационного займа" Украине, используя замороженные российские активы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Канцлер Фридрих Мерц завтра вечером отправится в Бельгию на ужин, чтобы в частном порядке поговорить с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", – подтвердил Politico представитель немецкого правительства.
Мерц отменил свои планы по поездке в норвежский Осло, чтобы совершить поездку в столицу ЕС после того, как Еврокомиссия предложила пакет для финансирования обороны Украины.
В свою очередь Де Вевер продолжает выступать против этой инициативы (как известно, львиная доля замороженных активов РФ находится под управлением брюссельского финансового депозитария Euroclear).
Де Вевер опасается, что Москва примет "меры мести" против Бельгии как в самой России, так и за рубежом, и требует "железобетонных финансовых гарантий" от столиц ЕС, прежде чем будет рассматривать возможность поддержки предложения Еврокомиссии.
Лидеры ЕС должны обсудить эту инициативу в Брюсселе 18 декабря.
Добре ви хочете щоб ми надали позику? Тоді всі країни ес які нас ************ до цього кроку,підписують юридично забов'язуючий документ, що в разі судебних позовів московії якими вона погрожує, всі витрати несуть країни підписанти цього документа.
Думаю на цьому розмова і закінчится.
Бо якщо що, то Бельгія понесе найбільший тягарь цього рішення і подальших наслідків для евроклір і чудово знаючі "евродрузів" і наближаючийся період рецессії в еврозоні всі будуть тупо футболіти Бельгію. Отака фігня малята
Скорійш за все країни будуть брати гроші що напланували в 165млрд для України з інших механизмів. Поки що