США призвали несколько стран ЕС не предоставлять Украине "репарационный кредит", - Bloomberg

США призвали несколько стран ЕС заблокировать планы блока по использованию замороженных активов РФ для предоставления Украине репарационного займа.

Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Дипломаты рассказали, что официальные лица США утверждали, что эти ресурсы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продолжения войны.

Пресс-служба Государственного департамента США не ответила на запрос о комментарии.

Европейские лидеры непреклонны в том, что использование активов является европейским делом, поскольку замороженные средства в основном хранятся в Европе.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

