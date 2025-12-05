США призвали несколько стран ЕС не предоставлять Украине "репарационный кредит", - Bloomberg
США призвали несколько стран ЕС заблокировать планы блока по использованию замороженных активов РФ для предоставления Украине репарационного займа.
Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Дипломаты рассказали, что официальные лица США утверждали, что эти ресурсы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продолжения войны.
Пресс-служба Государственного департамента США не ответила на запрос о комментарии.
Европейские лидеры непреклонны в том, что использование активов является европейским делом, поскольку замороженные средства в основном хранятся в Европе.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
Щось не чутно від нього більше цього руснявого виразу.
Тут водкі нєт!
Якщо ми та Європа це примемо, то це лише мотивує пуйла йти далі до повного контролю над Україною та не тільки.
Тому, або Європа проявить стійкість. Або ... готуємось до 3 світової тут.
ну да, ну да, не россияне, а пуйло
До речі, останній літак Ту-22М3 у первинному бойовому стані коштував 300 мільйонів доларів. На момент розробки тієї Програми раптом виявилося, що більшість унікальних літальних суден була непридатною до польотів або списана.
Ліквідація важких бомбардувальників типу Ту-22/Ту-22М3 та авіаційних крилатих ракет типу Х-22 стала, про що тоді багато говорилось, підтвердженням курсу України на безумовне виконання міжнародних зобов'язань та добровільної відмови від ядерної зброї, скорочення стратегічного наступального озброєння.
Хтось трясеться виключно за свою шкуру і тому робить вигляд, що нічого не відбувється.
ВЕНЕСУЄЛЬСКИЙ БИТУМ ДЛЯ ДОРІГ - найкращій у світі і поважні компанії використовують його
Чому Європа вдає з себе сплячу красую яку може ї...ати і карлик, і сіпинь, і рудий педофіл, та наві орбан с фцо?
Принизливість становища всіми ви...баної красуню їм немуляє очі?
Ці дебіли не розуміють, що саме виділення цих коштів Україні може змусити ***** піти на мир, бо ці кошти забеспечать спроможність України оборонятися ще як мінімум 2-3 роки.
І дуже добре один військовий, ветеран в званні полковника написав дослівно :« Насправді це непогано, що Трамп заснув, головне щоб він не прокинувся. Нам треба звикати, що останній республіканець разом колись сильною партією, зник щі смертб Маккейна. Якщо Трамп спить, бо п'є пігулки від хвороб, то більшість «республіканців» прикидаюця міцьно сплячими, і тільки час від часу привідкривають очі, аби переконатися, що вони ще живі.»