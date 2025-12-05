РУС
5 425 62

США призвали несколько стран ЕС не предоставлять Украине "репарационный кредит", - Bloomberg

США блокируют репарационный кредит для Украины: что известно?

США призвали несколько стран ЕС заблокировать планы блока по использованию замороженных активов РФ для предоставления Украине репарационного займа.

Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Дипломаты рассказали, что официальные лица США утверждали, что эти ресурсы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продолжения войны.

Пресс-служба Государственного департамента США не ответила на запрос о комментарии.

Европейские лидеры непреклонны в том, что использование активов является европейским делом, поскольку замороженные средства в основном хранятся в Европе.

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

+26
Ну що, де ці всі свідки «Трамп це благо» для України. Ішаки драні
показать весь комментарий
05.12.2025 11:37 Ответить
+17
якщо це правда - США нам більше не союзник, а ВОРОГ!
показать весь комментарий
05.12.2025 11:40 Ответить
+13
Ну что ж,панове. Трамп открыто переходит на сторону *****. Украину до давят. Какие бы не были наши герои на фронте, без денег и оружия не повоюешь. Результаты царюВаня зелёных гнид. Результаты выбора чисто по приколу семидесяти трёх процентов недоумков среди нас. Катастрофа б****.. территории потеряем 100%. Х** уже с ними с территориями. Лишь бы удалось сохранить государство. Сдохнет Трамп сдохнет Путин. А там будет видно. Сейчас главное выстоять.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:38 Ответить
Зеля звісно мудак, но що він може вдіяти проти дуету вбивці та ідіота? Навіт ПОП не зміг би переконати руду потвору сторонитися *****, бо у того щось є на Трамбона, вбивче та смердюче, вагоміще за бізнес інтереси
показать весь комментарий
05.12.2025 11:45 Ответить
Що може вдіяти? Ось путлер зараз в Індії, але чомусь досі живий. І ще кудись поїде-полетить, де матиме значно менше можливостей для охорони, ніж вдома. Треба переконати притомних партнерів, що на часі вже 'зняти білі рукавички' щодо спецоперацій та закінчити з безумовним імунітетом для лідерів держав. Ну і спільними зусиллями... Щоб Трампону просто ні з ким було торгуватися.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:55 Ответить
ті партнери бояться розвалу рашки більше ніж капітуляції України
показать весь комментарий
05.12.2025 12:04 Ответить
ПОП міг би принаймні згуртувати всіх інших партнерів (а це не тільки Європа, а й багато інших країн), а зечмо своєю корупцією і тупістю та зрадою тільки налаштовує союзників проти України.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:36 Ответить
якщо це правда - США нам більше не союзник, а ВОРОГ!
показать весь комментарий
05.12.2025 11:40 Ответить
Это до выборов 2026 где демократы гарантированно выыгрывают падату представителей
показать весь комментарий
05.12.2025 11:44 Ответить
Ну не зовсім прямо всі США, але іржавий із своїми рішалами так точно. Але для кого це новина? 😅
показать весь комментарий
05.12.2025 11:59 Ответить
Так і Європі теж. Тепер зброю Європа у США обмежить купувати.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:34 Ответить
США будуть намагатись примусити нас до капітуляції на умовах пуйла, тому що не розуміють наслідків і тому що Трамп обожнює пуйла.
Якщо ми та Європа це примемо, то це лише мотивує пуйла йти далі до повного контролю над Україною та не тільки.
Тому, або Європа проявить стійкість. Або ... готуємось до 3 світової тут.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:40 Ответить
не США ,а руда скотина
показать весь комментарий
05.12.2025 11:41 Ответить
"не США ,а руда скотина"

ну да, ну да, не россияне, а пуйло
показать весь комментарий
05.12.2025 11:45 Ответить
А де ж славнозвісні американські противаги, про які тут боти-трампососи верещали під час передвиборчих перегонів на аргументи проти трампакса? Їх тут було море.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:29 Ответить
Тварюки трампісти. Скоти. Падли.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:41 Ответить
Если бы не сопротивление Украины, московия вообще не понесла бы никаких последствий за агрессию. Только своими силами Украина сможет наказать московию. Временных союзников использовать на 200%, но надеяться только на себя.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:41 Ответить
США нам ворог вже давно ,з 1993 року ...а українці самі собі вороги ,далеко не треба шукати ,з 2019р...
показать весь комментарий
05.12.2025 11:43 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2025 11:49 Ответить
Саме США профінансували позбавлення України статусу ядерної держави. Було розроблено «Програму спільного скорочення загрози», під яку міністерство оборони США виділило 27 мільйонів доларів. Власне утилізацією літаків займалася американська фірма Raytheon Technical Service Company, з якою міністерство уклало контракт. А вже вона взяла субпідрядником ліквідаційних робіт державне підприємство Міноборони «Українська авіаційна транспортна компанія».

До речі, останній літак Ту-22М3 у первинному бойовому стані коштував 300 мільйонів доларів. На момент розробки тієї Програми раптом виявилося, що більшість унікальних літальних суден була непридатною до польотів або списана.

Ліквідація важких бомбардувальників типу Ту-22/Ту-22М3 та авіаційних крилатих ракет типу Х-22 стала, про що тоді багато говорилось, підтвердженням курсу України на безумовне виконання міжнародних зобов'язань та добровільної відмови від ядерної зброї, скорочення стратегічного наступального озброєння.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:52 Ответить
Трамп - ворог України, та й інші президенти США від 1991 року друзями України не були, і не стали, щоправда, Байден дещо профінансував для її оборони, але обмежував Україну у тактиці і стратегії відсічі агресору.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:34 Ответить
Не верь Трампу даже дары приносящему...
показать весь комментарий
05.12.2025 11:43 Ответить
Шо наші гуру дипломатії?!
показать весь комментарий
05.12.2025 11:44 Ответить
А вони є? Зеленських їх позбавився, бо так хотіли міндічі, цукермани, єрмаки, умерови, шурми, коломойські, шефври і інша піздократія.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:01 Ответить
Я про 5-6 дефективних менеджерів наших
показать весь комментарий
05.12.2025 12:22 Ответить
Якщо так, то нинішня адміністрація США все більш явно стає на бік росії, порушуючи свій же закон від 2017 року.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:45 Ответить
Україна має чітко запитати у США на чиєму вони боці.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:47 Ответить
Так. Дивно, що не відправляємо ми офіційних листів з запитами на чітку відповідь з подібних питань.
Хтось трясеться виключно за свою шкуру і тому робить вигляд, що нічого не відбувється.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:03 Ответить
Вважаю, що Трамп активно рветься до нафти Венесуели - хоче там стати головним. А вся клоунада з мирними переговорами - це така ширма.
ВЕНЕСУЄЛЬСКИЙ БИТУМ ДЛЯ ДОРІГ - найкращій у світі і поважні компанії використовують його
показать весь комментарий
05.12.2025 11:47 Ответить
А чим би рашка там завадала? Почала б війну с сша?))
показать весь комментарий
05.12.2025 12:20 Ответить
шоб знесилити Захід ,трамп їде правильним шляхом , для китаю та русні , він відрізає Україну від ЄС ...думаю шо ЄС як Німеччина та Франція ,це розуміють ...
показать весь комментарий
05.12.2025 11:49 Ответить
Ми наче живемо в сюжеті фільму жахів, на початку якого все було безтурботно, поки не звернули з основної дороги і не потрапили в місто клоунів, які з награними посмішками запросили нас на банкет, котрий згодом перейшов в м'ясорубку.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:49 Ответить
Ніякого а ні морального, а ні матеріального права вказувати Європі що робити із замороженими російськими активами трампістські США не мають. Бо повністю припинили допомогати Україні у 2025 році.

показать весь комментарий
05.12.2025 11:49 Ответить
Все так. Але чому Європа жорстко і олнощначно не поставить США на місце?
Чому Європа вдає з себе сплячу красую яку може ї...ати і карлик, і сіпинь, і рудий педофіл, та наві орбан с фцо?
Принизливість становища всіми ви...баної красуню їм немуляє очі?
показать весь комментарий
05.12.2025 12:07 Ответить
Ось вам і гарантії безпеки від Тромба і післявоєна відбудова і суверенітет. План )(уйла-Тромба заключається в тому що якщо Україна капітулює то більше не отримає не тільки зброї а і фінансової допомоги. Далі Україна буде виклянчувати копійки на їжу і розпродавати залишки своєї території в обмін за заморожені окорочка і гуманітарку щоб не здохнути.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:50 Ответить
Таке враження що Білий дім Трампа знаходиться десь в мошкві за квартал від кремля.
показать весь комментарий
05.12.2025 11:50 Ответить
Тільки но руда почвара залізла на "трон" овальному кабінеті, я нагадав в чаті ЦН, чим закінчувалася ця, так звана американська допомога країнам, которі повірили у "велику" Америку і виклав цю фотографію. Правда мій допис моментально видалили, ну то таке ...
показать весь комментарий
05.12.2025 11:52 Ответить
Ідіоти навіть не розуміють що було в Афганістані.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:19 Ответить
3,14ідари=піндоси
показать весь комментарий
05.12.2025 11:57 Ответить
А як спровокувати американо-російську війну?
показать весь комментарий
05.12.2025 11:59 Ответить
Трамп и путин сделали короткую рокировку: ты мне Венесуэлу с ее астрономическими запасами нефти, а я тебе Украину на блюдечке.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:01 Ответить
Союзник, який гарантував Україні безпеку, перейшов на сторону ворога. Жоден папірець не вартий довіри. Сподіватись треба тільки на власні сили. А сил немає, бо бандити при владі дерибанять державу як в останній день.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:03 Ответить
... и обе эти страны, якобы выступали гарантами нерушимости границ Украины, в обмен на отказ от ЯО в Будапеште в 1994 г
показать весь комментарий
05.12.2025 12:07 Ответить
А що в когось ще були якісь ілюзії що Тромб хоче для України миру в тому сенсі в якому ви надієтесь? Згадайте, що Тромб і весь його мафіозний клан включаючи Маска, ще декілька років назад заявляли що вся Україна повинна повернутися під контроль Сосії. І яка в них була істерика коли Україна показувала успіхи на фронтах або рашисти не могли пробити укріпрайони Авдіївки і Соледару. Невже ви думаєте що Тромб змінив свої плани по розподілу України а потім вже за допомогою )(уйла ділити Європу і Канаду.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:10 Ответить
"та не повинні використовуватися для продовження війни. "

Ці дебіли не розуміють, що саме виділення цих коштів Україні може змусити ***** піти на мир, бо ці кошти забеспечать спроможність України оборонятися ще як мінімум 2-3 роки.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:13 Ответить
Всё указывает на то, что США при Трампе не только не союзник и не финансовый донор Украины, но даже и не посредник в переговорах с путлером. Ну, а если и не союзник, и не донор, и не посредник, то нетрудно догадаться, кем на самом деле являются США и чьим союзником является на самом деле.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:16 Ответить
а він готовий повішати собі на шию мільйони трупів?
показать весь комментарий
05.12.2025 12:16 Ответить
Зараз в соцмережах америкаців, багато питань в пошуках істини, що ж це відбувається при сонному доні.і де поділися республіканці аби його привести до тями.
І дуже добре один військовий, ветеран в званні полковника написав дослівно :« Насправді це непогано, що Трамп заснув, головне щоб він не прокинувся. Нам треба звикати, що останній республіканець разом колись сильною партією, зник щі смертб Маккейна. Якщо Трамп спить, бо п'є пігулки від хвороб, то більшість «республіканців» прикидаюця міцьно сплячими, і тільки час від часу привідкривають очі, аби переконатися, що вони ще живі.»
показать весь комментарий
05.12.2025 12:16 Ответить
Хтось ще сумнівається, що руде чмо агент кремля? Нормальні люди зрозуміли це ще під час першої каденції, коли воно крало секретні документи і виганяло свого перекладача у москві, щоб пошушукатись з хазяїном.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:18 Ответить
Черговий інфовкид, Кремлью дуже вигідно щоб українці ненавиділи США як ватні ідіоти.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:20 Ответить
Тампон ніколи не приховував свої симпатії до Х-уйла та неприязнь до України, якби міг, діяв би щодо неї ще брутальніше, хоч політикум США й так на сьогодні суцільна порнографія.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:27 Ответить
дякуємо zлодію і його zавгоспу
показать весь комментарий
05.12.2025 12:39 Ответить
 
 