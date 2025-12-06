РУС
Туск обратился к США: Европа - ваш ближайший союзник, а не проблема

Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил Соединенным Штатам, что Европа является их союзником, а не проблемой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети X.

"Дорогие американские друзья, Европа – ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере так было в течение последних 80 лет. Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Если, конечно, ничего не изменилось", – написал он.

Читайте также: Туск – союзникам: НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от РФ

Что предшествовало?

  • Накануне Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетий экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
  • В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Топ комментарии
+5
Так буває, шо коли до влади приходять крадії, нарціси, шахраї, блазні, водії автобусів, чегевари з фіделями, популісти тощо, то світ скативаєтся у кріваву бійню.
Так, ******** чи я помиляюсь?
+4
а Трумпу по цимбалах твоій голос волаючого. Йому світять бєшениє бабкі.
+2
Трамп розуміє ціну таким союзничкам, тому чхати він хотів на них. Америка мінімум двічі за минуле століття рятувала Європу, але висновків Європа так і не зробила.
а Трумпу по цимбалах твоій голос волаючого. Йому світять бєшениє бабкі.
Йому світить імпічмент і деменція ...
А це послання - сподівання на вдекватних американців , якщо такі ще там залишились
Тепер для команди Трампа-2 найближчий союзником стали військовий злочинець путлєр та РФ - агресивна країна вбивць і терористів.
А жертва терористів - Україна, яка чинить збройний опір окупантам, та її партнери з ЄС стали найбільшою проблемою путінських поплічників з ближнього кола Трампа.
Давно вже час нашим партнерам зняти рожеві окуляри. Потрібно негайно будувати новий оборонний альянс, доки не стало пізно. Обʼєднати зусилля для порятунку Європи від небезпечного ворога навколо двох ядерних держав - Великої Британії та Франції.
Трамп розуміє ціну таким союзничкам, тому чхати він хотів на них. Америка мінімум двічі за минуле століття рятувала Європу, але висновків Європа так і не зробила.
" Державний департамент Сполучених Штатів України !!! ))) схвалив потенційну угоду про продаж авіаційних бомб та супутніх систем Канаді" -- уривок зі статті сусіднього інформаційного порталу. )))
Туску розкриваються очі?
чувак, вас вже кинули. Ви наступні.
Ага, Европа - курица, которая, по замыслу Трампа, должна нести лично для него золотые яйца. Америка для стран свободного мира сейчас такой же партнер, как волк для ягнят.
Євросоюз вже не союзник США .. Пора прийняти цей факт .
Там Маск до речі - вже прямим текстом вимагає ліквідувати ЄС . І дати свободу країнам Європи самим визначати своє майбутнє .
Немов у ЄС хтось і когось тримає силою !! Афігєть ..
Так буває, шо коли до влади приходять крадії, нарціси, шахраї, блазні, водії автобусів, чегевари з фіделями, популісти тощо, то світ скативаєтся у кріваву бійню.
Так, ******** чи я помиляюсь?
Скоріше б уже.
Дайте грошей нарцисам, тоді почують
Це і дратує американців. Навколо вороги. Білі мають триматися разом.
Пізно-трампівські США здали свої бувших союзників теперішнім союзникам-росії путіна--так що готовте солдатіків і ви тепер-тепер США і кацапія заодно проти нас а тепер і проти вас-так що якщо хочете жити давайте зброю і баблішко нам-бо ваші розніжені курочки не знають і не хочуть захищати себе і ваші держави-мітинги студентиків в німців яскраве тому підтвержденння-так що вам воювать і помирать прийдеться-якщо звісно ви хочете жити
После 11 сентября все кроме расии и китая бросились помогать Америке бороться с террористами.
Но америкосы выбрав тампона, теперь с кацапами решили бороться с цивилизованным миром и талибы им друзья.
Европа конечно охренела, ожирела и ************* со своими мусульманско-палестинскими дебилами.
Мир катится в жопу.
Чим наприклад цей психопат Туск відрізняється від Трампа? Не бачу ніякої різниці.
У нього постійно дупа горить. Начебто перманентно перебуває у стані афекту.
Дані по 2024 року ВВП
-Євросоюз ----------19 трлн $
-США. ---------29,18 трлн.$
В.Британія -------- 3,64 трлн.$
- Росія. -------- 2,1. трлн.$
Майже 52 трлн $ проти 2,1, в 27 разів більше.Було б бажання па-рашу раком поставили але маємо що маємо.
