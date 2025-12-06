Туск обратился к США: Европа - ваш ближайший союзник, а не проблема

Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил Соединенным Штатам, что Европа является их союзником, а не проблемой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети X.

"Дорогие американские друзья, Европа – ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере так было в течение последних 80 лет. Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Если, конечно, ничего не изменилось", – написал он.

Читайте также: Туск – союзникам: НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от РФ

Что предшествовало?