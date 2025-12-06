Туск обратился к США: Европа - ваш ближайший союзник, а не проблема
Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил Соединенным Штатам, что Европа является их союзником, а не проблемой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети X.
"Дорогие американские друзья, Европа – ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере так было в течение последних 80 лет. Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Если, конечно, ничего не изменилось", – написал он.
Что предшествовало?
- Накануне Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетий экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
- В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.
Топ комментарии
+5 Старый зольдат
показать весь комментарий06.12.2025 20:29 Ответить Ссылка
+4 Любо Неожиданнов
показать весь комментарий06.12.2025 20:10 Ответить Ссылка
+2 Kravchenko Igor
показать весь комментарий06.12.2025 20:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А це послання - сподівання на вдекватних американців , якщо такі ще там залишились
А жертва терористів - Україна, яка чинить збройний опір окупантам, та її партнери з ЄС стали найбільшою проблемою путінських поплічників з ближнього кола Трампа.
Давно вже час нашим партнерам зняти рожеві окуляри. Потрібно негайно будувати новий оборонний альянс, доки не стало пізно. Обʼєднати зусилля для порятунку Європи від небезпечного ворога навколо двох ядерних держав - Великої Британії та Франції.
Там Маск до речі - вже прямим текстом вимагає ліквідувати ЄС . І дати свободу країнам Європи самим визначати своє майбутнє .
Немов у ЄС хтось і когось тримає силою !! Афігєть ..
Так, ******** чи я помиляюсь?
Но америкосы выбрав тампона, теперь с кацапами решили бороться с цивилизованным миром и талибы им друзья.
Европа конечно охренела, ожирела и ************* со своими мусульманско-палестинскими дебилами.
Мир катится в жопу.
-Євросоюз ----------19 трлн $
-США. ---------29,18 трлн.$
В.Британія -------- 3,64 трлн.$
- Росія. -------- 2,1. трлн.$
Майже 52 трлн $ проти 2,1, в 27 разів більше.Було б бажання па-рашу раком поставили але маємо що маємо.