Еврокомиссия о Нацстратегии США: Решения по ЕС будет принимать сам ЕС

В Европейской комиссии прокомментировали обновленную Стратегию национальной безопасности США, подчеркнув, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил представитель ЕС.

Спикер, комментируя публикацию Стратегии нацбезопасности США, отметил "приоритетное значение прекращения войны России против Украины", а также важное внимание к событиям в Западном полушарии, "что является ключевым для безопасности самих США".

"Мы полностью согласны с тем, что "Европа остается стратегически и культурно важной для Соединенных Штатов" и что "трансатлантическая торговля остается одним из столпов мировой экономики и американского процветания", - сказал он.

По словам спикера, ЕС в последние годы усиливает усилия, чтобы уменьшить зависимость от Соединенных Штатов в вопросах обороны.

"Мы будем продолжать конструктивное сотрудничество, обеспечивая конкурентоспособность Европы. Трансатлантическое партнерство является уникальным, и, как всегда, союзники вместе сильнее", – отметил он.

"Решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом для Европейского Союза, включая решения, касающиеся нашей регуляторной автономии, защиты свободы слова и международного порядка, основанного на правилах", - добавил пресс-секретарь.

Что предшествовало?

Накануне Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.