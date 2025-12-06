Єврокомісія про Нацстратегію США: Рішення щодо ЄС ухвалюватиме сам ЄС

У Європейській комісій прокоментували оновлену Стратегію національної безпеки США, наголосивши, що рішення, що стосуються Європейського Союзу, ухвалюються ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив речник ЄС.

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Речник з огляду на публікацію Стратегії нацбезпеки США відзначив "пріоритетне значення припиненню війни Росії проти України", а також важливу увагу до подій у Західній півкулі, "що є ключовим для безпеки самих США".

"Ми повністю погоджуємося з тим, що "Європа залишається стратегічно і культурно важливою для Сполучених Штатів" і що "трансатлантична торгівля залишається одним зі стовпів світової економіки та американського процвітання", – сказав він.

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За словами речника, ЄС в останні роки посилює зусилля, щоб зменшити залежність від Сполучених Штатів у питаннях оборони.

"Ми продовжуватимемо конструктивну співпрацю, забезпечуючи конкурентоспроможність Європи. Трансатлантичне партнерство є унікальним, і, як завжди, союзники разом сильніші", – зазначив він.

"Рішення, що стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом для Європейського Союзу, включно з рішеннями, що стосуються нашої регуляторної автономії, захисту свободи слова та міжнародного порядку, заснованого на правилах", – додав речник.

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Що передувало?

Напередодні Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.