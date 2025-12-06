Попри критику в стратегії США, Америка лишається головним союзником ЄС, - Каллас

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Попри ідеологічну прірву, Каллас наголосила, що США залишаються ключовим союзником Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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"США все ще є нашим головним союзником …Звичайно, є багато критики, але я думаю, що частина її також є правдивою", - сказала Каллас у суботу, 6 грудня, виступаючи на дипломатичній конференції в столиці Катару.

"Ми не завжди погоджуємося з різних питань, але, на мою думку, загальний принцип залишається незмінним. Ми є найбільшими союзниками й повинні триматися разом", - додала вона.

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Що передувало?

Напередодні Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.

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