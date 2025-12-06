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Новини Стратегія нацбезпеки США
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Попри критику в стратегії США, Америка лишається головним союзником ЄС, - Каллас

ЄС реагує на оновлену Стратегію нацбезпеки США

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Попри ідеологічну прірву, Каллас наголосила, що США залишаються ключовим союзником Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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"США все ще є нашим головним союзником …Звичайно, є багато критики, але я думаю, що частина її також є правдивою", - сказала Каллас у суботу, 6 грудня, виступаючи на дипломатичній конференції в столиці Катару.

"Ми не завжди погоджуємося з різних питань, але, на мою думку, загальний принцип залишається незмінним. Ми є найбільшими союзниками й повинні триматися разом", - додала вона.

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Що передувало?

Напередодні Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема,  йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.

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Автор: 

США (26787) Каллас Кая (528)
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Топ коментарі
+8
Трамп це продовження *****
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06.12.2025 13:03 Відповісти
+4
Якийсь х союзник. Чи можна назвати союзником того, хто намагається тебе нагнути і вилизує дупу твому супротивнику
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06.12.2025 14:53 Відповісти
+3
Це добре, що Америка лишається головним союзником ЄС , погано, що Євросоюз не лишається головним союзником США.
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06.12.2025 13:05 Відповісти

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