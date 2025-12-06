Понад 60% американців підтримують постачання Україні зброї, - опитування

Більшість американців підтримують надання Україні американської зброї у її боротьбі проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Інституту Рейгана.

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Дослідження проводилося з 23 жовтня по 3 листопада 2025 року, загальна вибірка - 2 507 осіб.

Основні результати опитування:

64% опитаних вважають, що США повинні брати провідну роль у міжнародних справах (79% республіканців MAGA та 57% демократів).

62% підтримують перемогу України, 64% - надання їй американської зброї (зростання на 9 пунктів порівняно з минулим роком; 59% республіканців, 75% демократів).

Підтримка НАТО досягла рекордного рівня - 68%, з сильною двопартійною підтримкою зобов’язань за статтею 5.

87% вважають, що для США важливо мати найпотужнішу армію у світі, а 71% погоджуються, що мир більш імовірний, коли Америка є найсильнішою державою.

Опитування свідчить про рекордно високий рівень підтримки США у питанні захисту України, зміцнення НАТО та утримання військової міці країни на світовому рівні.

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