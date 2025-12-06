РУС
Более 60% американцев поддерживают поставки оружия Украине, - опрос

Рекордная поддержка США в защите Украины и НАТО – опрос

Большинство американцев поддерживают предоставление Украине американского оружия в ее борьбе против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Института Рейгана.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Исследование проводилось с 23 октября по 3 ноября 2025 года, общая выборка - 2 507 человек.

Основные результаты опроса:

  • 64% опрошенных считают, что США должны играть ведущую роль в международных делах (79% республиканцев MAGA и 57% демократов).

  • 62% поддерживают победу Украины, 64% - предоставление ей американского оружия (рост на 9 пунктов по сравнению с прошлым годом; 59% республиканцев, 75% демократов).

  • Поддержка НАТО достигла рекордного уровня - 68%, с сильной двухпартийной поддержкой обязательств по статье 5.

  • 87% считают, что для США важно иметь самую мощную армию в мире, а 71% согласны, что мир более вероятен, когда Америка является сильнейшей державой.

Опрос свидетельствует о рекордно высоком уровне поддержки США в вопросе защиты Украины, укрепления НАТО и поддержания военной мощи страны на мировом уровне.

Угу .... , а тим часом трамп відтермінував до 29 квітня санкції проти заправок російського нафтового гіганта «Лукойл», які розташовані поза межами РФ.

Про це https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251204 йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Reuters https://www.reuters.com/business/energy/us-allows-transactions-with-lukoil-gas-stations-outside-russia-through-late-2025-12-04/ пише, що мова про близько 2 000 станцій у Європі, Центральній Азії, Близькому Сході та Америці.
06.12.2025 10:47 Ответить
Більшість американців підтримують надання Україні американської зброї у її боротьбі проти Росії. але не підтримує рашистський агент "краснов".його зять,якого куйло заманює на газові родовища.та гебнява агентура.котра в Білому домі
06.12.2025 10:48 Ответить
На щастя, більшість американців - не Трамп.
06.12.2025 11:03 Ответить
Трампу насрати на народ взагалі. Що це ми знаємо достеменно і в себе вдома, коли на всі посади призначають куміа, сватів, рлдичів, друзів, відвертих бариг і махрових ворюг, кримінал і.весь тупий скот, ЯКОМУ ПОГОЛОВНО НАРОД НЕ ДОВІРЯЄ, ЯКИМ НАРОД.ПОГОЛОВНО ГИДУЄ І ЗНЕВАЖАЄ.
06.12.2025 11:19 Ответить
Тромбу срати на думки і побажання американців. Тромб зробив в сша вже анархію
06.12.2025 11:26 Ответить
 
 