Большинство американцев поддерживают предоставление Украине американского оружия в ее борьбе против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Института Рейгана.

Исследование проводилось с 23 октября по 3 ноября 2025 года, общая выборка - 2 507 человек.

Основные результаты опроса:

64% опрошенных считают, что США должны играть ведущую роль в международных делах (79% республиканцев MAGA и 57% демократов).

62% поддерживают победу Украины, 64% - предоставление ей американского оружия (рост на 9 пунктов по сравнению с прошлым годом; 59% республиканцев, 75% демократов).

Поддержка НАТО достигла рекордного уровня - 68%, с сильной двухпартийной поддержкой обязательств по статье 5.

87% считают, что для США важно иметь самую мощную армию в мире, а 71% согласны, что мир более вероятен, когда Америка является сильнейшей державой.

Опрос свидетельствует о рекордно высоком уровне поддержки США в вопросе защиты Украины, укрепления НАТО и поддержания военной мощи страны на мировом уровне.

