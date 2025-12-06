Более 60% американцев поддерживают поставки оружия Украине, - опрос
Большинство американцев поддерживают предоставление Украине американского оружия в ее борьбе против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Института Рейгана.
Исследование проводилось с 23 октября по 3 ноября 2025 года, общая выборка - 2 507 человек.
Основные результаты опроса:
-
64% опрошенных считают, что США должны играть ведущую роль в международных делах (79% республиканцев MAGA и 57% демократов).
-
62% поддерживают победу Украины, 64% - предоставление ей американского оружия (рост на 9 пунктов по сравнению с прошлым годом; 59% республиканцев, 75% демократов).
-
Поддержка НАТО достигла рекордного уровня - 68%, с сильной двухпартийной поддержкой обязательств по статье 5.
-
87% считают, что для США важно иметь самую мощную армию в мире, а 71% согласны, что мир более вероятен, когда Америка является сильнейшей державой.
Опрос свидетельствует о рекордно высоком уровне поддержки США в вопросе защиты Украины, укрепления НАТО и поддержания военной мощи страны на мировом уровне.
