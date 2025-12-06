РУС
Новости Стратегия нацбезопасности США
Несмотря на критику в стратегии США, Америка остается главным союзником ЕС, - Каллас

ЕС реагирует на обновленную Стратегию нацбезопасности США

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Несмотря на идеологическую пропасть, Каллас подчеркнула, что США остаются ключевым союзником Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетThe Guardian.

"США все еще являются нашим главным союзником ... Конечно, есть много критики, но я думаю, что часть ее также верна", - сказала Каллас в субботу, 6 декабря, выступая на дипломатической конференции в столице Катара.

"Мы не всегда согласны по различным вопросам, но, по моему мнению, общий принцип остается неизменным. Мы являемся крупнейшими союзниками и должны держаться вместе", - добавила она.

Что предшествовало?

Накануне Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетий экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

+5
Трамп це продовження *****
06.12.2025 13:03 Ответить
+3
Це добре, що Америка лишається головним союзником ЄС , погано, що Євросоюз не лишається головним союзником США.
06.12.2025 13:05 Ответить
+2
той ключ став від іржі рудим, і ви хєр шо зможете їм відкрити, якщо шо.
06.12.2025 12:56 Ответить
той ключ став від іржі рудим, і ви хєр шо зможете їм відкрити, якщо шо.
06.12.2025 12:56 Ответить
От і самі визнали що і Європа і Україна без США -ніщо. І добре що це визнали навіть прибалти ,які відомі своїми нереалістичними проектами типу -"Україна в НАТО " та іншим.
06.12.2025 13:04 Ответить
Союзником, готовим за бакси в будь-який момент злити партнерів і сховатися "за прекрасним океаном". Потужно.
06.12.2025 13:08 Ответить
Варто розуміти як "Ми хочемо робити по-своєму, але щоб за це платили США та Україна"
06.12.2025 13:15 Ответить
Європа ще в 1945 році була поділена між США і СССР на сфери впливу і Україна не входила до американської сфери впливу ,так що ви від Трампа хочете ,він і так робить все що можливе .щоб включити неокуповану територію України до американської сфери впливу за корейським 1953 року і німецьким 1945-1990 років варіантом ( Крим ,Донбас (повністю ) а також Північна Таврія ( в ********* розумінні -лівобережна Херсонщина і більша частина Запорізької області ) не входитимуть до американської сфери впливу ( можливе невелике коригування ) .
06.12.2025 13:16 Ответить
які ж вони всі потвори ...окуїти
06.12.2025 13:37 Ответить
Відкрила Америку - ну не Китай жеж
06.12.2025 13:45 Ответить
Мудрий американський нарід вибрав ще гіше ніж вибрали ми...
06.12.2025 13:52 Ответить
Вона хоч вірить в те, що сказала?
06.12.2025 14:46 Ответить
І в цьому немає нічого доброго
06.12.2025 14:47 Ответить
Якийсь х союзник. Чи можна назвати союзником того, хто намагається тебе нагнути і вилизує дупу твому супротивнику
06.12.2025 14:53 Ответить
 
 