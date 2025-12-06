Несмотря на критику в стратегии США, Америка остается главным союзником ЕС, - Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Несмотря на идеологическую пропасть, Каллас подчеркнула, что США остаются ключевым союзником Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетThe Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"США все еще являются нашим главным союзником ... Конечно, есть много критики, но я думаю, что часть ее также верна", - сказала Каллас в субботу, 6 декабря, выступая на дипломатической конференции в столице Катара.

"Мы не всегда согласны по различным вопросам, но, по моему мнению, общий принцип остается неизменным. Мы являемся крупнейшими союзниками и должны держаться вместе", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас призвала ОБСЕ усилить давление на Москву: "За 100 лет Россия вторглась как минимум в 19 стран"

Что предшествовало?

Накануне Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетий экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 60% американцев поддерживают поставки оружия Украине, - опрос