Каллас закликала ОБСЄ посилити тиск на Москву: "За 100 років Росія вторглася щонайменше в 19 країн"
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас на засіданні ОБСЄ у Відні закликала держави-члени організації ухвалити кроки, які позбавлять Росію бажання змінювати кордони силою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Вона наголосила, що ОБСЄ виникла не випадково, а як наслідок складного історичного досвіду. "За останні 100 років Росія вторглася щонайменше в 19 країн, багато з яких представлені за цим столом, а у деякі - аж три-чотири рази. Жодна з цих 19 країн ніколи не вторглася і не нападала на Росію", - заявила Каллас.
Поступки від РФ в мирній угоді
Топдипломатка Євросоюзу підкреслила, що в будь-якій мирній угоді щодо України ключовим має бути питання "домогтися поступок від російської сторони, щоб вона припинила агресію і позбулась бажання змінити кордони силою".
Каллас додала, що Євросоюз продовжить політику тиску на Росію й підтримки України, оскільки саме це може змінити баланс і створити передумови для миру. "Важливо зменшити можливості Росії фінансувати свою військову машину", - підкреслила вона.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3588690
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