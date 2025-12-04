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Новини Засідання ради ОБСЄ
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Каллас закликала ОБСЄ посилити тиск на Москву: "За 100 років Росія вторглася щонайменше в 19 країн"

каллас,кая

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас на засіданні ОБСЄ у Відні закликала держави-члени організації ухвалити кроки, які позбавлять Росію бажання змінювати кордони силою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Вона наголосила, що ОБСЄ виникла не випадково, а як наслідок складного історичного досвіду. "За останні 100 років Росія вторглася щонайменше в 19 країн, багато з яких представлені за цим столом, а у деякі - аж три-чотири рази. Жодна з цих 19 країн ніколи не вторглася і не нападала на Росію", - заявила Каллас.

Поступки від РФ в мирній угоді

Топдипломатка Євросоюзу підкреслила, що в будь-якій мирній угоді щодо України ключовим має бути питання "домогтися поступок від російської сторони, щоб вона припинила агресію і позбулась бажання змінити кордони силою".

Каллас додала, що Євросоюз продовжить політику тиску на Росію й підтримки України, оскільки саме це може змінити баланс і створити передумови для миру. "Важливо зменшити можливості Росії фінансувати свою військову машину", - підкреслила вона.

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Автор: 

ОБСЄ (3441) росія (70450) Каллас Кая (527)
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Топ коментарі
+5
какой то жалкий писк.кроме раздражения-ничего не вызывает.сказала-потужно,и заплакала.
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04.12.2025 17:00 Відповісти
+3
Мне это напоминает разговоры интеллегентов, которые пытаются гопника, который понимает только действие физической силы и насилия над другими, научить уму разуму, но у него одна извилина в голове, ему это сложно понять.
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04.12.2025 17:15 Відповісти
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04.12.2025 17:00 Відповісти
какой то жалкий писк.кроме раздражения-ничего не вызывает.сказала-потужно,и заплакала.
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04.12.2025 17:00 Відповісти
Вона сказала це тиждень тому. Оперативно.
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04.12.2025 17:02 Відповісти
Це до питання "хатят лі узкіє вайни".
Це буквально ракова пухлина на тілі планети!
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04.12.2025 17:12 Відповісти
Мне это напоминает разговоры интеллегентов, которые пытаются гопника, который понимает только действие физической силы и насилия над другими, научить уму разуму, но у него одна извилина в голове, ему это сложно понять.
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04.12.2025 17:15 Відповісти
19 країн у 1925-2025? Забагато. Список буде?
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04.12.2025 17:30 Відповісти
Спробую порахувати: Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Польща, Угорщина, Чехословаччина, Афганістан, Молдова, Грузія, Україна. 12.
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04.12.2025 17:45 Відповісти
Ще 3-й Рейх і Японія-14.
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04.12.2025 17:50 Відповісти
Жодна з цих 19 країн ніколи не вторглася і не нападала на Росію", - заявила Каллас.
Джерело: https://censor.net/ua/n3588690

Really?
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04.12.2025 17:57 Відповісти
Це жадюгідне квохтання від імпотентів, які бояться (КАРЛ!) збити над Україною шахед (КАРЛ!) - просто лютий крінж. Але хай квохчуть - толку, як і шкоди від їх квохтання - нуль.
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04.12.2025 18:03 Відповісти
 
 