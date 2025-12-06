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Новини Туск про зовнішню політику США Стратегія нацбезпеки США
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Туск звернувся до США: Європа - ваш найближчий союзник, а не проблема

Туск звернувся до США

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав Сполученим Штатам, що Європа є їхнім союзником, а не проблемою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі X.

"Дорогі американські друзі, Європа – ваш найближчий союзник, а не ваша проблема. І у нас є спільні вороги. Принаймні так було протягом останніх 80 років. Ми маємо дотримуватися цього, це єдина розумна стратегія нашої спільної безпеки. Якщо, звичайно, нічого не змінилося", – написав він.

Також читайте: Туск - союзникам: НАТО було створене для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від РФ

Туск звернувся до США

Що передувало?

  • Напередодні Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.
  • Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.
  • У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

Автор: 

США (26787) Туск Дональд (690)
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Топ коментарі
+11
Так буває, шо коли до влади приходять крадії, нарціси, шахраї, блазні, водії автобусів, чегевари з фіделями, популісти тощо, то світ скативаєтся у кріваву бійню.
Так, ******** чи я помиляюсь?
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06.12.2025 20:29 Відповісти
+9
Тепер для команди Трампа-2 найближчий союзником стали військовий злочинець путлєр та РФ - агресивна країна вбивць і терористів.
А жертва терористів - Україна, яка чинить збройний опір окупантам, та її партнери з ЄС стали найбільшою проблемою путінських поплічників з ближнього кола Трампа.
Давно вже час нашим партнерам зняти рожеві окуляри. Потрібно негайно будувати новий оборонний альянс, доки не стало пізно. Обʼєднати зусилля для порятунку Європи від небезпечного ворога навколо двох ядерних держав - Великої Британії та Франції.
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06.12.2025 20:49 Відповісти
+6
а Трумпу по цимбалах твоій голос волаючого. Йому світять бєшениє бабкі.
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06.12.2025 20:10 Відповісти

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