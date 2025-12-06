Туск звернувся до США: Європа - ваш найближчий союзник, а не проблема

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав Сполученим Штатам, що Європа є їхнім союзником, а не проблемою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі X.

"Дорогі американські друзі, Європа – ваш найближчий союзник, а не ваша проблема. І у нас є спільні вороги. Принаймні так було протягом останніх 80 років. Ми маємо дотримуватися цього, це єдина розумна стратегія нашої спільної безпеки. Якщо, звичайно, нічого не змінилося", – написав він.

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