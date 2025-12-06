Туск звернувся до США: Європа - ваш найближчий союзник, а не проблема
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав Сполученим Штатам, що Європа є їхнім союзником, а не проблемою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі X.
"Дорогі американські друзі, Європа – ваш найближчий союзник, а не ваша проблема. І у нас є спільні вороги. Принаймні так було протягом останніх 80 років. Ми маємо дотримуватися цього, це єдина розумна стратегія нашої спільної безпеки. Якщо, звичайно, нічого не змінилося", – написав він.
Що передувало?
- Напередодні Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.
- Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.
- У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.
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Так, ******** чи я помиляюсь?
А жертва терористів - Україна, яка чинить збройний опір окупантам, та її партнери з ЄС стали найбільшою проблемою путінських поплічників з ближнього кола Трампа.
Давно вже час нашим партнерам зняти рожеві окуляри. Потрібно негайно будувати новий оборонний альянс, доки не стало пізно. Обʼєднати зусилля для порятунку Європи від небезпечного ворога навколо двох ядерних держав - Великої Британії та Франції.