Туск - союзникам: НАТО було створене для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від РФ
Очільник уряду Польщі Дональд Туск звернувся до союзників із нагадуванням, з якою метою було створено НАТО.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створене для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від росії. І його основою була солідарність, а не егоїстичні інтереси", - йдеться в повідомленні.
Також Туск висловив сподівання, що "це не змінилося".
Топ коментарі
+12 Gary Grant
показати весь коментар29.11.2025 17:29 Відповісти Посилання
+5 Andriy Mudryk #357957
показати весь коментар29.11.2025 17:01 Відповісти Посилання
+5 Bad Robot
показати весь коментар29.11.2025 17:07 Відповісти Посилання
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"бжезінський"? Я припускаю, що цей розпіарений фацет отримував платню "на_луб'янці" в фсб.
Його тези мало чим відрізняються від "розмірковувань" путіна.
Цей американський виродок у 2014р. слово-в-слово повторював путінські бажання.
Тому: do dupy "бжезінських" разом з "кісінджерами"!
Та й раніше він нічого путнього не говорив. Просто за допомогою кацапів розрекламували цих "бжезінських_кісінджерів", що отримували платню в фсб.
Тобто: дати кацапам можливість поглинути державу, що не належить до жодного альянсу колективної безпеки.
Одне слово: бжезинський -- розрекламоване ніщо. І наші дурні в Україні носяться з ним (і з аґентом кґб-фсб "кісінджером"), як з писаною торбою.
А Фінляндія чхала на міркування "бжезинського" і швиденько вступила до НАТО. Утім, саме завдяки "бжезинським", НАТО перетворилося на ніщо.
«Абсолютно зрозуміло, що у разі широкомасштабного російського вторгнення, українці будуть чинити тривалий спротив. Ризик війни в міських умовах означатиме необхідність окупації великих міст, в першу чергу, самого Києва. Про це жоден російський лідер не зможе навіть подумати. Це триватиме довго, коштувати багатьох життів і обернеться повною катастрофою і для України, і для Росії», - заявив він під час свого виступу.
більше, чим якесь там нато..
Після перерахунку жертв царських чисток, більшовицьких чисток, сталінських чисток і ******** кремлівських чисток,
дійдемо до однозначного висновку,
що рабсія є для рабсії найнебезпечнішою державою у світі .
А співвітчизник пана Туска пан Навроцький - що для захисту Польщі від страшного "бандеризму"...
"Что хорошего может дать горстка ракет?", - цитирует WSJ его аргументацию. Спецпосланник США считает, что отсрочка пошлин гарантировала бы дополнительные стимулы для украинской экономики.
Це якийсь сюрреалізм.
Пам'ятаєтє славетне: "прайдьот 5-10 лєт і крлвь забудєцца... А расія даст 100 мліардов..."
Канцлер ФРН Мерц очікує нападу пітьми на країни НАТО у 2029 році. Але цей прогноз хибний, бо ******* будь-що, але потрібно встигнути розпочати цю авантюру за рік до президентських виборів у США, доки Тромб сидить в у своїй пластмасовій позолоті Овального кабінету. Тобто у 2027 році.
Потім відновити економіку, на рівні хоча би до 22 року, промисловість і решту.
Війна на два масштабних фронта не здюжив навіть Гітлер, а в нього була здорова і потужна економіка і промисловість.