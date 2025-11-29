Туск - союзникам: НАТО було створене для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від РФ

Очільник уряду Польщі Дональд Туск звернувся до союзників із нагадуванням, з якою метою було створено НАТО.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"Хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створене для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від росії. І його основою була солідарність, а не егоїстичні інтереси", - йдеться в повідомленні.

Також Туск висловив сподівання, що "це не змінилося".

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