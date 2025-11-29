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Новини Наступ Росії на країни НАТО
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Туск - союзникам: НАТО було створене для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від РФ

Туск про НАТО

Очільник уряду Польщі Дональд Туск звернувся до союзників із нагадуванням, з якою метою було створено НАТО.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"Хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створене для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від росії. І його основою була солідарність, а не егоїстичні інтереси", - йдеться в повідомленні.

Також Туск висловив сподівання, що "це не змінилося".

Також читайте: Росія має наміри випробувати колективну оборону НАТО, - головнокомандувач ЗС Швеції

Туск про НАТО

Автор: 

НАТО (7232) росія (70404) Туск Дональд (689)
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Топ коментарі
+12
Гарі Каспаров на днях вже все доступно пояснив і про нікчемне НАТО і про цей весь всратий "західний світ" загалом.
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29.11.2025 17:29 Відповісти
+5
Повторює Каспарова?
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29.11.2025 17:01 Відповісти
+5
москва винищувала населення окупованих нею територій рф,
більше, чим якесь там нато..

Після перерахунку жертв царських чисток, більшовицьких чисток, сталінських чисток і ******** кремлівських чисток,
дійдемо до однозначного висновку,
що рабсія є для рабсії найнебезпечнішою державою у світі .
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29.11.2025 17:07 Відповісти
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Повторює Каспарова?
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29.11.2025 17:01 Відповісти
Каспаров, при всій повазі до нього - не рівня Туску.
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29.11.2025 17:08 Відповісти
Або навпаки ...
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29.11.2025 17:25 Відповісти
Каспарова і Туска не можна навіть поряд ставити з Бзєжінским. Він все це передбачив і описав сьогоднішні події навіть в деталях. Але хто сьогодні читає його аналітику? Трамп з Венсом? Чи може Обама з Байденом читали? Іноді виникає підозра що ******* політики читають лише меню в ресторанах...
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29.11.2025 18:11 Відповісти
Хто, хто?

"бжезінський"? Я припускаю, що цей розпіарений фацет отримував платню "на_луб'янці" в фсб.

Його тези мало чим відрізняються від "розмірковувань" путіна.

Цей американський виродок у 2014р. слово-в-слово повторював путінські бажання.

Тому: do dupy "бжезінських" разом з "кісінджерами"!
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29.11.2025 18:25 Відповісти
Ти читаєш англійською? Хоть щось з написаного ним в оригіналі в останні роки його життя читав? Думаю що "ні".
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29.11.2025 18:56 Відповісти
Останні його "месиджі" -- все слово-в-слово путін.

Та й раніше він нічого путнього не говорив. Просто за допомогою кацапів розрекламували цих "бжезінських_кісінджерів", що отримували платню в фсб.
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29.11.2025 19:08 Відповісти
***** злодій і, відтак, плагіатор. В нього немає власних ідей взагалі. От він і компілює якесь варево з різних інтелектуальних продуктів. Так було завжди! Немає жодного оригінального кацапського філософа, теолога, вченого, митця. Все вкрадене і перелицьоване в імперському стилі. Тезу Бзєжинського про те що ********* ніколи не поверне імперську велич без підкорення України ***** буквально цитує. І що? Як це робити він вчиться у танатофіла Дугіна і фашиста Ільїна. Праці Бжезинського, навпаки, розробляють і пропонують рекомендації як не допустити відродження фашистської імперії і збереження світового порядку заснованого на міжнародному праві і правах людини.
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29.11.2025 19:19 Відповісти
В 2014р. "бжезинський" пропонував Україні відмовитися від вступу до НАТО. За прикладом Фінляндії. т.зв. !фінляндизація" -- це був "рецепт" "бжезинського" для України.

Тобто: дати кацапам можливість поглинути державу, що не належить до жодного альянсу колективної безпеки.

Одне слово: бжезинський -- розрекламоване ніщо. І наші дурні в Україні носяться з ним (і з аґентом кґб-фсб "кісінджером"), як з писаною торбою.
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29.11.2025 19:29 Відповісти
Є тактичні ходи, а є стратегічні. Стратегія Бзєжинського не могла передбачити появу таких профанів і дебілів як "розрекламовані" Зєлєнскій і Трамп в вирішальний момент історії... А хто міг?
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29.11.2025 19:35 Відповісти
Найсмішніше те, що зараз саме й реалізується на повну "стратегія" "бжезинського".

А Фінляндія чхала на міркування "бжезинського" і швиденько вступила до НАТО. Утім, саме завдяки "бжезинським", НАТО перетворилося на ніщо.
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29.11.2025 19:52 Відповісти
І третій шлях - введення російських військ через кордон. На думку колишнього радника з національної безпеки, будь-який раціональний російський лідер цього ніколи робити не буде.
«Абсолютно зрозуміло, що у разі широкомасштабного російського вторгнення, українці будуть чинити тривалий спротив. Ризик війни в міських умовах означатиме необхідність окупації великих міст, в першу чергу, самого Києва. Про це жоден російський лідер не зможе навіть подумати. Це триватиме довго, коштувати багатьох життів і обернеться повною катастрофою і для України, і для Росії», - заявив він під час свого виступу.
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29.11.2025 22:15 Відповісти
А я припускаю що ти довбойоб.
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29.11.2025 21:19 Відповісти
москва винищувала населення окупованих нею територій рф,
більше, чим якесь там нато..

Після перерахунку жертв царських чисток, більшовицьких чисток, сталінських чисток і ******** кремлівських чисток,
дійдемо до однозначного висновку,
що рабсія є для рабсії найнебезпечнішою державою у світі .
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29.11.2025 17:07 Відповісти
А кого і де там НАТО винищило??? В Росії???
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29.11.2025 17:51 Відповісти
Так. Дійсно. Всю свою історію кацапи винищують кацапів. Точніше всіх хто стає "підкацапником" - всіляких там езря, бурятів, мокшів, чеченців, якутів, татар, дагестанців і всіляких народів з колоній. Щойно хтось запишеться "руzкім" і отримає паспорт наступає пора "умєрєть за отєчєство".
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29.11.2025 18:16 Відповісти
московська хунта, кліка масових вбивць, ... ось за неї і здихають помосковщенні підкацапники..
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30.11.2025 14:12 Відповісти
Ну час йде, все змінюється, от і НАТО змінилось, забуло для чого створювалось і сильно ослабло ... от тільки над кацапами час не владний
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29.11.2025 17:11 Відповісти
бо має підтримку в Україні ...%.
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29.11.2025 17:15 Відповісти
А колега пана Туска пан Орбан вважає, що НАТА існує для полегшення вибивання дотацій з ЄС...
А співвітчизник пана Туска пан Навроцький - що для захисту Польщі від страшного "бандеризму"...
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29.11.2025 17:32 Відповісти
Вместо дальнобойных ракет Tomahawk Уиткофф предложил Украине добиваться освобождения от пошлин на 10 лет, - The Wall Street Journal

"Что хорошего может дать горстка ракет?", - цитирует WSJ его аргументацию. Спецпосланник США считает, что отсрочка пошлин гарантировала бы дополнительные стимулы для украинской экономики.

Це якийсь сюрреалізм.
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29.11.2025 17:24 Відповісти
Це реалії до яких треба було готуватися ще рік тому !
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29.11.2025 17:27 Відповісти
Вітьковв і Коломойський - з одного інкубатора. Бабло - рулить.
Пам'ятаєтє славетне: "прайдьот 5-10 лєт і крлвь забудєцца... А расія даст 100 мліардов..."
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29.11.2025 17:37 Відповісти
Підар, такий же як і його друган рудий маразматик! 🤬
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29.11.2025 18:00 Відповісти
Гарі Каспаров на днях вже все доступно пояснив і про нікчемне НАТО і про цей весь всратий "західний світ" загалом.
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29.11.2025 17:29 Відповісти
нато воно й НАТО
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29.11.2025 17:35 Відповісти
Настала нова нормальність. Після приходу у Білий дім прорашистського наскрізь корумпованого корисного ідійота Тромба
Канцлер ФРН Мерц очікує нападу пітьми на країни НАТО у 2029 році. Але цей прогноз хибний, бо ******* будь-що, але потрібно встигнути розпочати цю авантюру за рік до президентських виборів у США, доки Тромб сидить в у своїй пластмасовій позолоті Овального кабінету. Тобто у 2027 році.
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29.11.2025 17:43 Відповісти
Напад на Країни Европи і НАТО це такий анекдот, що навіть не смішно. Щоб нападати на ЕС треба спочатку повністю подавити Україну, причому подавити капітально, щоб Україна була повністю надійним тилом.

Потім відновити економіку, на рівні хоча би до 22 року, промисловість і решту.

Війна на два масштабних фронта не здюжив навіть Гітлер, а в нього була здорова і потужна економіка і промисловість.

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29.11.2025 21:28 Відповісти
Україна це "мясорубка для русні". Ножі мають бути гострі...
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29.11.2025 18:22 Відповісти
НАТО ВСРАТО. І на цьому можна закінчити обговорення ))
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29.11.2025 18:24 Відповісти
Пока кабы не начнут падать на европейские столицы ничего не будет. Не поймут. Бесполезно.
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29.11.2025 18:33 Відповісти
Панове ви нікчеми. Готуватися до окупації. Клоуни
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29.11.2025 19:06 Відповісти
Так Польща тоді була частиною комуністичного блоку .
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29.11.2025 19:37 Відповісти
А РСФСР і УРСР були частинами СССР.
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29.11.2025 19:39 Відповісти
 
 