Туск - союзникам: НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от РФ

Туск о НАТО

Глава правительства Польши Дональд Туск обратился к союзникам с напоминанием, с какой целью было создано НАТО.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И его основой была солидарность, а не эгоистичные интересы", - говорится в сообщении.

Также Туск выразил надежду, что "это не изменилось".

Туск о НАТО

НАТО (10515) россия (98195) Туск Дональд (845)
Топ комментарии
+5
Гарі Каспаров на днях вже все доступно пояснив і про нікчемне НАТО і про цей весь всратий "західний світ" загалом.
29.11.2025 17:29 Ответить
+3
Повторює Каспарова?
29.11.2025 17:01 Ответить
+3
А колега пана Туска пан Орбан вважає, що НАТА існує для полегшення вибивання дотацій з ЄС...
А співвітчизник пана Туска пан Навроцький - що для захисту Польщі від страшного "бандеризму"...
29.11.2025 17:32 Ответить
Повторює Каспарова?
29.11.2025 17:01 Ответить
Каспаров, при всій повазі до нього - не рівня Туску.
29.11.2025 17:08 Ответить
Або навпаки ...
29.11.2025 17:25 Ответить
Каспарова і Туска не можна навіть поряд ставити з Бзєжінским. Він все це передбачив і описав сьогоднішні події навіть в деталях. Але хто сьогодні читає його аналітику? Трамп з Венсом? Чи може Обама з Байденом читали? Іноді виникає підозра що ******* політики читають лише меню в ресторанах...
29.11.2025 18:11 Ответить
Хто, хто?

"бжезінський"? Я припускаю, що цей розпіарений фацет отримував платню "на_луб'янці" в фсб.

Його тези мало чим відрізняються від "розмірковувань" путіна.

Цей американський виродок у 2014р. слово-в-слово повторював путінські бажання.

Тому: do dupy "бжезінських" разом з "кісінджерами"!
29.11.2025 18:25 Ответить
москва винищувала населення окупованих нею територій рф,
більше, чим якесь там нато..

Після перерахунку жертв царських чисток, більшовицьких чисток, сталінських чисток і ******** кремлівських чисток,
дійдемо до однозначного висновку,
що рабсія є для рабсії найнебезпечнішою державою у світі .
29.11.2025 17:07 Ответить
А кого і де там НАТО винищило??? В Росії???
29.11.2025 17:51 Ответить
Так. Дійсно. Всю свою історію кацапи винищують кацапів. Точніше всіх хто стає "підкацапником" - всіляких там езря, бурятів, мокшів, чеченців, якутів, татар, дагестанців і всіляких народів з колоній. Щойно хтось запишеться "руzкім" і отримає паспорт наступає пора "умєрєть за отєчєство".
29.11.2025 18:16 Ответить
Ну час йде, все змінюється, от і НАТО змінилось, забуло для чого створювалось і сильно ослабло ... от тільки над кацапами час не владний
29.11.2025 17:11 Ответить
бо має підтримку в Україні ...%.
29.11.2025 17:15 Ответить
А колега пана Туска пан Орбан вважає, що НАТА існує для полегшення вибивання дотацій з ЄС...
А співвітчизник пана Туска пан Навроцький - що для захисту Польщі від страшного "бандеризму"...
29.11.2025 17:32 Ответить
Вместо дальнобойных ракет Tomahawk Уиткофф предложил Украине добиваться освобождения от пошлин на 10 лет, - The Wall Street Journal

"Что хорошего может дать горстка ракет?", - цитирует WSJ его аргументацию. Спецпосланник США считает, что отсрочка пошлин гарантировала бы дополнительные стимулы для украинской экономики.

Це якийсь сюрреалізм.
29.11.2025 17:24 Ответить
Це реалії до яких треба було готуватися ще рік тому !
29.11.2025 17:27 Ответить
Вітьковв і Коломойський - з одного інкубатора. Бабло - рулить.
Пам'ятаєтє славетне: "прайдьот 5-10 лєт і крлвь забудєцца... А расія даст 100 мліардов..."
29.11.2025 17:37 Ответить
Підар, такий же як і його друган рудий маразматик! 🤬
29.11.2025 18:00 Ответить
Гарі Каспаров на днях вже все доступно пояснив і про нікчемне НАТО і про цей весь всратий "західний світ" загалом.
29.11.2025 17:29 Ответить
нато воно й НАТО
29.11.2025 17:35 Ответить
Настала нова нормальність. Після приходу у Білий дім прорашистського наскрізь корумпованого корисного ідійота Тромба
Канцлер ФРН Мерц очікує нападу пітьми на країни НАТО у 2029 році. Але цей прогноз хибний, бо ******* будь-що, але потрібно встигнути розпочати цю авантюру за рік до президентських виборів у США, доки Тромб сидить в у своїй пластмасовій позолоті Овального кабінету. Тобто у 2027 році.
29.11.2025 17:43 Ответить
Україна це "мясорубка для русні". Ножі мають бути гострі...
29.11.2025 18:22 Ответить
НАТО ВСРАТО. І на цьому можна закінчити обговорення ))
29.11.2025 18:24 Ответить
Пока кабы не начнут падать на европейские столицы ничего не будет. Не поймут. Бесполезно.
29.11.2025 18:33 Ответить
 
 