Туск - союзникам: НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от РФ

Глава правительства Польши Дональд Туск обратился к союзникам с напоминанием, с какой целью было создано НАТО.

передает Цензор.НЕТ.

"Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И его основой была солидарность, а не эгоистичные интересы", - говорится в сообщении.

Также Туск выразил надежду, что "это не изменилось".

