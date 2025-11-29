Туск - союзникам: НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от РФ
Глава правительства Польши Дональд Туск обратился к союзникам с напоминанием, с какой целью было создано НАТО.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И его основой была солидарность, а не эгоистичные интересы", - говорится в сообщении.
Также Туск выразил надежду, что "это не изменилось".
