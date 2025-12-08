Кремль оцінив нову стратегію нацбезпеки США як потенційно позитивну

У Кремлі висловили оптимізм щодо положень нової стратегії національної безпеки США, яку презентували цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на заяви речника Путіна Дмитра Пєскова та заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

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Речник Кремля Пєсков у ефірі телеканалу "Россия 1" зазначив, що документ містить "формулювання проти конфронтації, у бік діалогу та розбудови добрих відносин". Він додав, що, попри позитивні концептуальні положення, "те, що у них називається deep state, робить все інакше", тож Кремлю доведеться уважно стежити за реалізацією стратегії.

Заступник голови Радбезу РФ Медведєв також прокоментував документ, відзначивши його за "реальну оцінку багатьох сучасних викликів". Водночас він застеріг, що наразі це "лише політичні декларації", і не варто перебільшувати значення документа.

Медведєв порівняв нову стратегію з "спробою розвороту великого корабля, який довго йшов по інерції і нарешті вирішив змінити курс". За його словами, Вашингтон вперше за багато років відкрито говорить про необхідність відновлювати стратегічну стабільність у Євразії та налагоджувати відносини з Росією.

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Що передувало?

Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.

У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

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