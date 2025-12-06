Глава МЗС Норвегії Ейде про Нацстратегію США: Нагадує те, що ми чули раніше від РФ

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прокоментував оновлену Стратегію національної безпеки США, зокрема зауваження щодо Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав у коментарі NTB.

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Так, за словами Ейде, Європа "не впізнає себе" в тому, як континент описується у Стратегії національної безпеки США.

США вважають, що Європа на межі культурного знищення

"Найбільш дивним для європейців є те, що вони (США. – Ред.) вважають, що Європа перебуває на межі культурного знищення. Вони критично ставляться до імміграції та до того, що крайнім правим не дають захопити владу", – сказав він.

Він зауважив, що в американській Стратегії нацбезпеки закликається поважати Близький Схід таким, який він є, тоді як щодо Європи пропонується активна підтримка сил, які допоможуть "виправити нинішній курс".

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"Партії, які на практиці є критичними щодо системи, які не згадуються по імені, але які кидають виклик консенсусу, повинні отримати чітку підтримку від США. Вони повинні врятувати США від цього європейського цивілізаційного колапсу, про який вони говорять. Це трохи нагадує те, що ми чули раніше від Росії", – наголосив міністр.

Співпраця зі США

Ейде додав, що Європа має дбати про безпекову співпрацю зі США, зокрема в Арктиці.

"Європа серйозно поставилася до того, що ми маємо взяти на себе більшу частину оборонного тягаря, і це показує, що ми прислухаємося до аргументів про більшу відповідальність. Але ми також за те, щоб Європа могла співпрацювати, щоб бути менш залежною від США", – сказав він.

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