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Новини Оборонні витрати НАТО
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США хочуть, щоб Європа до 2027 року взяла на себе більшість оборонних можливостей НАТО, - Reuters

США хочуть, щоб Європа взяла на себе більше обов’язків у НАТО

США хочуть, щоб до 2027 року Європа взяла на себе більшість конвенційних оборонних можливостей НАТО, від розвідки до ракет.

Про це пише видання Reuters із посиланням на п'ятьох співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Цього тижні про цю вимогу дипломатів у Вашингтоні поінформували представники Пентагону. 

"Цей стислий термін видався деяким європейським чиновникам нереалістичним", - пише Reuters.

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Зазначається, що перекладання цього тягаря зі США на європейських союзників кардинально змінить те, як Сполучені Штати, один із засновників Альянсу, співпрацюють зі своїми найважливішими військовими партнерами.

На зустрічі представники Пентагону зазначили, що Вашингтон ще не задоволений кроками, які Європа зробила у зміцненні свого оборонного потенціалу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Джерела розповіли, що американські чиновники повідомили своїм колегам, що якщо Європа не виконає вимоги до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО.

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Деякі чиновники на Капітолійському пагорбі знають про послання Пентагону європейцям і стурбовані ним, сказав один із американських посадовців.

Звичайні оборонні можливості включають неядерні засоби, від військ до озброєнь, і офіційні особи не пояснили, як США оцінюватимуть прогрес Європи в прийнятті на себе більшої частини тягаря.

Також не було зрозуміло, чи термін до 2027 року відображає позицію Білого дому, чи лише погляди деяких посадовців Пентагону. Водночас у Вашингтоні існують значні розбіжності щодо військової ролі, яку США повинні відігравати в Європі.

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"Кілька європейських чиновників заявили, що термін 2027 року не є реалістичним, незалежно від того, як Вашингтон оцінює прогрес, оскільки Європі потрібно більше, ніж гроші та політична воля, щоб замінити певні можливості США в короткостроковій перспективі", - йдеться в матеріалі.

Що кажуть у НАТО?

Представник НАТО у коментарі заявив, що європейські союзники почали брати на себе більше відповідальності за безпеку континенту, але не прокоментував кінцевий термін 2027 року.

"Союзники визнали необхідність більше інвестувати в оборону та перекласти тягар звичайної оборони" зі США на Європу, сказав він.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Білий дім оприлюднив Стратегію нацбезпеки. 
  • У ній зазначається, що дні, коли Штати утримували весь світовий порядок, закінчилися. 
  • США вважають, що партнери мають взяти на себе основну відповідальність за свої регіони та зробити значно більший внесок у спільну оборону.

Читайте: Рютте виключив "план Б" НАТО без США: Підтримка України не припиниться

Автор: 

Європа (2508) НАТО (7242) США (26770)
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Топ коментарі
+5
Все просто, немає підтримки США - немає закупки зброї з США.
Трампа зʼїсть військово-промислове лобі за місяць.
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05.12.2025 16:34 Відповісти
+3
сша не хочуть НАТо,вони з расією-парашостаном
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05.12.2025 16:24 Відповісти
+2
Европе по хорошему пора создавать свой вооружённый альянс в котором присутствие Украины будет первоочередным. США показали что там поселился вирус кретинизма и расчитывать надо только на самих себя.
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05.12.2025 16:44 Відповісти
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Тут важко щось відказати, бо у Європи було вісім років на повільне розгойдування, і три роки - на швидке.
За три роки русня кратно підняла спроможності свого ВПК.
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05.12.2025 16:24 Відповісти
Європа таки візьме відповідальність за власну безпеку на себе і пошле цього тупого "скрипача" США подалі:

"...а скрипач нам не нужен, дядя Вова"

.
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05.12.2025 17:14 Відповісти
Легко сказати. Це сотні заводів будувати треба. Починаючи з банального - заводів з виготовлення вибухівки.
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05.12.2025 17:15 Відповісти
сша не хочуть НАТо,вони з расією-парашостаном
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05.12.2025 16:24 Відповісти
до початку війни з Китаєм...

.
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05.12.2025 17:15 Відповісти
Не візьме бо не може.
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05.12.2025 16:28 Відповісти
НАТО-фсьо! Жовтопикий розвалив Захід руками кацапів. Західна цивілізація зникає.
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05.12.2025 16:28 Відповісти
А хто за Європу має віддуватися?
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05.12.2025 16:28 Відповісти
Цікавий спосіб Make America Great Again ... дуже цікавий 🤔
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05.12.2025 16:29 Відповісти
Все просто, немає підтримки США - немає закупки зброї з США.
Трампа зʼїсть військово-промислове лобі за місяць.
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05.12.2025 16:34 Відповісти
Ніхто нікого не з'їсть! Трамп спокійно добуде свій термін президентства. А в 2029 році на 8 років прийде до влади його син Дональд Трамп молодший.
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05.12.2025 16:50 Відповісти
Вряд ли .Скорее всего будет какой то демократ.Рейтинги трампа и республиканцев сейчас пробивают дно ,а демократов наоборот растут причнм самый больший прирост рейтинга демократов наблюдается именно в красных тадиционно республиканских штатах.На днях например в штате Теннеси гонку мера чуть не выиграла кандидат от демократов уступив республиканцу всего 9% .Такого там не было уже последние 20 с лишним лет и республиканцы всегда выигрывали с огромным перевесом.В колеблющихся штатах вообще сейчас побеждают демократы как недавно в Вирджинии .
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05.12.2025 17:47 Відповісти
Бобік здох!
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05.12.2025 16:42 Відповісти
Европе по хорошему пора создавать свой вооружённый альянс в котором присутствие Украины будет первоочередным. США показали что там поселился вирус кретинизма и расчитывать надо только на самих себя.
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05.12.2025 16:44 Відповісти
Яо Украине нужно в первую очередь
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05.12.2025 17:48 Відповісти
Нужно конечно, но где его взять..
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05.12.2025 17:50 Відповісти
когда-то, лет 6-8 назад, кстати тоже при трампоне, макрон выдвинул смешное по тем временам предложение: ес должны создать свои вооруженные силы потому что сша как союзник по нато ненадежен. его затюкали, засмеяли, сша обиделись. а оно вон как
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05.12.2025 16:49 Відповісти
Україна повинна стати в основі захисту всієї Європи замість американців!
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05.12.2025 16:52 Відповісти
Поржав.
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05.12.2025 17:05 Відповісти
НАТО потихеньку розсипається і вже зараз видно, що розсиплеться.
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05.12.2025 16:53 Відповісти
До 27 року трумпа вже не буде, і еліти США повернуть і відродять репутацію США.
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05.12.2025 16:58 Відповісти
Було б непогано, та протриматись до того, якщо таке дійсно станеться, буде важко, особливо з огляду що зараз США працюютьб проти України
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05.12.2025 17:39 Відповісти
А як радiстно кукарiкали тутошнi эксперди у 2021-2022 роцi! НАТА вам ничиво ни далжна, Америка вам ничиво ни далжна, Украина далжна фсе сама, 3 роки було щоб приготуватися, теперь брасайтесь асфальтам - ги-ги-ги, дякуте за те що дають ги-ги-ги. Так Трампусик послухав iх, зараз Амерiка вже ничого не винна Европi.
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05.12.2025 17:22 Відповісти
Трампа застрелять. Він віддав ринок на 1 трлн $ - все ВПК. Причому тепер застрелять професіонали і так щоб напевно
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05.12.2025 17:53 Відповісти
Так, може, американцям пора повернуться до політики ізоляціонізму, як вони жили до І Світової? Користі з них, зараз, ніякої...
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05.12.2025 19:53 Відповісти
Все больше похоже на то,что Трамп буквально приглашает ***** повоевать с Европой. Свое невмешательство он практически гарантировал. А что из себя представляет НАТО без США и так все прекрасно знают.
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05.12.2025 20:55 Відповісти
 
 