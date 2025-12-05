США хочуть, щоб Європа до 2027 року взяла на себе більшість оборонних можливостей НАТО, - Reuters

США хочуть, щоб до 2027 року Європа взяла на себе більшість конвенційних оборонних можливостей НАТО, від розвідки до ракет.

Про це пише видання Reuters із посиланням на п'ятьох співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Цього тижні про цю вимогу дипломатів у Вашингтоні поінформували представники Пентагону.

"Цей стислий термін видався деяким європейським чиновникам нереалістичним", - пише Reuters.

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Зазначається, що перекладання цього тягаря зі США на європейських союзників кардинально змінить те, як Сполучені Штати, один із засновників Альянсу, співпрацюють зі своїми найважливішими військовими партнерами.

На зустрічі представники Пентагону зазначили, що Вашингтон ще не задоволений кроками, які Європа зробила у зміцненні свого оборонного потенціалу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Джерела розповіли, що американські чиновники повідомили своїм колегам, що якщо Європа не виконає вимоги до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО.

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Деякі чиновники на Капітолійському пагорбі знають про послання Пентагону європейцям і стурбовані ним, сказав один із американських посадовців.

Звичайні оборонні можливості включають неядерні засоби, від військ до озброєнь, і офіційні особи не пояснили, як США оцінюватимуть прогрес Європи в прийнятті на себе більшої частини тягаря.

Також не було зрозуміло, чи термін до 2027 року відображає позицію Білого дому, чи лише погляди деяких посадовців Пентагону. Водночас у Вашингтоні існують значні розбіжності щодо військової ролі, яку США повинні відігравати в Європі.

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"Кілька європейських чиновників заявили, що термін 2027 року не є реалістичним, незалежно від того, як Вашингтон оцінює прогрес, оскільки Європі потрібно більше, ніж гроші та політична воля, щоб замінити певні можливості США в короткостроковій перспективі", - йдеться в матеріалі.

Що кажуть у НАТО?

Представник НАТО у коментарі заявив, що європейські союзники почали брати на себе більше відповідальності за безпеку континенту, але не прокоментував кінцевий термін 2027 року.

"Союзники визнали необхідність більше інвестувати в оборону та перекласти тягар звичайної оборони" зі США на Європу, сказав він.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Білий дім оприлюднив Стратегію нацбезпеки.

У ній зазначається, що дні, коли Штати утримували весь світовий порядок, закінчилися.

США вважають, що партнери мають взяти на себе основну відповідальність за свої регіони та зробити значно більший внесок у спільну оборону.

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