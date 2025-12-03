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Новини Витрати на оборону Оборонні витрати НАТО
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США звинуватили Європу в ігноруванні американських компаній при переозброєнні, - Politico

заступник Рубіо

Заступник державного секретаря США Крістофер Ландау різко розкритикував європейських союзників по НАТО за те, що вони віддають перевагу власній оборонній промисловості замість американських виробників зброї.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Під час зустрічі міністрів закордонних справ членів НАТО Ландау наголосив, що така політика обмежує доступ американських оборонних компаній до участі в переозброєнні європейських країн і "підриває колективну оборону".

Два ключові меседжі США до Європи

За словами іншого посадовця Держдепартаменту США, Ландау передав союзникам два основні сигнали:

  1. Європа має перетворити обіцянки щодо збільшення оборонних витрат на реальні можливості.

  2. Протекціоністська політика, що витісняє американські компанії, шкодить спільній безпеці.

Після виступу Ландау швидко залишив залу для участі в інших зустрічах.

Читайте також: Оборонна промисловість Європи зросла торік на 14%, – звіт ASD

Відсутність Рубіо

Зазначається, що Держсекретар США Марко Рубіо пропустив засідання міністрів закордонних справ НАТО. Це стало першим випадком за понад 20 років, коли головний дипломат США не був присутній на такій зустрічі.

Також читайте: Рубіо планує пропустити зустріч НАТО у ключовий для України момент, - Reuters

Автор: 

Європа (2508) НАТО (7239) зброя (7911) США (26755)
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Топ коментарі
+43
мабуть тому що не хочуть від вас залежити, бо США у відповідальний момент можуть кинути або почати вимагати подяки
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03.12.2025 21:14 Відповісти
+37
З такою політикою, яку проводить США, скоро вам плюватимуть в морду, не тільки в Європі.
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03.12.2025 21:14 Відповісти
+34
Хай йдуть до дупи. Правильно робимо, що все більше покладаємося на власні спроможності. 🇫🇷🇩🇪
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03.12.2025 21:11 Відповісти
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а хтось скиглив що США не мають можливости продавати зброю для України
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03.12.2025 21:10 Відповісти
і бажання надавати !!!!
що ще важливіше.

отже, американська зброя дуже ненадійна... в політичному відношенні.
вона може відмовити в критичний момент.
то кому потрібна така зброя ?

європейці стали на шлях істинний - боронити себе самим і своєю зброїє

.

.
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03.12.2025 21:18 Відповісти
Хай йдуть до дупи. Правильно робимо, що все більше покладаємося на власні спроможності. 🇫🇷🇩🇪
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03.12.2025 21:11 Відповісти
Європа ж закупляє - Трамп бідкався шо склади зброї опустошені Байденом - небуде чим і по Мадуро шмальнути
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03.12.2025 21:12 Відповісти
мабуть тому що не хочуть від вас залежити, бо США у відповідальний момент можуть кинути або почати вимагати подяки
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03.12.2025 21:14 Відповісти
З такою політикою, яку проводить США, скоро вам плюватимуть в морду, не тільки в Європі.
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03.12.2025 21:14 Відповісти
На вашу адміністрацію не можна покладатися.
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03.12.2025 21:14 Відповісти
Наступного разу хтось з європейців не витримає і зупинить Ландау на півслова, сказавши: "Так у вас же з січня їбанутий на всю голову пєрзідєнт -- як ми можемо покладатися на вас як на надійного військового союзника??"
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03.12.2025 21:14 Відповісти
Розпочалося! Щось "термін реакції" затягнувся після виборів тРампона
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03.12.2025 21:15 Відповісти
Для США Україна є агресор, тому вони не дають нам зброю, а продають через треті особи.
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03.12.2025 21:16 Відповісти
ландау, у вас там політичний компас на чотири роки глобально вийшов з ладу, і показує кудись у хантимансійській автономний округ. Так що приходьте із своїми претензіями рочків через три, коли виймете російську кувалду з під картушки компасу, а заодно і голову із дупи.
А поки що можете далі дрейфувати в бік рускава ваєннава *******.
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03.12.2025 21:17 Відповісти
І це після погроз вимкнути F-35 і відключити сьарлвнк. Дивно.
"Ви, що? Образилися?"
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03.12.2025 21:18 Відповісти
Він хоче як у приказці: "Жену отдай дяде, а сам иди... к тете".
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03.12.2025 21:20 Відповісти
Добре що ігнорували. На трампідар*в надіятись це самогубство для ЄС
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03.12.2025 21:22 Відповісти
Ландау, почекай, Європа ще й тарифи на ввезення вашої зброї введе... У цю гру можна грати і вдвох.
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03.12.2025 21:24 Відповісти
Які ж вони тупі... Самі ж зробили США ненадійним постачальником зброї і тепер скиглять.
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03.12.2025 21:25 Відповісти
А що - повинні?
Особливо після того як ви показали себе ненадійним партнером?
І після того, як ви кидаєте Європу стосовно України?
І після того, як ви показали, що бажаєте товаришувати з відвертими автократичними відморозками?
Та нафіг ви комусь потрібні?
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03.12.2025 21:26 Відповісти
Ахах, чудеса на виражах. Сначала требовать тратить на оборону сотни миллиардов евро в год, говорить, что не все страны НАТО ценны для США, утверждать, что в Германии снова фашизм, ввести пошлины против стран ЕС, а затем, когда ЕС выделит под триллион евро на оборону, ожидать, что тебе перепадет что-то? Бл#дь, серьёзно? Ну успехов!!!)))
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03.12.2025 21:35 Відповісти
Мені цікаво, що на цей наїзд на європейців скажуть штатівські конгресмени?
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03.12.2025 21:38 Відповісти
Тут питання набагато прозаїчніше... Американські збройні магнати відчули, що у них з рук вислизає їх монополія на постачання зброї ВСЬОМУ блоку НАТО... Ти пам"ятаєш, що колись Франція виходила з військової організації НАТО (залишилась тільки в політичній)?... Саме з-за цієї причини... Французи бажали випускать СВОЮ зброю і саме нею озброювать свої війська... США були проти, і нав"язували Франції СВОЄ озброєння... Саме з-за цього були "побиті горщики"... Але тоді Франція була ОДНА. А зараз Трамп налаштував проти США ВСЮ Європу... Думаючи, що "вхопив бога за бороду", він попер проти американських збройових магнатів, у економіці, та проти збройового лоббі - в Конгресі.... А це - ДУЖЕ СЕРЙОЗНО... За це можна й імпічмент отримать - бо там сотні мільярдів крутяться...
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03.12.2025 22:17 Відповісти
По суті США щас ворожа держава як для Європи так і для нас-так що все логічно-шліть їх нах
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03.12.2025 21:39 Відповісти
Затупник ДЕРЖСЕКРЕТАРЯ- це ж дипломат ? Чи людина Віткоффа?
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03.12.2025 21:39 Відповісти
бо США вже не надійний партнер..
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03.12.2025 21:57 Відповісти
ДОВИ,,,,ОБУВАВСЯ "ТРАМПОН" Він ще не отримав від американських виробників зброї добрих "звіздюль"
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03.12.2025 22:01 Відповісти
А ещё лет через 10 и доллары не захотят покупать)) Так проходит земная слава.
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03.12.2025 22:02 Відповісти
Клоуни, спочатку пересварилися зі всіма союзниками, тепер плачуть. Втім, далеко від США Европа не втіче. Особливо якщо Трамп зникне.
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03.12.2025 22:08 Відповісти
ААХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХ

Рілі?

Після

- не беруть трубку коли Німеччина дзвонить
- "у Польщі складна географія"
- після плану який написаний особисто Москвою
- після шантажу
- після погроз " РФ закидає вас ракетами тому здавайтесь до пятниці"

і тд і тд ВОНИ ДИВУЮТЬСЯ що їх нафіг бачити не хочуть?
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03.12.2025 22:36 Відповісти
Так буде з кожним довбнем що висуватиме умови використання вже проданої зброї
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03.12.2025 22:48 Відповісти
Цікаво,а європейці опускаються до того,щоб висувати Америці аналогічні ультиматуми про зброю? А саме: чому це раптом США ставить на озброєння виключно свою зброю,а не закуповує в Європі? Це приносить збитки європейським виробникам зброї та економіці всієї Європи.
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03.12.2025 23:37 Відповісти
Щоб ви потім могли одним натисканням кнопки її виключити дистанційно? Або заробляли гроші на оновленні прошивок, комплектуючих та озброєнні?
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04.12.2025 00:04 Відповісти
 
 