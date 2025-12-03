США звинуватили Європу в ігноруванні американських компаній при переозброєнні, - Politico

Заступник державного секретаря США Крістофер Ландау різко розкритикував європейських союзників по НАТО за те, що вони віддають перевагу власній оборонній промисловості замість американських виробників зброї.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Під час зустрічі міністрів закордонних справ членів НАТО Ландау наголосив, що така політика обмежує доступ американських оборонних компаній до участі в переозброєнні європейських країн і "підриває колективну оборону".

Два ключові меседжі США до Європи

За словами іншого посадовця Держдепартаменту США, Ландау передав союзникам два основні сигнали:

Європа має перетворити обіцянки щодо збільшення оборонних витрат на реальні можливості. Протекціоністська політика, що витісняє американські компанії, шкодить спільній безпеці.

Після виступу Ландау швидко залишив залу для участі в інших зустрічах.

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Відсутність Рубіо

Зазначається, що Держсекретар США Марко Рубіо пропустив засідання міністрів закордонних справ НАТО. Це стало першим випадком за понад 20 років, коли головний дипломат США не був присутній на такій зустрічі.

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