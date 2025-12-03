США обвинили Европу в игнорировании американских компаний при перевооружении, - Politico
Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау резко раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они отдают предпочтение собственной оборонной промышленности вместо американских производителей оружия.
Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Во время встречи министров иностранных дел стран НАТО Ландау подчеркнул, что такая политика ограничивает доступ американских оборонных компаний к участию в перевооружении европейских стран и "подрывает коллективную оборону".
Два ключевых месседжа США Европе
По словам другого чиновника Госдепартамента США, Ландау передал союзникам два основных сигнала:
-
Европа должна превратить обещания по увеличению оборонных расходов в реальные возможности.
-
Протекционистская политика, вытесняющая американские компании, вредит общей безопасности.
После выступления Ландау быстро покинул зал для участия в других встречах.
Отсутствие Рубио
Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио пропустил заседание министров иностранных дел НАТО. Это стало первым случаем за более чем 20 лет, когда главный дипломат США не присутствовал на такой встрече.
що ще важливіше.
отже, американська зброя дуже ненадійна... в політичному відношенні.
вона може відмовити в критичний момент.
то кому потрібна така зброя ?
європейці стали на шлях істинний - боронити себе самим і своєю зброїє
.
.
А поки що можете далі дрейфувати в бік рускава ваєннава *******.
"Ви, що? Образилися?"
Особливо після того як ви показали себе ненадійним партнером?
І після того, як ви кидаєте Європу стосовно України?
І після того, як ви показали, що бажаєте товаришувати з відвертими автократичними відморозками?
Та нафіг ви комусь потрібні?