Цензор.НЕТ
1 734 22

США обвинили Европу в игнорировании американских компаний при перевооружении, - Politico

заместитель Рубио

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау резко раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они отдают предпочтение собственной оборонной промышленности вместо американских производителей оружия.

Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время встречи министров иностранных дел стран НАТО Ландау подчеркнул, что такая политика ограничивает доступ американских оборонных компаний к участию в перевооружении европейских стран и "подрывает коллективную оборону".

Два ключевых месседжа США Европе

По словам другого чиновника Госдепартамента США, Ландау передал союзникам два основных сигнала:

  1. Европа должна превратить обещания по увеличению оборонных расходов в реальные возможности.

  2. Протекционистская политика, вытесняющая американские компании, вредит общей безопасности.

После выступления Ландау быстро покинул зал для участия в других встречах.

Отсутствие Рубио

Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио пропустил заседание министров иностранных дел НАТО. Это стало первым случаем за более чем 20 лет, когда главный дипломат США не присутствовал на такой встрече.

Европа (2172) НАТО (10533) оружие (10546) США (28486)
+17
мабуть тому що не хочуть від вас залежити, бо США у відповідальний момент можуть кинути або почати вимагати подяки
03.12.2025 21:14 Ответить
+14
Хай йдуть до дупи. Правильно робимо, що все більше покладаємося на власні спроможності. 🇫🇷🇩🇪
03.12.2025 21:11 Ответить
+12
З такою політикою, яку проводить США, скоро вам плюватимуть в морду, не тільки в Європі.
03.12.2025 21:14 Ответить
а хтось скиглив що США не мають можливости продавати зброю для України
03.12.2025 21:10 Ответить
і бажання надавати !!!!
що ще важливіше.

отже, американська зброя дуже ненадійна... в політичному відношенні.
вона може відмовити в критичний момент.
то кому потрібна така зброя ?

європейці стали на шлях істинний - боронити себе самим і своєю зброїє

.

.
03.12.2025 21:18 Ответить
03.12.2025 21:11 Ответить
Європа ж закупляє - Трамп бідкався шо склади зброї опустошені Байденом - небуде чим і по Мадуро шмальнути
03.12.2025 21:12 Ответить
03.12.2025 21:14 Ответить
03.12.2025 21:14 Ответить
На вашу адміністрацію не можна покладатися.
03.12.2025 21:14 Ответить
Наступного разу хтось з європейців не витримає і зупинить Ландау на півслова, сказавши: "Так у вас же з січня їбанутий на всю голову пєрзідєнт -- як ми можемо покладатися на вас як на надійного військового союзника??"
03.12.2025 21:14 Ответить
Розпочалося! Щось "термін реакції" затягнувся після виборів тРампона
03.12.2025 21:15 Ответить
Для США Україна є агресор, тому вони не дають нам зброю, а продають через треті особи.
03.12.2025 21:16 Ответить
ландау, у вас там політичний компас на чотири роки глобально вийшов з ладу, і показує кудись у хантимансійській автономний округ. Так що приходьте із своїми претензіями рочків через три, коли виймете російську кувалду з під картушки компасу, а заодно і голову із дупи.
А поки що можете далі дрейфувати в бік рускава ваєннава *******.
03.12.2025 21:17 Ответить
І це після погроз вимкнути F-35 і відключити сьарлвнк. Дивно.
"Ви, що? Образилися?"
03.12.2025 21:18 Ответить
Він хоче як у приказці: "Жену отдай дяде, а сам иди... к тете".
03.12.2025 21:20 Ответить
Добре що ігнорували. На трампідар*в надіятись це самогубство для ЄС
03.12.2025 21:22 Ответить
Ландау, почекай, Європа ще й тарифи на ввезення вашої зброї введе... У цю гру можна грати і вдвох.
03.12.2025 21:24 Ответить
Які ж вони тупі... Самі ж зробили США ненадійним постачальником зброї і тепер скиглять.
03.12.2025 21:25 Ответить
А що - повинні?
Особливо після того як ви показали себе ненадійним партнером?
І після того, як ви кидаєте Європу стосовно України?
І після того, як ви показали, що бажаєте товаришувати з відвертими автократичними відморозками?
Та нафіг ви комусь потрібні?
03.12.2025 21:26 Ответить
Ахах, чудеса на виражах. Сначала требовать тратить на оборону сотни миллиардов евро в год, говорить, что не все страны НАТО ценны для США, утверждать, что в Германии снова фашизм, ввести пошлины против стран ЕС, а затем, когда ЕС выделит под триллион евро на оборону, ожидать, что тебе перепадет что-то? Бл#дь, серьёзно? Ну успехов!!!)))
03.12.2025 21:35 Ответить
Мені цікаво, що на цей наїзд на європейців скажуть штатівські конгресмени?
03.12.2025 21:38 Ответить
По суті США щас ворожа держава як для Європи так і для нас-так що все логічно-шліть їх нах
03.12.2025 21:39 Ответить
Затупник ДЕРЖСЕКРЕТАРЯ- це ж дипломат ? Чи людина Віткоффа?
03.12.2025 21:39 Ответить
бо США вже не надійний партнер..
03.12.2025 21:57 Ответить
 
 