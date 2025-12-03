США обвинили Европу в игнорировании американских компаний при перевооружении, - Politico

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау резко раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они отдают предпочтение собственной оборонной промышленности вместо американских производителей оружия.

Во время встречи министров иностранных дел стран НАТО Ландау подчеркнул, что такая политика ограничивает доступ американских оборонных компаний к участию в перевооружении европейских стран и "подрывает коллективную оборону".

Два ключевых месседжа США Европе

По словам другого чиновника Госдепартамента США, Ландау передал союзникам два основных сигнала:

Европа должна превратить обещания по увеличению оборонных расходов в реальные возможности. Протекционистская политика, вытесняющая американские компании, вредит общей безопасности.

После выступления Ландау быстро покинул зал для участия в других встречах.

Отсутствие Рубио

Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио пропустил заседание министров иностранных дел НАТО. Это стало первым случаем за более чем 20 лет, когда главный дипломат США не присутствовал на такой встрече.

