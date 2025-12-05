США хотят, чтобы Европа к 2027 году взяла на себя большинство оборонных возможностей НАТО, - Reuters

США хотят, чтобы к 2027 году Европа взяла на себя большинство конвенционных оборонных возможностей НАТО, от разведки до ракет.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на пятерых собеседников, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

На этой неделе об этом требовании дипломатов в Вашингтоне сообщили представители Пентагона.

"Этот сжатый срок показался некоторым европейским чиновникам нереалистичным", - пишет Reuters.

Отмечается, что перекладывание этого бремени с США на европейских союзников кардинально изменит то, как Соединенные Штаты, один из основателей Альянса, сотрудничают со своими важнейшими военными партнерами.

На встрече представители Пентагона отметили, что Вашингтон еще не удовлетворен шагами, которые Европа предприняла в укреплении своего оборонного потенциала после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Источники рассказали, что американские чиновники сообщили своим коллегам, что если Европа не выполнит требования к 2027 году, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО.

Некоторые чиновники на Капитолийском холме знают о послании Пентагона европейцам и обеспокоены им, сказал один из американских чиновников.

Обычные оборонные возможности включают неядерные средства, от войск до вооружений, и официальные лица не объяснили, как США будут оценивать прогресс Европы в принятии на себя большей части бремени.

Также не было понятно, отражает ли срок до 2027 года позицию Белого дома или только взгляды некоторых чиновников Пентагона. В то же время в Вашингтоне существуют значительные разногласия относительно военной роли, которую США должны играть в Европе.

"Несколько европейских чиновников заявили, что срок 2027 года не является реалистичным, независимо от того, как Вашингтон оценивает прогресс, поскольку Европе нужно больше, чем деньги и политическая воля, чтобы заменить определенные возможности США в краткосрочной перспективе", - говорится в материале.

Что говорят в НАТО?

Представитель НАТО в комментарии заявил, что европейские союзники начали брать на себя больше ответственности за безопасность континента, но не прокомментировал конечный срок 2027 года.

"Союзники признали необходимость больше инвестировать в оборону и переложить бремя обычной обороны" с США на Европу, сказал он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Белый дом обнародовал Стратегию нацбезопасности.

В ней отмечается, что дни, когда Штаты удерживали весь мировой порядок, закончились.

США считают, что партнеры должны взять на себя основную ответственность за свои регионы и внести значительно больший вклад в общую оборону.

