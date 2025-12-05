РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11182 посетителя онлайн
Новости Оборонительные расходы НАТО
602 19

США хотят, чтобы Европа к 2027 году взяла на себя большинство оборонных возможностей НАТО, - Reuters

США хотят, чтобы Европа взяла на себя больше обязанностей в НАТО

США хотят, чтобы к 2027 году Европа взяла на себя большинство конвенционных оборонных возможностей НАТО, от разведки до ракет.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на пятерых собеседников, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

На этой неделе об этом требовании дипломатов в Вашингтоне сообщили представители Пентагона. 

"Этот сжатый срок показался некоторым европейским чиновникам нереалистичным", - пишет Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обнародовали Стратегию нацбезопасности: Дни, когда Штаты удерживали весь мировой порядок, закончились

Отмечается, что перекладывание этого бремени с США на европейских союзников кардинально изменит то, как Соединенные Штаты, один из основателей Альянса, сотрудничают со своими важнейшими военными партнерами.

На встрече представители Пентагона отметили, что Вашингтон еще не удовлетворен шагами, которые Европа предприняла в укреплении своего оборонного потенциала после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Источники рассказали, что американские чиновники сообщили своим коллегам, что если Европа не выполнит требования к 2027 году, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО.

Читайте также: США обвинили Европу в игнорировании американских компаний при перевооружении, - Politico

Некоторые чиновники на Капитолийском холме знают о послании Пентагона европейцам и обеспокоены им, сказал один из американских чиновников.

Обычные оборонные возможности включают неядерные средства, от войск до вооружений, и официальные лица не объяснили, как США будут оценивать прогресс Европы в принятии на себя большей части бремени.

Также не было понятно, отражает ли срок до 2027 года позицию Белого дома или только взгляды некоторых чиновников Пентагона. В то же время в Вашингтоне существуют значительные разногласия относительно военной роли, которую США должны играть в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США призвали несколько стран ЕС не предоставлять Украине "репарационный кредит", - Bloomberg

"Несколько европейских чиновников заявили, что срок 2027 года не является реалистичным, независимо от того, как Вашингтон оценивает прогресс, поскольку Европе нужно больше, чем деньги и политическая воля, чтобы заменить определенные возможности США в краткосрочной перспективе", - говорится в материале.

Что говорят в НАТО?

Представитель НАТО в комментарии заявил, что европейские союзники начали брать на себя больше ответственности за безопасность континента, но не прокомментировал конечный срок 2027 года.

"Союзники признали необходимость больше инвестировать в оборону и переложить бремя обычной обороны" с США на Европу, сказал он.

Читайте: 21 страна внесла более $4 млрд в PURL, - Сибига

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее Белый дом обнародовал Стратегию нацбезопасности. 
  • В ней отмечается, что дни, когда Штаты удерживали весь мировой порядок, закончились. 
  • США считают, что партнеры должны взять на себя основную ответственность за свои регионы и внести значительно больший вклад в общую оборону.

Читайте: Рютте исключил "план Б" НАТО без США: Поддержка Украины не прекратится

Автор: 

Европа (2185) НАТО (10548) США (28514)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
сша не хочуть НАТо,вони з расією-парашостаном
показать весь комментарий
05.12.2025 16:24 Ответить
+3
Все просто, немає підтримки США - немає закупки зброї з США.
Трампа зʼїсть військово-промислове лобі за місяць.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:34 Ответить
+1
Тут важко щось відказати, бо у Європи було вісім років на повільне розгойдування, і три роки - на швидке.
За три роки русня кратно підняла спроможності свого ВПК.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тут важко щось відказати, бо у Європи було вісім років на повільне розгойдування, і три роки - на швидке.
За три роки русня кратно підняла спроможності свого ВПК.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:24 Ответить
Європа таки візьме відповідальність за власну безпеку на себе і пошле цього тупого "скрипача" США подалі:

"...а скрипач нам не нужен, дядя Вова"

.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:14 Ответить
Легко сказати. Це сотні заводів будувати треба. Починаючи з банального - заводів з виготовлення вибухівки.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:15 Ответить
сша не хочуть НАТо,вони з расією-парашостаном
показать весь комментарий
05.12.2025 16:24 Ответить
до початку війни з Китаєм...

.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:15 Ответить
Не візьме бо не може.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:28 Ответить
НАТО-фсьо! Жовтопикий розвалив Захід руками кацапів. Західна цивілізація зникає.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:28 Ответить
А хто за Європу має віддуватися?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:28 Ответить
Цікавий спосіб Make America Great Again ... дуже цікавий 🤔
показать весь комментарий
05.12.2025 16:29 Ответить
Все просто, немає підтримки США - немає закупки зброї з США.
Трампа зʼїсть військово-промислове лобі за місяць.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:34 Ответить
Ніхто нікого не з'їсть! Трамп спокійно добуде свій термін президентства. А в 2029 році на 8 років прийде до влади його син Дональд Трамп молодший.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:50 Ответить
Бобік здох!
показать весь комментарий
05.12.2025 16:42 Ответить
Европе по хорошему пора создавать свой вооружённый альянс в котором присутствие Украины будет первоочередным. США показали что там поселился вирус кретинизма и расчитывать надо только на самих себя.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:44 Ответить
когда-то, лет 6-8 назад, кстати тоже при трампоне, макрон выдвинул смешное по тем временам предложение: ес должны создать свои вооруженные силы потому что сша как союзник по нато ненадежен. его затюкали, засмеяли, сша обиделись. а оно вон как
показать весь комментарий
05.12.2025 16:49 Ответить
Україна повинна стати в основі захисту всієї Європи замість американців!
показать весь комментарий
05.12.2025 16:52 Ответить
Поржав.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:05 Ответить
НАТО потихеньку розсипається і вже зараз видно, що розсиплеться.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:53 Ответить
До 27 року трумпа вже не буде, і еліти США повернуть і відродять репутацію США.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:58 Ответить
А як радiстно кукарiкали тутошнi эксперди у 2021-2022 роцi! НАТА вам ничиво ни далжна, Америка вам ничиво ни далжна, Украина далжна фсе сама, 3 роки було щоб приготуватися, теперь брасайтесь асфальтам - ги-ги-ги, дякуте за те що дають ги-ги-ги. Так Трампусик послухав iх, зараз Амерiка вже ничого не винна Европi.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:22 Ответить
 
 