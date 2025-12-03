Рютте исключил "план Б" НАТО без США: Поддержка Украины не прекратится

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не должен готовить альтернативный план на случай, если США прекратят поддержку Украины.

"Я не думаю, что нам нужно думать о таком "плане Б", потому что США очень последовательны в своей поддержке Украины - так же, как последовательны все союзники в НАТО", - ответил Рютте на вопрос о том, нужен ли "план Б" в случае провала инициированных США мирных переговоров и прекращения их помощи.

Генсек добавил, что хотя Соединенные Штаты играют ключевую роль в предоставлении Украине оружия, "европейцы и канадцы" должны взять на себя ответственность за его оплату - именно для этого существует программа PURL.

"У меня нет причин считать, что нам нужно готовиться к этим событиям без США", - заявил Рютте.

По мнению президента Финляндии Александра Стубба, условия для "справедливого мира" в Украине вряд ли будут выполнены.

