Рютте исключил "план Б" НАТО без США: Поддержка Украины не прекратится
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не должен готовить альтернативный план на случай, если США прекратят поддержку Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Я не думаю, что нам нужно думать о таком "плане Б", потому что США очень последовательны в своей поддержке Украины - так же, как последовательны все союзники в НАТО", - ответил Рютте на вопрос о том, нужен ли "план Б" в случае провала инициированных США мирных переговоров и прекращения их помощи.
Генсек добавил, что хотя Соединенные Штаты играют ключевую роль в предоставлении Украине оружия, "европейцы и канадцы" должны взять на себя ответственность за его оплату - именно для этого существует программа PURL.
"У меня нет причин считать, что нам нужно готовиться к этим событиям без США", - заявил Рютте.
По мнению президента Финляндии Александра Стубба, условия для "справедливого мира" в Украине вряд ли будут выполнены.
"У нас немає плану Б. Ми впевнені в плані А" - Кулеба про ризик зупинки допомоги від Заходу.
Американська преса пише, і особисто таварісч трамп в соцмережах, що
- США припинили фінансову підтримку України. -
02.12.2025 - 19:51
"Зупинка безплатної військової допомоги США змушує Київ шукати нові джерела фінансування та постачання озброєнь."
Про це рішення у соцмережах https://www.facebook.com/DonaldTrump/?locale=ru_RU пише президент США Дональд Трамп, передає https://regionews.ua/ RegioNews.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "більше не фінансують" війну між Україною та РФ, натомість вважають, що фінансовий тягар на себе мають взяти союзники.
Відповідно до його слів, США призупинили певні види постачання озброєнь до України. При цьому Трамп додав, що американська армія надалі продає озброєння через механізми НАТО - вже не як безоплатну допомогу.
За оцінками аналітиків, зупинка безплатної військової підтримки означає, що Київ та його партнери мають шукати інші джерела фінансування або закупівель оборонного спорядження. При цьому зобов'язання США перед союзниками може перетворитися на суто комерційні поставки."
А Венса?
Там Трампа щомісяця МРТують, а Віткоффгейтпровали здоров"ячка навряд чи додають... Дякувати Богу канікули подарував діду - Різдво... Але навряд чи вовно вилікує.