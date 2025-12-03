РУС
Украина нуждается в большем количестве оружия и защиты, - Рютте призывает союзников активизировать вклад в PURL

Украина в условиях зимнего периода и непрекращающихся российских обстрелов особенно нуждается в усиленной поддержке со стороны международных партнеров, чтобы эффективно противостоять агрессору.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время открытия заседания Совета министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Поддержка Украины

"Нам также нужно больше поддерживать Украину. Российские ракеты продолжают нести смерть и разрушения. И пришла зима. Украина нуждается в нашей поддержке как никогда", - подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО указал на то, что "мы все хотим, чтобы кровопролитие прекратилось".

И я решительно приветствую продолжающиеся усилия президента Трампа, направленные на завершение этой войны. Между тем мы должны действовать. Мы должны активизировать наш вклад в PURL, чтобы как можно быстрее предоставить Украине необходимое оборудование для защиты сегодня и предотвращения агрессии в будущем", - добавил он.

По словам Рютте, сегодня днем, во время заседания Совета Украина-НАТО, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформирует "о последних событиях, насущных потребностях Украины и усилиях для мира".

Угрозы со стороны РФ

Генсек НАТО подчеркнул, что Россия не только усиливает агрессивные действия, нарушая воздушное пространство Альянса и совершая акты саботажа, но и тесно сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном в подготовке к долгосрочной конфронтации.

"Мы отвечаем силой, единством и решимостью", - заявил он.

Рютте также подчеркнул необходимость ускорения оборонных инвестиций союзников, развития промышленных мощностей и приобретения ключевых возможностей для сдерживания агрессии.

