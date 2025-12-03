Україна потребує більше зброї й захисту, - Рютте закликає союзників активізувати внесок до PURL

Україна в умовах зимового періоду та безперервних російських обстрілів особливо потребує посиленого сприяння з боку міжнародних партнерів, щоб ефективно протистояти агресору.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час відкриття засідання Ради міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Підтримка України

"Нам також потрібно більше підтримувати Україну. Російські ракети продовжують завдавати смерті та руйнувань. І прийшла зима. Україна потребує нашої підтримки як ніколи", - наголосив Рютте.

Генсек НАТО вказав на те, що "ми усі хочемо, щоб кровопролиття припинилось".

І я рішуче вітаю триваючі зусилля президента Трампа, спрямовані на завершення цієї війни. Тим часом ми повинні діяти. Ми повинні активізувати наш внесок до PURL, щоб якнайшвидше надати Україні необхідне обладнання для захисту сьогодні та запобігання агресії в майбутньому", - додав він.

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За словами Рютте, сьогодні вдень, під час засідання Ради Україна-НАТО міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформує "про останні події, нагальні потреби України та зусилля задля миру".

Загрози з боку РФ

Генсек НАТО підкреслив, що Росія не лише посилює агресивні дії, порушуючи повітряний простір Альянсу та здійснюючи акти саботажу, а й тісно співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном у підготовці до довгострокової конфронтації.

"Ми відповідаємо силою, єдністю та рішучістю", - заявив він.

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Рютте також наголосив на необхідності прискорення оборонних інвестицій союзників, розбудови промислових потужностей та придбання ключових можливостей для стримування агресії.