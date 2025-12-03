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Новини Підтримка України
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Рютте виключив "план Б" НАТО без США: Підтримка України не припиниться

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не має готувати альтернативний план на випадок, якщо США припинять підтримку України.

Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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"Я не думаю, що нам потрібно думати про такий "план Б", тому що США дуже послідовні у своїй підтримці України - так само, як послідовні всі союзники в НАТО", - відповів Рютте на запитання про те, чи потрібен "план Б" у разі провалу ініційованих США мирних переговорів і припинення їх допомоги.

Генсек додав, що хоча Сполучені Штати відіграють ключову роль у наданні Україні зброї, "європейці та канадці" мають взяти на себе відповідальність за її оплату - саме для цього існує програма PURL.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте: Ще "одна-дві" країни НАТО готують рішення про приєднання до програми PURL

"У мене немає причин вважати, що нам потрібно готуватися до цих подій без США", - заявив Рютте.

На думку президента Фінляндії Александра Стубба, умови для "справедливого миру" в Україні навряд чи будуть виконані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна потребує більше зброї й захисту, - Рютте закликає союзників активізувати внесок до PURL

Автор: 

НАТО (7239) США (26755) Рютте Марк (707)
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Топ коментарі
+4
НАТО без США спроможно існувати, якщо до НАТО увійде Україна з двохмільйонною армією.
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03.12.2025 18:27 Відповісти
+2
А як жеш тоді ванька оця -- "двохмільйонна армія ,разом з диванно-паркетними штабними "вояками " які ніколи не покидали межі Києва" -- четвертий рік їбаше вас аж пір'я летять га "українець"! ?!?!? вас уїбанов, чиї цілі, а точніше - хотілки, не досягнуті від слова - Взагалі! та Дійсно! НАТО НАС! чекає!
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03.12.2025 19:35 Відповісти
+1
Так НАТО без США - нуль ,ну а про про турецьку армію - то окрема розмова.
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03.12.2025 17:47 Відповісти
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Так НАТО без США - нуль ,ну а про про турецьку армію - то окрема розмова.
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03.12.2025 17:47 Відповісти
НАТО без США спроможно існувати, якщо до НАТО увійде Україна з двохмільйонною армією.
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03.12.2025 18:27 Відповісти
Не пались кацап.
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03.12.2025 18:52 Відповісти
За 11 років війни Україна сформувала боєздатні збройні сили які можуть реально воювати з великими арміями світу, тому залучення України до НАТО може стати реальною альтернативою армії США. Ядерні сили є у європейських країн, їх достатньо для стримування росії, а у випадку неядерного конфлікту ЗСУ можуть успішно протидіяти російській армії в будь якій точці Європи. Потрібна лише тверда воля європейців у розмові з США. Останні події, коли Трамп своїм рішенням усуває ЄС від мирних переговорів з путіним і примушує лідерів ЄС піти на невигідні умови росії мають спричинити законний спротив ЄС і формулювання країнами ЄС чіткої власної позиції по питанням безпеки та оборони! Україна це шанс для ЄС стати світовим центром сили, альтернативним до США.
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03.12.2025 19:32 Відповісти
А як жеш тоді ванька оця -- "двохмільйонна армія ,разом з диванно-паркетними штабними "вояками " які ніколи не покидали межі Києва" -- четвертий рік їбаше вас аж пір'я летять га "українець"! ?!?!? вас уїбанов, чиї цілі, а точніше - хотілки, не досягнуті від слова - Взагалі! та Дійсно! НАТО НАС! чекає!
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03.12.2025 19:35 Відповісти
Язиками "їбашать " числені "експерти " ,"політологи " ,"аналітики " ,"речники " та інша паркетно-штабна шобла яка типу " мобілізувалась " служить в ЗСУ " ( а вірніше при якомусь щтабі в Києві чи в якійсь пропагандистській конторі типу "центру протидії дезинформації ,а фактично " центру пропаганди і дезінформації " ( а цих контор за роки війни наплодили повно )і розповідає нам по "брехунцю" і на гівномарафоні ,як вони "героїчно воюють з рашистами " не встаючи з дивану. Ось такі от "вояки пропагандистського фронту ".
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03.12.2025 20:01 Відповісти
Згадалось...

"У нас немає плану Б. Ми впевнені в плані А" - Кулеба про ризик зупинки допомоги від Заходу.
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03.12.2025 17:52 Відповісти
Пан Рютте не читав свіжі новини із Вашінгтонщини?
Американська преса пише, і особисто таварісч трамп в соцмережах, що
- США припинили фінансову підтримку України. -
https://regionews.ua/ Новини » https://regionews.ua/ukr/politics Політика 02.12.2025 - 19:51
"Зупинка безплатної військової допомоги США змушує Київ шукати нові джерела фінансування та постачання озброєнь."

Про це рішення у соцмережах https://www.facebook.com/DonaldTrump/?locale=ru_RU пише президент США Дональд Трамп, передає https://regionews.ua/ RegioNews.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "більше не фінансують" війну між Україною та РФ, натомість вважають, що фінансовий тягар на себе мають взяти союзники.

Відповідно до його слів, США призупинили певні види постачання озброєнь до України. При цьому Трамп додав, що американська армія надалі продає озброєння через механізми НАТО - вже не як безоплатну допомогу.

За оцінками аналітиків, зупинка безплатної військової підтримки означає, що Київ та його партнери мають шукати інші джерела фінансування або закупівель оборонного спорядження. При цьому зобов'язання США перед союзниками може перетворитися на суто комерційні поставки."
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03.12.2025 17:55 Відповісти
США скоро уже как год не передают нам оружие, а продают НАТО, которое это все финансирует. В чем новость!
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03.12.2025 20:15 Відповісти
Для тебе унікального зроблю виписку з мого допису і зверни увагу на дату та автора цих слів:

- США припинили фінансову підтримку України. -
https://regionews.ua/ Новини » https://regionews.ua/ukr/politics Політика 02.12.2025 - 19:51
"Зупинка безплатної військової допомоги США змушує Київ шукати нові джерела фінансування та постачання озброєнь."

Про це рішення у соцмережах https://www.facebook.com/DonaldTrump/?locale=ru_RU пише президент США Дональд Трамп, передає https://regionews.ua/ RegioNews.

Всі питання до Дональда Трампа, которий 02 грудня 2025 року це заявив.
Адресу Білого Дому тобі написать чи сам знайдеш? А якщо натиснеш на слово "пише", виділене синім шрифтом то зможеш, попавши на сторінку самого Трампа,прочитати цю новину безпосередньо від нього, так би мовити " в оригіналі" і ще багато де чого.
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03.12.2025 20:46 Відповісти
тобто - НАТО переживе ТРАМПА?
А Венса?
Там Трампа щомісяця МРТують, а Віткоффгейтпровали здоров"ячка навряд чи додають... Дякувати Богу канікули подарував діду - Різдво... Але навряд чи вовно вилікує.
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03.12.2025 17:58 Відповісти
Вони таке бояться навіть уявити. США як мама і тато для маленької інфантильної Європи.
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03.12.2025 18:33 Відповісти
Рютте виключив "план Б" НАТО без США: Підтримка України не припиниться
А ось кацапські боти запевняють шо припиниться.
Кому ж вірити?)
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03.12.2025 18:56 Відповісти
це *****, до них ще не дійшло що в них нема америки
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03.12.2025 20:42 Відповісти
 
 