Рютте виключив "план Б" НАТО без США: Підтримка України не припиниться

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не має готувати альтернативний план на випадок, якщо США припинять підтримку України.

Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я не думаю, що нам потрібно думати про такий "план Б", тому що США дуже послідовні у своїй підтримці України - так само, як послідовні всі союзники в НАТО", - відповів Рютте на запитання про те, чи потрібен "план Б" у разі провалу ініційованих США мирних переговорів і припинення їх допомоги.

Генсек додав, що хоча Сполучені Штати відіграють ключову роль у наданні Україні зброї, "європейці та канадці" мають взяти на себе відповідальність за її оплату - саме для цього існує програма PURL.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте: Ще "одна-дві" країни НАТО готують рішення про приєднання до програми PURL

"У мене немає причин вважати, що нам потрібно готуватися до цих подій без США", - заявив Рютте.

На думку президента Фінляндії Александра Стубба, умови для "справедливого миру" в Україні навряд чи будуть виконані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна потребує більше зброї й захисту, - Рютте закликає союзників активізувати внесок до PURL