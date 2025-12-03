Рютте виключив "план Б" НАТО без США: Підтримка України не припиниться
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не має готувати альтернативний план на випадок, якщо США припинять підтримку України.
Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Я не думаю, що нам потрібно думати про такий "план Б", тому що США дуже послідовні у своїй підтримці України - так само, як послідовні всі союзники в НАТО", - відповів Рютте на запитання про те, чи потрібен "план Б" у разі провалу ініційованих США мирних переговорів і припинення їх допомоги.
Генсек додав, що хоча Сполучені Штати відіграють ключову роль у наданні Україні зброї, "європейці та канадці" мають взяти на себе відповідальність за її оплату - саме для цього існує програма PURL.
"У мене немає причин вважати, що нам потрібно готуватися до цих подій без США", - заявив Рютте.
На думку президента Фінляндії Александра Стубба, умови для "справедливого миру" в Україні навряд чи будуть виконані.
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"У нас немає плану Б. Ми впевнені в плані А" - Кулеба про ризик зупинки допомоги від Заходу.
Американська преса пише, і особисто таварісч трамп в соцмережах, що
- США припинили фінансову підтримку України. -
https://regionews.ua/ Новини » https://regionews.ua/ukr/politics Політика 02.12.2025 - 19:51
"Зупинка безплатної військової допомоги США змушує Київ шукати нові джерела фінансування та постачання озброєнь."
Про це рішення у соцмережах https://www.facebook.com/DonaldTrump/?locale=ru_RU пише президент США Дональд Трамп, передає https://regionews.ua/ RegioNews.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "більше не фінансують" війну між Україною та РФ, натомість вважають, що фінансовий тягар на себе мають взяти союзники.
Відповідно до його слів, США призупинили певні види постачання озброєнь до України. При цьому Трамп додав, що американська армія надалі продає озброєння через механізми НАТО - вже не як безоплатну допомогу.
За оцінками аналітиків, зупинка безплатної військової підтримки означає, що Київ та його партнери мають шукати інші джерела фінансування або закупівель оборонного спорядження. При цьому зобов'язання США перед союзниками може перетворитися на суто комерційні поставки."
- США припинили фінансову підтримку України. -
https://regionews.ua/ Новини » https://regionews.ua/ukr/politics Політика 02.12.2025 - 19:51
"Зупинка безплатної військової допомоги США змушує Київ шукати нові джерела фінансування та постачання озброєнь."
Про це рішення у соцмережах https://www.facebook.com/DonaldTrump/?locale=ru_RU пише президент США Дональд Трамп, передає https://regionews.ua/ RegioNews.
Всі питання до Дональда Трампа, которий 02 грудня 2025 року це заявив.
Адресу Білого Дому тобі написать чи сам знайдеш? А якщо натиснеш на слово "пише", виділене синім шрифтом то зможеш, попавши на сторінку самого Трампа,прочитати цю новину безпосередньо від нього, так би мовити " в оригіналі" і ще багато де чого.
А Венса?
Там Трампа щомісяця МРТують, а Віткоффгейтпровали здоров"ячка навряд чи додають... Дякувати Богу канікули подарував діду - Різдво... Але навряд чи вовно вилікує.
А ось кацапські боти запевняють шо припиниться.
Кому ж вірити?)