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Новини НАТО Оборонні витрати НАТО
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Підсилення НАТО: до Польщі перекинули німецькі винищувачі та військових

Німецькі винищувачі Eurofighter перекинули до Польщі

Німеччина передислоковує додаткові сили до Польщі для посилення безпеки східного флангу НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі німецького видання Welt.

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Військово-повітряні сили ФРН відправили до польської авіабази Мальборк кілька винищувачів Eurofighter, які вилетіли з авіабази Нерфеніх. Разом із літаками до Польщі передислоковано близько 150 військовослужбовців, зокрема пілотів, технічний персонал, логістів, охоронців об’єктів та військових поліцейських.

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Передислокація літаків

За попереднім планом, німецькі винищувачі перебуватимуть у Польщі до кінця березня 2026 року. Рішення про передислокацію стало відповіддю Берліна на серію недавніх порушень повітряного простору НАТО російськими літаками та безпілотниками.

Генерал-лейтенант ВПС Німеччини Хольгер Нойманн підкреслив важливість цього кроку для безпеки регіону:
"Цією місією наші військовослужбовці роблять ще один цінний внесок у захист східної частини території Альянсу", — зазначив він.

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Посилення оборони НАТО у регіоні

Це не перше розміщення німецьких Eurofighter у Мальборку — аналогічна місія проходила тут у серпні та вересні.

Крім того, з 1 грудня Нідерланди розгорнули 300 військових та системи ППО для захисту великого логістичного хабу НАТО в Жешуві, що підкреслює зростання уваги Альянсу до безпеки східного напрямку.

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Ну хто не хоче допомагати Україні, буде змушений воювати самостійно.
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04.12.2025 18:41 Відповісти
Яке ж це підсилення, коли просто переміщують те, що мають?

Це просто манер з сумнівною ефективністю.

Підсилення -- це ЯЗ на озброєнні Бундесверу.
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04.12.2025 18:44 Відповісти
Раніше пшеки на Штати сподівались, а зараз чого чекати відрудого ідіота. Бо з'ясуеться що ляхи ще з часів Івана брудного рашці щось винні
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04.12.2025 18:44 Відповісти
якось фермери зникли
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04.12.2025 19:04 Відповісти
Спердоляли..
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04.12.2025 19:09 Відповісти
"Кілька винищувачів ...150 військових.." Ці дебіли думають зупинити мільйонну орду років,якщо Україна паде!! Тварини зажрані,навіть санкції по нафті відтерміновують...дочекалися Гітлера тепер чекають путлєра....
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04.12.2025 19:33 Відповісти
це вже початок 100% ...👍...🇩🇪 🇵🇱 🇺🇦 !!!...
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04.12.2025 19:44 Відповісти
 
 