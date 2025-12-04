Підсилення НАТО: до Польщі перекинули німецькі винищувачі та військових
Німеччина передислоковує додаткові сили до Польщі для посилення безпеки східного флангу НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі німецького видання Welt.
Військово-повітряні сили ФРН відправили до польської авіабази Мальборк кілька винищувачів Eurofighter, які вилетіли з авіабази Нерфеніх. Разом із літаками до Польщі передислоковано близько 150 військовослужбовців, зокрема пілотів, технічний персонал, логістів, охоронців об’єктів та військових поліцейських.
Передислокація літаків
За попереднім планом, німецькі винищувачі перебуватимуть у Польщі до кінця березня 2026 року. Рішення про передислокацію стало відповіддю Берліна на серію недавніх порушень повітряного простору НАТО російськими літаками та безпілотниками.
Генерал-лейтенант ВПС Німеччини Хольгер Нойманн підкреслив важливість цього кроку для безпеки регіону:
"Цією місією наші військовослужбовці роблять ще один цінний внесок у захист східної частини території Альянсу", — зазначив він.
Посилення оборони НАТО у регіоні
Це не перше розміщення німецьких Eurofighter у Мальборку — аналогічна місія проходила тут у серпні та вересні.
Крім того, з 1 грудня Нідерланди розгорнули 300 військових та системи ППО для захисту великого логістичного хабу НАТО в Жешуві, що підкреслює зростання уваги Альянсу до безпеки східного напрямку.
- Раніше ми повідомляли, що Німеччина розгорнула ізраїльську ППО для перехоплення російських ракет.
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Це просто манер з сумнівною ефективністю.
Підсилення -- це ЯЗ на озброєнні Бундесверу.