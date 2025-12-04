Вступ України в НАТО вирішують лише члени Альянсу, - глава МЗС Канади Ананд

Глава МЗС Канади Аніта Ананд заявила, що участь України у процесі ухвалення рішень щодо членства в НАТО неможлива, рішення приймають лише країни-члени Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

""Головне, щоб обговорення членства в НАТО велося лише між членами Альянсу. Канада давно підтримує відкритий процес вступу до НАТО й ми продовжуємо дотримуватися цієї позиції стосовно України", - зазначила Ананд, відповідаючи на запитання про обмеження, які можуть бути накладені на Україну у рамках мирної угоди, запропонованої США.

Глава канадському МЗС вкотре наголосила, що "ніхто не хоче миру більше, ніж українці".

"Слід робити усе можливе для підтримки мирних зусиль й потенційного режиму припинення вогню, а після його запровадження - допомагати Україні у відбудові, відновленні інфраструктури та підтримці населення", - зазначила міністерка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга: Члени НАТО запевнили, що жодна країна не може обмежувати право України на вибір безпекового альянсу

Що передувало?

3 грудня у Брюсселі відбулось засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не має готувати альтернативний план на випадок, якщо США припинять підтримку України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання вступу України в НАТО обговорювалося під час зустрічі з Віткоффом, - помічник Путіна Ушаков