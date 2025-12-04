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Новини Членство України в НАТО
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Вступ України в НАТО вирішують лише члени Альянсу, - глава МЗС Канади Ананд

Канада пояснила, хто ухвалює рішення щодо членства України в НАТО

Глава МЗС Канади Аніта Ананд заявила, що участь України у процесі ухвалення рішень щодо членства в НАТО неможлива, рішення приймають лише країни-члени Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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""Головне, щоб обговорення членства в НАТО велося лише між членами Альянсу. Канада давно підтримує відкритий процес вступу до НАТО й ми продовжуємо дотримуватися цієї позиції стосовно України", - зазначила Ананд, відповідаючи на запитання про обмеження, які можуть бути накладені на Україну у рамках мирної угоди, запропонованої США.

Глава канадському МЗС вкотре наголосила,  що "ніхто не хоче миру більше, ніж українці".

"Слід робити усе можливе для підтримки мирних зусиль й потенційного режиму припинення вогню, а після його запровадження - допомагати Україні у відбудові, відновленні інфраструктури та підтримці населення", - зазначила міністерка.

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Що передувало?

  • 3 грудня у Брюсселі відбулось засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не має готувати альтернативний план на випадок, якщо США припинять підтримку України.

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Автор: 

НАТО (7241) Україна (7432) Ананд Аніта (36)
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Топ коментарі
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Але серед тих членів є і гандони, які працюють на *****.
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04.12.2025 08:51 Відповісти
+1
Якщо Україна зробить ядерку - швидко приймуть зі страху ☢️☢️☢️
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04.12.2025 08:48 Відповісти
+1
Не за нинішнього імпотентного керівництва України.
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04.12.2025 08:52 Відповісти
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Якщо Україна зробить ядерку - швидко приймуть зі страху ☢️☢️☢️
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04.12.2025 08:48 Відповісти
Швидше допоможуть кацапам її окупувати після першого ж ядерного випробування. Зі страху.
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04.12.2025 08:52 Відповісти
Не за нинішнього імпотентного керівництва України.
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04.12.2025 08:52 Відповісти
Якщо Швейцарія у цьому допоможе .
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04.12.2025 09:05 Відповісти
Але серед тих членів є і гандони, які працюють на *****.
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04.12.2025 08:51 Відповісти
Ці гандони тимчасові, наприклад Горбана викинуть на виборах 2026.
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04.12.2025 09:43 Відповісти
дверь відкрита і міст будують. А по факту ніхто не хоче випускати цей козирь з рук ні Україна одноосібно відмовившись від прагнення до членства, ні країни чі в цілому нато юрідично відмовити.

Україна яка чудово знає що її ніколи не приймуть,бо запад влаштовує країна буфер-фронтір на східному кордоні, і саме нато в цілому не хоче випускати цей важель впливу на московію.

так і будуть грати вічно в обіцянки
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04.12.2025 08:56 Відповісти
Ця морква на мотузці вже згнила. Несіть іншу.
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04.12.2025 08:56 Відповісти
Так то воно так - тільки найголовнішим членом альянсу є США!
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04.12.2025 08:58 Відповісти
Ви мабуть мали на увазі найненадійнішим. Найголовніших там нема і альянс вже неодноразово відкидав хатєлкі США.
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04.12.2025 09:49 Відповісти
З мови дипломатів це означає:...ми, члени НАТО, й самі не допустимо Україну до альянсу...

Все це казалося для кацапії.
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04.12.2025 09:00 Відповісти
А члени НАТО і не можуть гарантувати недопущення вступу якоїсь країни. Сьогодні Віктор Ґорбан блокує, а в 2026 Петер Мадьяр розблокує.
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04.12.2025 09:46 Відповісти
Жоден "орбан" не може заблокувати. Він зробить так, як скажуть США. А США проти. Принаймні сьогоднішні гендлярі при владі.
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04.12.2025 09:52 Відповісти
Так, якщо Україна не хоче закрити питання НАТО сама, то за неї закриють члени Альянсу. Європі потрібна безпека, вона не буде йти на конфронтацію з кацапією, приймаючи Україну в НАТО. Ніколи. Саме НАТО цього не допустить.
Все вказує на те, що Україну домовилися залишити в російській сфері впливу так, чи інакше.
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04.12.2025 11:19 Відповісти
Щось у Вас з логікою не дуже.

Дозволяючи кацапії поглинути Україну, Захід підсилить кацапів. Зі всіма наслідками.

Ваше "не хоче закрити питання НАТО сама" означає капітуляцію та зникнення з політичної мапи світу.
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04.12.2025 11:27 Відповісти
пора будувати своє ната
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04.12.2025 09:25 Відповісти
Поки Україна нарешті вступатиме в Альянс, він стане дуже кольоровим. Не понятно які це країни - Індія , Бангладеш, Афганістан.. На Канаду щось не схоже. От реально , оці Аніти, що вони знають про Україну, про захід ??? У ним мета знищити захід і біле людство.
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04.12.2025 09:45 Відповісти
 
 