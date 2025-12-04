Вступ України в НАТО вирішують лише члени Альянсу, - глава МЗС Канади Ананд
Глава МЗС Канади Аніта Ананд заявила, що участь України у процесі ухвалення рішень щодо членства в НАТО неможлива, рішення приймають лише країни-члени Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
""Головне, щоб обговорення членства в НАТО велося лише між членами Альянсу. Канада давно підтримує відкритий процес вступу до НАТО й ми продовжуємо дотримуватися цієї позиції стосовно України", - зазначила Ананд, відповідаючи на запитання про обмеження, які можуть бути накладені на Україну у рамках мирної угоди, запропонованої США.
Глава канадському МЗС вкотре наголосила, що "ніхто не хоче миру більше, ніж українці".
"Слід робити усе можливе для підтримки мирних зусиль й потенційного режиму припинення вогню, а після його запровадження - допомагати Україні у відбудові, відновленні інфраструктури та підтримці населення", - зазначила міністерка.
Що передувало?
- 3 грудня у Брюсселі відбулось засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не має готувати альтернативний план на випадок, якщо США припинять підтримку України.
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Україна яка чудово знає що її ніколи не приймуть,бо запад влаштовує країна буфер-фронтір на східному кордоні, і саме нато в цілому не хоче випускати цей важель впливу на московію.
так і будуть грати вічно в обіцянки
Все це казалося для кацапії.
Все вказує на те, що Україну домовилися залишити в російській сфері впливу так, чи інакше.
Дозволяючи кацапії поглинути Україну, Захід підсилить кацапів. Зі всіма наслідками.
Ваше "не хоче закрити питання НАТО сама" означає капітуляцію та зникнення з політичної мапи світу.