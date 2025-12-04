Вопрос вступления Украины в НАТО решают только члены Альянса, - глава МИД Канады Ананд
Глава МИД Канады Анита Ананд заявила, что участие Украины в процессе принятия решений о членстве в НАТО невозможно, решения принимают только страны-члены Альянса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.
"Главное, чтобы обсуждение членства в НАТО велось только между членами Альянса. Канада давно поддерживает открытый процесс вступления в НАТО и мы продолжаем придерживаться этой позиции в отношении Украины", - отметила Ананд, отвечая на вопрос об ограничениях, которые могут быть наложены на Украину в рамках мирного соглашения, предложенного США.
Глава канадского МИД в очередной раз подчеркнула, что "никто не хочет мира больше, чем украинцы".
"Следует делать все возможное для поддержки мирных усилий и потенциального режима прекращения огня, а после его введения - помогать Украине в восстановлении, восстановлении инфраструктуры и поддержке населения", - отметила министр.
Что предшествовало?
- 3 декабря в Брюсселе состоялось заседание Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не должен готовить альтернативный план на случай, если США прекратят поддержку Украины.
Україна яка чудово знає що її ніколи не приймуть,бо запад влаштовує країна буфер-фронтір на східному кордоні, і саме нато в цілому не хоче випускати цей важель впливу на московію.
так і будуть грати вічно в обіцянки
Все це казалося для кацапії.