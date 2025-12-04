РУС
491 15

Вопрос вступления Украины в НАТО решают только члены Альянса, - глава МИД Канады Ананд

Канада объяснила, кто принимает решение о членстве Украины в НАТО

Глава МИД Канады Анита Ананд заявила, что участие Украины в процессе принятия решений о членстве в НАТО невозможно, решения принимают только страны-члены Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

"Главное, чтобы обсуждение членства в НАТО велось только между членами Альянса. Канада давно поддерживает открытый процесс вступления в НАТО и мы продолжаем придерживаться этой позиции в отношении Украины", - отметила Ананд, отвечая на вопрос об ограничениях, которые могут быть наложены на Украину в рамках мирного соглашения, предложенного США.

Глава канадского МИД в очередной раз подчеркнула, что "никто не хочет мира больше, чем украинцы".

"Следует делать все возможное для поддержки мирных усилий и потенциального режима прекращения огня, а после его введения - помогать Украине в восстановлении, восстановлении инфраструктуры и поддержке населения", - отметила министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига: Члены НАТО заверили, что ни одна страна не может ограничивать право Украины на выбор безопасности альянса

Что предшествовало?

  • 3 декабря в Брюсселе состоялось заседание Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не должен готовить альтернативный план на случай, если США прекратят поддержку Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос вступления Украины в НАТО обсуждался во время встречи с Уиткоффом, - помощник Путина Ушаков

+1
Якщо Україна зробить ядерку - швидко приймуть зі страху ☢️☢️☢️
04.12.2025 08:48 Ответить
+1
Але серед тих членів є і гандони, які працюють на *****.
04.12.2025 08:51 Ответить
+1
Не за нинішнього імпотентного керівництва України.
04.12.2025 08:52 Ответить
Швидше допоможуть кацапам її окупувати після першого ж ядерного випробування. Зі страху.
04.12.2025 08:52 Ответить
Якщо Швейцарія у цьому допоможе .
04.12.2025 09:05 Ответить
Ці гандони тимчасові, наприклад Горбана викинуть на виборах 2026.
04.12.2025 09:43 Ответить
дверь відкрита і міст будують. А по факту ніхто не хоче випускати цей козирь з рук ні Україна одноосібно відмовившись від прагнення до членства, ні країни чі в цілому нато юрідично відмовити.

Україна яка чудово знає що її ніколи не приймуть,бо запад влаштовує країна буфер-фронтір на східному кордоні, і саме нато в цілому не хоче випускати цей важель впливу на московію.

так і будуть грати вічно в обіцянки
04.12.2025 08:56 Ответить
Ця морква на мотузці вже згнила. Несіть іншу.
04.12.2025 08:56 Ответить
Так то воно так - тільки найголовнішим членом альянсу є США!
04.12.2025 08:58 Ответить
Ви мабуть мали на увазі найненадійнішим. Найголовніших там нема і альянс вже неодноразово відкидав хатєлкі США.
04.12.2025 09:49 Ответить
З мови дипломатів це означає:...ми, члени НАТО, й самі не допустимо Україну до альянсу...

Все це казалося для кацапії.
04.12.2025 09:00 Ответить
А члени НАТО і не можуть гарантувати недопущення вступу якоїсь країни. Сьогодні Віктор Ґорбан блокує, а в 2026 Петер Мадьяр розблокує.
04.12.2025 09:46 Ответить
Жоден "орбан" не може заблокувати. Він зробить так, як скажуть США. А США проти. Принаймні сьогоднішні гендлярі при владі.
04.12.2025 09:52 Ответить
пора будувати своє ната
04.12.2025 09:25 Ответить
Поки Україна нарешті вступатиме в Альянс, він стане дуже кольоровим. Не понятно які це країни - Індія , Бангладеш, Афганістан.. На Канаду щось не схоже. От реально , оці Аніти, що вони знають про Україну, про захід ??? У ним мета знищити захід і біле людство.
04.12.2025 09:45 Ответить
 
 