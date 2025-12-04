Вопрос вступления Украины в НАТО решают только члены Альянса, - глава МИД Канады Ананд

Глава МИД Канады Анита Ананд заявила, что участие Украины в процессе принятия решений о членстве в НАТО невозможно, решения принимают только страны-члены Альянса.

"Главное, чтобы обсуждение членства в НАТО велось только между членами Альянса. Канада давно поддерживает открытый процесс вступления в НАТО и мы продолжаем придерживаться этой позиции в отношении Украины", - отметила Ананд, отвечая на вопрос об ограничениях, которые могут быть наложены на Украину в рамках мирного соглашения, предложенного США.

Глава канадского МИД в очередной раз подчеркнула, что "никто не хочет мира больше, чем украинцы".

"Следует делать все возможное для поддержки мирных усилий и потенциального режима прекращения огня, а после его введения - помогать Украине в восстановлении, восстановлении инфраструктуры и поддержке населения", - отметила министр.

Что предшествовало?

3 декабря в Брюсселе состоялось заседание Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не должен готовить альтернативный план на случай, если США прекратят поддержку Украины.

