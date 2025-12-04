РУС
Усиление НАТО: в Польшу перебросили немецкие истребители и военных

Немецкие истребители Eurofighter перебросили в Польшу

Германия передислоцирует дополнительные силы в Польшу для усиления безопасности восточного фланга НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале немецкого издания Welt.

Военно-воздушные силы ФРГ отправили на польскую авиабазу Мальборк несколько истребителей Eurofighter, которые вылетели с авиабазы Нерфених. Вместе с самолетами в Польшу передислоцировано около 150 военнослужащих, в том числе пилоты, технический персонал, логисты, охранники объектов и военные полицейские.

Передислокация самолетов

По предварительному плану, немецкие истребители будут находиться в Польше до конца марта 2026 года. Решение о передислокации стало ответом Берлина на серию недавних нарушений воздушного пространства НАТО российскими самолетами и беспилотниками.

Генерал-лейтенант ВВС Германии Хольгер Нойманн подчеркнул важность этого шага для безопасности региона:
"Этой миссией наши военнослужащие вносят еще один ценный вклад в защиту восточной части территории Альянса", — отметил он.

Усиление обороны НАТО в регионе

Это не первое размещение немецких Eurofighter в Мальборке — аналогичная миссия проходила здесь в августе и сентябре.

Кроме того, с 1 декабря Нидерланды развернули 300 военных и системы ПВО для защиты крупного логистического хаба НАТО в Жешуве, что подчеркивает рост внимания Альянса к безопасности восточного направления.

