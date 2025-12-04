Усиление НАТО: в Польшу перебросили немецкие истребители и военных
Германия передислоцирует дополнительные силы в Польшу для усиления безопасности восточного фланга НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале немецкого издания Welt.
Военно-воздушные силы ФРГ отправили на польскую авиабазу Мальборк несколько истребителей Eurofighter, которые вылетели с авиабазы Нерфених. Вместе с самолетами в Польшу передислоцировано около 150 военнослужащих, в том числе пилоты, технический персонал, логисты, охранники объектов и военные полицейские.
Передислокация самолетов
По предварительному плану, немецкие истребители будут находиться в Польше до конца марта 2026 года. Решение о передислокации стало ответом Берлина на серию недавних нарушений воздушного пространства НАТО российскими самолетами и беспилотниками.
Генерал-лейтенант ВВС Германии Хольгер Нойманн подчеркнул важность этого шага для безопасности региона:
"Этой миссией наши военнослужащие вносят еще один ценный вклад в защиту восточной части территории Альянса", — отметил он.
Усиление обороны НАТО в регионе
Это не первое размещение немецких Eurofighter в Мальборке — аналогичная миссия проходила здесь в августе и сентябре.
Кроме того, с 1 декабря Нидерланды развернули 300 военных и системы ПВО для защиты крупного логистического хаба НАТО в Жешуве, что подчеркивает рост внимания Альянса к безопасности восточного направления.
- Ранее мы сообщали, что Германия развернула израильскую ПВО для перехвата российских ракет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це просто манер з сумнівною ефективністю.
Підсилення -- це ЯЗ на озброєнні Бундесверу.