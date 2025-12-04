ГУР уничтожило российский истребитель МиГ-29 в оккупированном Крыму. ВИДЕО
4 декабря бойцы спецподразделения "Призраки" Главного управления разведки Минобороны поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29 на территории военного аэродрома "Кача" во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщило ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Детали уничтожения
В эту же ночь под удар "Примары" также попал и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи временно оккупированного Симферополя.
Что предшествовало
- Напомним, 21 сентября 2025 года "Призраки" впервые в истории сожгли два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".
-
Всего с начала вторжения украинские военные уничтожили 430 российских самолетов и 347 вертолетов.
Топ комментарии
+27 Artcore
показать весь комментарий04.12.2025 16:12 Ответить Ссылка
+6 олег иванов #434516
показать весь комментарий04.12.2025 16:16 Ответить Ссылка
+6 Погрібний Олександр
показать весь комментарий04.12.2025 16:29 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.12.2025 16:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Artcore
показать весь комментарий04.12.2025 16:12 Ответить Мне нравится 27 Ссылка
олег иванов #434516
показать весь комментарий04.12.2025 16:16 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Погрібний Олександр
показать весь комментарий04.12.2025 16:29 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
walshebneg
показать весь комментарий04.12.2025 16:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Urs
показать весь комментарий04.12.2025 17:45 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
Urs
показать весь комментарий05.12.2025 02:09 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Борис Дородный #516688
показать весь комментарий04.12.2025 17:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex Zverev #512929
показать весь комментарий04.12.2025 17:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль