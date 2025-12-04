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ГУР уничтожило российский истребитель МиГ-29 в оккупированном Крыму. ВИДЕО

4 декабря бойцы спецподразделения "Призраки" Главного управления разведки Минобороны поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29 на территории военного аэродрома "Кача" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщило ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали уничтожения

В эту же ночь под удар "Примары" также попал и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи временно оккупированного Симферополя.

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Что предшествовало

  • Напомним, 21 сентября 2025 года "Призраки" впервые в истории сожгли два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

  • Всего с начала вторжения украинские военные уничтожили 430 российских самолетов и 347 вертолетов.

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Автор: 

Крым (25933) уничтожение (10048) ГУР (815) истребитель (144)
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Топ комментарии
+27
Непогано! Крим це Україна, зрадникам - смерть.
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04.12.2025 16:12 Ответить
+6
Я на Качу ехал плача - возвращаюсь хохоча!(с)
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04.12.2025 16:16 Ответить
+6
Одні представники ГУР знищують ворога, інші - незаконно захоплюють санаторій! Коротко кажучи, кожен робить свою справу!
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04.12.2025 16:29 Ответить
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"укачало" його - походу
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04.12.2025 16:11 Ответить
Непогано! Крим це Україна, зрадникам - смерть.
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04.12.2025 16:12 Ответить
Я на Качу ехал плача - возвращаюсь хохоча!(с)
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04.12.2025 16:16 Ответить
Одні представники ГУР знищують ворога, інші - незаконно захоплюють санаторій! Коротко кажучи, кожен робить свою справу!
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04.12.2025 16:29 Ответить
а їх кацманавти ще юзають? може так стояв собі..горобці заселилися..
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04.12.2025 16:41 Ответить
теж думав, що вони вже бойові не виконують, але для чогось стояв не десь у Борисоглєбську, а у зоні бойових дій, та ще і з відкритим фонарьом.
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04.12.2025 17:45 Ответить
https://youtu.be/gHfkKJYCwnM?t=269 Міг-29КУБ
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05.12.2025 02:09 Ответить
Этой ,Каче, лет 100 уже. И что, там до сих пор кацапская авиация стояла?
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04.12.2025 17:32 Ответить
Гарна робота! 👍
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04.12.2025 17:54 Ответить
 
 