Поражена вражеская пусковая установка ЗРК "С-300В" и две РЛС "Ниобий-СВ", - ГУР. ВИДЕО
29 ноября 2025 года дроны воинов Департамента активных действий ГУР МО Украины в очередной раз атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов на украинском Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Что удалось поразить?
Как отмечается, только за одну ночь под горячую руку разведчиков попали:
- пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В", которая находилась на боевом дежурстве;
- сразу две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".
"Такие удары существенно уменьшают возможности московитов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины. Вооруженная борьба продолжается", - отмечают в ГУР.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ГУР взорвало "кадыровцев" под Бердянском.
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Mikhail F
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