РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12645 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
4 230 4

Поражена вражеская пусковая установка ЗРК "С-300В" и две РЛС "Ниобий-СВ", - ГУР. ВИДЕО

29 ноября 2025 года дроны воинов Департамента активных действий ГУР МО Украины в очередной раз атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов на украинском Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что удалось поразить?

Как отмечается, только за одну ночь под горячую руку разведчиков попали:

  • пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В", которая находилась на боевом дежурстве;
  • сразу две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".

Также смотрите: Поражено скопление росгвардейцев в Бердянске: 5 - "200", 4 - тяжелые "300", повреждены "Тигр" и два пикапа, - ГУР. ВИДЕО

"Такие удары существенно уменьшают возможности московитов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины. Вооруженная борьба продолжается", - отмечают в ГУР.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ГУР взорвало "кадыровцев" под Бердянском.

Смотрите: Спецназовцы ГУР "KRAKEN" зачистили здание от врага. ВИДЕО

Автор: 

ПВО (3744) уничтожение (10031) Донбасс (26327) ГУР (814)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Супер! Молодці!!!
показать весь комментарий
02.12.2025 09:35 Ответить
Тут видно що всі дрони влучили
показать весь комментарий
02.12.2025 09:47 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
02.12.2025 10:08 Ответить
"Обслуга" знаходиться поза об'єктами атаки - невже змогли виявити підліт БпЛА? Чи то стрілкотня ппошників?
показать весь комментарий
02.12.2025 10:50 Ответить
 
 