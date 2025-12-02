Поражена вражеская пусковая установка ЗРК "С-300В" и две РЛС "Ниобий-СВ", - ГУР. ВИДЕО

29 ноября 2025 года дроны воинов Департамента активных действий ГУР МО Украины в очередной раз атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов на украинском Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

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Что удалось поразить?

Как отмечается, только за одну ночь под горячую руку разведчиков попали:

пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В", которая находилась на боевом дежурстве;

сразу две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".

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"Такие удары существенно уменьшают возможности московитов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины. Вооруженная борьба продолжается", - отмечают в ГУР.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ГУР взорвало "кадыровцев" под Бердянском.

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