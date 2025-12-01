РУС
Поражено скопление росгвардейцев в Бердянске: 5 - "200", 4 - тяжелые "300", повреждены "Тигр" и два пикапа, - ГУР. ВИДЕО

19 ноября 2025 года в 22:20 по киевскому времени на въезде во временно оккупированный Бердянск в Запорожской области под пропагандистским билбордом собрались российские захватчики - их неторопливую беседу прервал мощный взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Каковы потери врага?

Как отмечается, в результате успешной операции ГУР МО Украины и Движения сопротивления российской оккупации московиты понесли потери среди личного состава и техники: уничтожены пять захватчиков из так называемой "Росгвардии", еще четверо - тяжелые "300"; повреждены два вражеских пикапа и бронеавтомобиль "Тигр".

"Грохот в Бердянске вызвал переполох - на место уничтожения российских оккупантов нагнали скорые и пожарные машины", - говорится в сообщении.

ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет надлежащее возмездие.

Бердянск (451) ликвидация (4173) Запорожская область (3846) ГУР (670) Бердянский район (19)
Майстерна операція. Хлопці чудово працюють попри переслідування зрадливою і мстивою зеленою скотиною наших розвідників, зокрема полковника Червінського.
показать весь комментарий
01.12.2025 09:12 Ответить
Гарна новина та робота-ГУР черговий респект...
показать весь комментарий
01.12.2025 09:12 Ответить
угу..так себе раша параша из Бердянска..
показать весь комментарий
01.12.2025 09:20 Ответить
большє трЕх не сабіратца, іначє будєт бо-бо...
показать весь комментарий
01.12.2025 09:26 Ответить
В Телегр під відео писали , що то кадиривцімолярой барижили там . Тіпа їхня точка
показать весь комментарий
01.12.2025 10:20 Ответить
Как всегда москали курят где попало ))
показать весь комментарий
01.12.2025 10:22 Ответить
 
 