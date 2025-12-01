Поражено скопление росгвардейцев в Бердянске: 5 - "200", 4 - тяжелые "300", повреждены "Тигр" и два пикапа, - ГУР. ВИДЕО

19 ноября 2025 года в 22:20 по киевскому времени на въезде во временно оккупированный Бердянск в Запорожской области под пропагандистским билбордом собрались российские захватчики - их неторопливую беседу прервал мощный взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Каковы потери врага?

Как отмечается, в результате успешной операции ГУР МО Украины и Движения сопротивления российской оккупации московиты понесли потери среди личного состава и техники: уничтожены пять захватчиков из так называемой "Росгвардии", еще четверо - тяжелые "300"; повреждены два вражеских пикапа и бронеавтомобиль "Тигр".

"Грохот в Бердянске вызвал переполох - на место уничтожения российских оккупантов нагнали скорые и пожарные машины", - говорится в сообщении.

ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет надлежащее возмездие.

