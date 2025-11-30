На прицепах и без ног: оккупантам оторвало конечности на растяжках. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой военные РФ остались без ступней после прогулки по украинскому полю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики потеряли части ног из-за растяжек со взрывчаткой, установленных по всей местности.

Также на кадрах видно, что они не могут самостоятельно идти и их соратники тянут мотоциклом на самодельных прицепах.

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