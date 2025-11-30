РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12583 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
14 363 33

На прицепах и без ног: оккупантам оторвало конечности на растяжках. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой военные РФ остались без ступней после прогулки по украинскому полю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики потеряли части ног из-за растяжек со взрывчаткой, установленных по всей местности.

Также на кадрах видно, что они не могут самостоятельно идти и их соратники тянут мотоциклом на самодельных прицепах.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский "знаменосец" с оторванными ногами: бойцы 57-й бригады ликвидировали оккупанта. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (23049) уничтожение (10021) растяжка (84)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Мусульмани , кавказці воюють проти українців? Не проти московії яка вбивала і різала їх дітей а проти українців?

За таке покарання від Аллаха буде нещівним просто !
показать весь комментарий
30.11.2025 15:49 Ответить
+13
Чому до сих пір дронами і ракетами не розйібали всі палаци каДирова зе те що там мразота посилає своїй вівцейобів в Україну?
показать весь комментарий
30.11.2025 15:48 Ответить
+10
Саме час добити...
показать весь комментарий
30.11.2025 16:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це яка за номером сура з корану ???
показать весь комментарий
30.11.2025 16:07 Ответить
115сура..1 аят..
показать весь комментарий
30.11.2025 17:08 Ответить
Чому до сих пір дронами і ракетами не розйібали всі палаци каДирова зе те що там мразота посилає своїй вівцейобів в Україну?
показать весь комментарий
30.11.2025 15:48 Ответить
навіщо ?

нехай далі смокче рашиський бюджет !

.
показать весь комментарий
30.11.2025 16:54 Ответить
Мусульмани , кавказці воюють проти українців? Не проти московії яка вбивала і різала їх дітей а проти українців?

За таке покарання від Аллаха буде нещівним просто !
показать весь комментарий
30.11.2025 15:49 Ответить
Всі тільки прикриваються богами. Боги срали на всіх.
Самі богів придумали,от самі і віруйте
показать весь комментарий
30.11.2025 16:16 Ответить
Поцікався краще, самовпевнений дурень, розповідями людей, які пережили клінічну смерть. Навіть атеїсти та малі діти, які нічого про ці речі не могли знати, розповідають про це. Коли ти почнеш втрачати рідних і близьких і порожнеча навколо тебе буде зростати, тоді з тебе спаде твоя зарозумілість. Але не факт, що ти доживеш до того часу і порозумнішаєш.
показать весь комментарий
30.11.2025 22:09 Ответить
На аллаха надійся, а розтяжки став.
показать весь комментарий
30.11.2025 16:54 Ответить
Рембо млять...
показать весь комментарий
30.11.2025 15:50 Ответить
Йшли "на Берлін", але на перехресті помилково повернули на Київ...
Уже ніхто нікуди не йде!
показать весь комментарий
30.11.2025 15:55 Ответить
к алаху в бар! )) святкувати, що поки що живими залишились ))
показать весь комментарий
30.11.2025 15:56 Ответить
Не втримався - прокоментую))
1. Ставити хитрі розтяжки - мистецтво. І кацапи зазвичай це вміють краще. Чи вміли на початку.
У них там є цілі підручники та інструкції як ставити.
І це серйозна тема, бо вистачало недобрих випадків.
2. Пелюстки. ПФМки.
"Русскіє своіх нє бросают!"
КОли вони в вересні 22-го під Ізюмом все кидали та зматувалися за Терни - покидали купу своїх, хто не встиг. Проспав, в наряді десь був, пофіг.
І відразу весь ліс засипали з Ураганів пелюстками.
Ми на зачистку лісу на бехах. Витратили на підарасів усі свої турнікети.
Так що, якщо там хтось у Золкіна з військовополонених дає інтерв'ю без стопи на костилях - точно був під Ізюмом.
показать весь комментарий
30.11.2025 15:57 Ответить
Саме час добити...
показать весь комментарий
30.11.2025 16:08 Ответить
не туди вступила нога кацапського солдата
показать весь комментарий
30.11.2025 16:13 Ответить
чай Ахмат нехай пють, кінцівки відростуть.
Можливо,це ? ГУР підірвало "кадировців" під Бердянськом ,
показать весь комментарий
30.11.2025 16:13 Ответить
****** з тютіною, задоволені результатом!!
Сруськай міф…
показать весь комментарий
30.11.2025 16:17 Ответить
"Великая, магучая русская речь..."
показать весь комментарий
30.11.2025 16:25 Ответить
Ну вот-теперь будет время записаться в кружок танцев "Амат-слива",дон.
показать весь комментарий
30.11.2025 16:58 Ответить
Мабуть цапи самі їх і понаставляли, боються що через суміжників дрг прийде
показать весь комментарий
30.11.2025 17:11 Ответить
Вони мінують землю тотально.... І також все вже екологічно небезпечне від тисяч вибухів.
Після війни та земля буде непридатною та дуже небезпечною
показать весь комментарий
30.11.2025 17:12 Ответить
істинно православниє скрєпния узькія
показать весь комментарий
30.11.2025 17:19 Ответить
Альда шашля-машля наги атирвль іншалла!
показать весь комментарий
30.11.2025 17:31 Ответить
Будет ансамбль нижнего брейка.
показать весь комментарий
30.11.2025 20:05 Ответить
От що ми їм зробили поганого?
в Чеченській допомагали,
а тут така дяка.
Кацапи вбили 300 тис цих , щоб вони прийшли нам помститись????
Це справжні зрадники свого народу
прокляті аллахом.
показать весь комментарий
30.11.2025 20:09 Ответить
ну, если б Хйло было каплю умнее и не начал эпопею с Крымом и Донбассом то глядишь - сейчас бы так же украинцы в таежном союзе штурмовали Варшаву-за-три-дня, как было в Афганистане. и не было бы ни приколов с "тцк", ни незаменимых физиономий (кроме самого Хйла), ни тупых законов, ни китайских лопат, ни бракованных мин, ни "экспорта вооружений". хотя - с такими мудрыми богатыми и незаменимыми керовальниками все может в результате к этому и придти. штумовать правда буде не 2-5 миллиона, а тысяч сто из тех кто остался.
показать весь комментарий
01.12.2025 03:25 Ответить
пиридурькь! это заградотряды. Мясо ушло цепочкой на штурм и прошли сквозь мины, а эти дебилы подумали что там чисто и попёрлись за ними во всю ширину.
показать весь комментарий
30.11.2025 20:57 Ответить
Дибіли середньовічні !
показать весь комментарий
30.11.2025 22:50 Ответить
це НЕ чеченці, це кадирівські бандити.
показать весь комментарий
30.11.2025 22:51 Ответить
 
 