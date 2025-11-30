На причепах і без ніг: окупантам відірвало кінцівки на розтяжках. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому військові РФ залишилися без ступень після прогулянки українським полем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники втратили частини ніг через розтяжки з вибухівкою, встановлені по всій місцевості.

Також на кадрах видно, що вони не можуть самотужки йти та поплічники їх тягнуть мотоциклом на саморобних причепах.

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