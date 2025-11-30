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Новини Відео Знищення російських окупантів
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На причепах і без ніг: окупантам відірвало кінцівки на розтяжках. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому військові РФ залишилися без ступень після прогулянки українським полем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники втратили частини ніг через розтяжки з вибухівкою, встановлені по всій місцевості.

Також на кадрах видно, що вони не можуть самотужки йти та поплічники їх тягнуть мотоциклом на саморобних причепах.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський "прапороносець" із відірваними ногами: бійці 57-ї бригади ліквідували окупанта. ВIДЕО 18+

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армія рф (21267) знищення (10338) розтяжка (35)
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Топ коментарі
+30
Мусульмани , кавказці воюють проти українців? Не проти московії яка вбивала і різала їх дітей а проти українців?

За таке покарання від Аллаха буде нещівним просто !
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30.11.2025 15:49 Відповісти
+13
Чому до сих пір дронами і ракетами не розйібали всі палаци каДирова зе те що там мразота посилає своїй вівцейобів в Україну?
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30.11.2025 15:48 Відповісти
+10
Саме час добити...
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30.11.2025 16:08 Відповісти
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Це яка за номером сура з корану ???
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30.11.2025 16:07 Відповісти
115сура..1 аят..
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30.11.2025 17:08 Відповісти
Чому до сих пір дронами і ракетами не розйібали всі палаци каДирова зе те що там мразота посилає своїй вівцейобів в Україну?
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30.11.2025 15:48 Відповісти
навіщо ?

нехай далі смокче рашиський бюджет !

.
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30.11.2025 16:54 Відповісти
Мусульмани , кавказці воюють проти українців? Не проти московії яка вбивала і різала їх дітей а проти українців?

За таке покарання від Аллаха буде нещівним просто !
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30.11.2025 15:49 Відповісти
Всі тільки прикриваються богами. Боги срали на всіх.
Самі богів придумали,от самі і віруйте
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30.11.2025 16:16 Відповісти
Поцікався краще, самовпевнений дурень, розповідями людей, які пережили клінічну смерть. Навіть атеїсти та малі діти, які нічого про ці речі не могли знати, розповідають про це. Коли ти почнеш втрачати рідних і близьких і порожнеча навколо тебе буде зростати, тоді з тебе спаде твоя зарозумілість. Але не факт, що ти доживеш до того часу і порозумнішаєш.
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30.11.2025 22:09 Відповісти
На аллаха надійся, а розтяжки став.
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30.11.2025 16:54 Відповісти
Рембо млять...
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30.11.2025 15:50 Відповісти
Йшли "на Берлін", але на перехресті помилково повернули на Київ...
Уже ніхто нікуди не йде!
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30.11.2025 15:55 Відповісти
к алаху в бар! )) святкувати, що поки що живими залишились ))
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30.11.2025 15:56 Відповісти
Не втримався - прокоментую))
1. Ставити хитрі розтяжки - мистецтво. І кацапи зазвичай це вміють краще. Чи вміли на початку.
У них там є цілі підручники та інструкції як ставити.
І це серйозна тема, бо вистачало недобрих випадків.
2. Пелюстки. ПФМки.
"Русскіє своіх нє бросают!"
КОли вони в вересні 22-го під Ізюмом все кидали та зматувалися за Терни - покидали купу своїх, хто не встиг. Проспав, в наряді десь був, пофіг.
І відразу весь ліс засипали з Ураганів пелюстками.
Ми на зачистку лісу на бехах. Витратили на підарасів усі свої турнікети.
Так що, якщо там хтось у Золкіна з військовополонених дає інтерв'ю без стопи на костилях - точно був під Ізюмом.
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30.11.2025 15:57 Відповісти
Саме час добити...
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30.11.2025 16:08 Відповісти
не туди вступила нога кацапського солдата
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30.11.2025 16:13 Відповісти
чай Ахмат нехай пють, кінцівки відростуть.
Можливо,це ? ГУР підірвало "кадировців" під Бердянськом ,
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30.11.2025 16:13 Відповісти
****** з тютіною, задоволені результатом!!
Сруськай міф…
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30.11.2025 16:17 Відповісти
"Великая, магучая русская речь..."
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30.11.2025 16:25 Відповісти
Ну вот-теперь будет время записаться в кружок танцев "Амат-слива",дон.
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30.11.2025 16:58 Відповісти
Мабуть цапи самі їх і понаставляли, боються що через суміжників дрг прийде
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30.11.2025 17:11 Відповісти
Вони мінують землю тотально.... І також все вже екологічно небезпечне від тисяч вибухів.
Після війни та земля буде непридатною та дуже небезпечною
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30.11.2025 17:12 Відповісти
істинно православниє скрєпния узькія
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30.11.2025 17:19 Відповісти
Альда шашля-машля наги атирвль іншалла!
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30.11.2025 17:31 Відповісти
Будет ансамбль нижнего брейка.
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30.11.2025 20:05 Відповісти
От що ми їм зробили поганого?
в Чеченській допомагали,
а тут така дяка.
Кацапи вбили 300 тис цих , щоб вони прийшли нам помститись????
Це справжні зрадники свого народу
прокляті аллахом.
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30.11.2025 20:09 Відповісти
ну, если б Хйло было каплю умнее и не начал эпопею с Крымом и Донбассом то глядишь - сейчас бы так же украинцы в таежном союзе штурмовали Варшаву-за-три-дня, как было в Афганистане. и не было бы ни приколов с "тцк", ни незаменимых физиономий (кроме самого Хйла), ни тупых законов, ни китайских лопат, ни бракованных мин, ни "экспорта вооружений". хотя - с такими мудрыми богатыми и незаменимыми керовальниками все может в результате к этому и придти. штумовать правда буде не 2-5 миллиона, а тысяч сто из тех кто остался.
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01.12.2025 03:25 Відповісти
пиридурькь! это заградотряды. Мясо ушло цепочкой на штурм и прошли сквозь мины, а эти дебилы подумали что там чисто и попёрлись за ними во всю ширину.
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30.11.2025 20:57 Відповісти
Дибіли середньовічні !
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30.11.2025 22:50 Відповісти
це НЕ чеченці, це кадирівські бандити.
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30.11.2025 22:51 Відповісти
 
 