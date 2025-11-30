На причепах і без ніг: окупантам відірвало кінцівки на розтяжках. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому військові РФ залишилися без ступень після прогулянки українським полем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники втратили частини ніг через розтяжки з вибухівкою, встановлені по всій місцевості.
Також на кадрах видно, що вони не можуть самотужки йти та поплічники їх тягнуть мотоциклом на саморобних причепах.
Топ коментарі
+30 polini orop
показати весь коментар30.11.2025 15:49 Відповісти Посилання
+13 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар30.11.2025 15:48 Відповісти Посилання
+10 Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар30.11.2025 16:08 Відповісти Посилання
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нехай далі смокче рашиський бюджет !
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За таке покарання від Аллаха буде нещівним просто !
Самі богів придумали,от самі і віруйте
Уже ніхто нікуди не йде!
1. Ставити хитрі розтяжки - мистецтво. І кацапи зазвичай це вміють краще. Чи вміли на початку.
У них там є цілі підручники та інструкції як ставити.
І це серйозна тема, бо вистачало недобрих випадків.
2. Пелюстки. ПФМки.
"Русскіє своіх нє бросают!"
КОли вони в вересні 22-го під Ізюмом все кидали та зматувалися за Терни - покидали купу своїх, хто не встиг. Проспав, в наряді десь був, пофіг.
І відразу весь ліс засипали з Ураганів пелюстками.
Ми на зачистку лісу на бехах. Витратили на підарасів усі свої турнікети.
Так що, якщо там хтось у Золкіна з військовополонених дає інтерв'ю без стопи на костилях - точно був під Ізюмом.
Можливо,це ? ГУР підірвало "кадировців" під Бердянськом ,
Сруськай міф…
Після війни та земля буде непридатною та дуже небезпечною
в Чеченській допомагали,
а тут така дяка.
Кацапи вбили 300 тис цих , щоб вони прийшли нам помститись????
Це справжні зрадники свого народу
прокляті аллахом.