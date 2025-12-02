Уражено ворожу пускову установку ЗРК "С-300В" та дві РЛС "Ніобій-СВ", - ГУР. ВIДЕО
29 листопада 2025 року дрони воїнів Департаменту активних дій ГУР МО України вкотре атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на українському Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Що вдалося вразити?
Як зазначається, лише за одну ніч під гарячу руку розвідників потрапили:
- пускова установка 9А83 зі складу ЗРК "С-300В", яка перебувала на бойовому чергуванні;
- одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".
"Такі удари істотно зменшують можливості московитів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України. Збройна боротьба триває", - наголошують у ГУР.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ГУР підірвало "кадировців" під Бердянськом.
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Mikhail F
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