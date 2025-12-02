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Уражено ворожу пускову установку ЗРК "С-300В" та дві РЛС "Ніобій-СВ", - ГУР. ВIДЕО

29 листопада 2025 року дрони воїнів Департаменту активних дій ГУР МО України вкотре атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на українському Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

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Що вдалося вразити?

Як зазначається, лише за одну ніч під гарячу руку розвідників потрапили:

  • пускова установка 9А83 зі складу ЗРК "С-300В", яка перебувала на бойовому чергуванні;
  • одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".

Також дивіться: Уражено скупчення росгвардійців у Бердянську: 5 - "200", 4 - важкі "300", пошкоджено "Тигр" та два пікапи, - ГУР. ВIДЕО

"Такі удари істотно зменшують можливості московитів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України. Збройна боротьба триває", - наголошують у ГУР.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ГУР підірвало "кадировців" під Бердянськом.

Дивіться: Спецпризначенці ГУР "KRAKEN" зачистили будівлю від ворога. ВIДЕО

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ППО (4183) знищення (10348) Донбас (21869) ГУР (891)
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Супер! Молодці!!!
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02.12.2025 09:35 Відповісти
Тут видно що всі дрони влучили
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02.12.2025 09:47 Відповісти
Дякую
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02.12.2025 10:08 Відповісти
"Обслуга" знаходиться поза об'єктами атаки - невже змогли виявити підліт БпЛА? Чи то стрілкотня ппошників?
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02.12.2025 10:50 Відповісти
 
 