Уражено ворожу пускову установку ЗРК "С-300В" та дві РЛС "Ніобій-СВ", - ГУР. ВIДЕО

29 листопада 2025 року дрони воїнів Департаменту активних дій ГУР МО України вкотре атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на українському Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

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Що вдалося вразити?

Як зазначається, лише за одну ніч під гарячу руку розвідників потрапили:

пускова установка 9А83 зі складу ЗРК "С-300В", яка перебувала на бойовому чергуванні;

одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".

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"Такі удари істотно зменшують можливості московитів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України. Збройна боротьба триває", - наголошують у ГУР.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ГУР підірвало "кадировців" під Бердянськом.

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