Спецпризначенці ГУР "KRAKEN" зачистили будівлю від ворога. ВIДЕО
У соцмережах опублікували відео, на якому бійці підрозділу "KRAKEN" Головного управління розвідки України зачистили будівлю від ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як спецпризначенці спочатку дезорієнтували загарбника, а потім ліквідували під час інтенсивного стрілецького бою.
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