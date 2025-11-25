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Спецпризначенці ГУР "KRAKEN" зачистили будівлю від ворога. ВIДЕО

У соцмережах опублікували відео, на якому бійці підрозділу "KRAKEN" Головного управління розвідки України зачистили будівлю від ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як спецпризначенці спочатку дезорієнтували загарбника, а потім ліквідували під час інтенсивного стрілецького бою.

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армія рф (21211) спецпризначенці (257) знищення (10301) ГУР (890)
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Й цю армію, цих воїнів , цей досвід Європа віддасть під сокиру договору про МИР ВІД **************? Ага НАТО спассьот????
Слава ГЕРОЯМ!
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25.11.2025 16:57 Відповісти
 
 