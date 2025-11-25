Спецпризначенці ГУР "KRAKEN" зачистили будівлю від ворога. ВIДЕО

У соцмережах опублікували відео, на якому бійці підрозділу "KRAKEN" Головного управління розвідки України зачистили будівлю від ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як спецпризначенці спочатку дезорієнтували загарбника, а потім ліквідували під час інтенсивного стрілецького бою.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант спалахнув, як смолоскип, після влучання українського дрона. ВIДЕО