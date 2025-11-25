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Спецназовцы ГУР KRAKEN зачистили здание от врага. ВИДЕО

В соцсетях опубликовали видео, на котором бойцы подразделения KRAKEN Главного управления разведки Украины зачистили здание от врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как спецназовцы сначала дезориентировали захватчика, а затем ликвидировали во время интенсивного стрелкового боя.

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армия РФ (22994) спецназ (646) уничтожение (9984) ГУР (813)
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Й цю армію, цих воїнів , цей досвід Європа віддасть під сокиру договору про МИР ВІД **************? Ага НАТО спассьот????
Слава ГЕРОЯМ!
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25.11.2025 16:57 Ответить
 
 