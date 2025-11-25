Спецназовцы ГУР KRAKEN зачистили здание от врага. ВИДЕО
В соцсетях опубликовали видео, на котором бойцы подразделения KRAKEN Главного управления разведки Украины зачистили здание от врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как спецназовцы сначала дезориентировали захватчика, а затем ликвидировали во время интенсивного стрелкового боя.
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