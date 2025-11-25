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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Оккупант вспыхнул, как факел, после попадания украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который пытался спрятаться от атаки беспилотников в кустах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания россиянина охватил огонь. Примечательно, что на захватчика поджидали как минимум три украинских дрона - один из них снимал атаку дрона-камикадзе, а еще один БПЛА на мгновение попадает в поле зрения камеры.

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Смотрите: Атака дронов на Краснодарский край: ПВО РФ попала в жилой дом в Геленджике. ВИДЕО

Также смотрите: Двое захватчиков не сбежали от украинского дрона "Баба Яга". ВИДЕО

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армия РФ (22994) уничтожение (9984) дроны (7301)
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у нас будинки палають ..підстанції..а охлос розважають одиночними якимись палаючими болотними істотами
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25.11.2025 10:41 Ответить
Невже "бояришник" ніс замість БК?
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25.11.2025 10:47 Ответить
нічим тепер гвалтувати буде
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25.11.2025 11:11 Ответить
Зато зігрівся наостанок...
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25.11.2025 11:36 Ответить
Fuck-el!
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25.11.2025 11:39 Ответить
Багато спиртів в традиційному кацапському тільці.
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25.11.2025 12:22 Ответить
Выжил?
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25.11.2025 14:39 Ответить
Дорозвідці не підлягає !
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25.11.2025 20:26 Ответить
 
 