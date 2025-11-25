Оккупант вспыхнул, как факел, после попадания украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который пытался спрятаться от атаки беспилотников в кустах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания россиянина охватил огонь. Примечательно, что на захватчика поджидали как минимум три украинских дрона - один из них снимал атаку дрона-камикадзе, а еще один БПЛА на мгновение попадает в поле зрения камеры.

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