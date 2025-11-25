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Атака дронов на Краснодарский край: ПВО РФ попала в жилой дом в Геленджике. ВИДЕО
В ночь на 25 ноября российские ПВО при отражении атаки беспилотников попали в жилой дом в Геленджике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны атаковали территорию Краснодарского края.
Взрывы прогремели в Геленджике и Новороссийске.
В результате работы российской противовоздушной обороны многоэтажка в Геленджике подверглась разрушениям.
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