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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
10 322 16

Атака дронов на Краснодарский край: ПВО РФ попала в жилой дом в Геленджике. ВИДЕО

В ночь на 25 ноября российские ПВО при отражении атаки беспилотников попали в жилой дом в Геленджике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны атаковали территорию Краснодарского края.

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Взрывы прогремели в Геленджике и Новороссийске.

В результате работы российской противовоздушной обороны многоэтажка в Геленджике подверглась разрушениям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В российском Орле прогремели взрывы: сообщается об атаке дронов, под ударом, вероятно, местная ТЭЦ. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

дроны (7301)
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Топ комментарии
+28
Феєрічно!
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25.11.2025 00:20 Ответить
+28
Коли хотять кацапи довбанути по своїх ,
то прицільно можуть ...
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25.11.2025 00:23 Ответить
+28
Просто домь біл пахож на пізпілотнік.
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25.11.2025 00:24 Ответить
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Феєрічно!
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25.11.2025 00:20 Ответить
Коли хотять кацапи довбанути по своїх ,
то прицільно можуть ...
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25.11.2025 00:23 Ответить
Просто домь біл пахож на пізпілотнік.
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25.11.2025 00:24 Ответить
інноагєнт.
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25.11.2025 00:30 Ответить
дом біл був нібито його домбілі ось омлет
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25.11.2025 06:31 Ответить
Скоро на москві 🚀🚀🚀
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25.11.2025 00:28 Ответить
От бачите - можуть же ж як захочуть! Які молодці! Але ми за мир. Піс!
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25.11.2025 00:50 Ответить
А, так це ж була FP-8 (чи FP-9). Мосейчук не дасть збрехати.
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25.11.2025 01:58 Ответить
а шо так можна було??
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25.11.2025 02:13 Ответить
У маскві до×ера такої ж "прицільної" ППО - можна влаштувати дискотеку разів у 100 крутішу за краснодарську. Якщо тільки віслючі міндичі ще не все спNздили.
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25.11.2025 02:34 Ответить
В принципі, так. Якщо пускати безпілотники низько.
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25.11.2025 06:34 Ответить
Як "радісно" кричать дегенерати кацапи - "двіжуха" від х7йла завітала до низ.
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25.11.2025 02:52 Ответить
#до них.
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25.11.2025 02:53 Ответить
https://youtube.com/shorts/-6nyE8GZRN4?si=9_ao4LXlPztbxB-G

Повне видео
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25.11.2025 03:03 Ответить
Одне питання, чому козломорді піся кожного прильоту згадують статевий акт у нецензурній формі? Може кожний вибух їх надихає на розмноження?
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25.11.2025 03:21 Ответить
Самі сєбя бамбят-так казали орки коли їх ракети падали на наші будинки.Як пі дарська ракета попала в Охматдит казали те саме.Тут очевидно показано що ракета ппо не має такої бч щоб зруйнувати велику споруду.
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25.11.2025 10:05 Ответить
 
 