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Атака дронів на Краснодарський край: ППО РФ влучило у житловий будинок у Геленджику. ВIДЕО
У ніч на 25 листопада російське ППО під час відбиття атаки безпілотників влучило у житловий будинок у Геленджику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрони атакували територію Краснодарського краю.
Вибухи пролунали у Геленджику та Новоросійську.
У результаті роботи російської протиповітряної оборони багатоповерхівка в Геленджику зазнала руйнувань.
Топ коментарі
+28 Александр Иванов #442761
показати весь коментар25.11.2025 00:20 Відповісти Посилання
+28 Amber
показати весь коментар25.11.2025 00:23 Відповісти Посилання
+28 Vasily Androshchook
показати весь коментар25.11.2025 00:24 Відповісти Посилання
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