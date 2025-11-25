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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Атака дронів на Краснодарський край: ППО РФ влучило у житловий будинок у Геленджику. ВIДЕО

У ніч на 25 листопада російське ППО під час відбиття атаки безпілотників влучило у житловий будинок у Геленджику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрони атакували територію Краснодарського краю.

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Вибухи пролунали у Геленджику та Новоросійську.

У результаті роботи російської протиповітряної оборони багатоповерхівка в Геленджику зазнала руйнувань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляється про атаку дронів, під ударом, ймовірно, місцева ТЕЦ. ВІДЕО+ФОТО

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дрони (8356)
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Топ коментарі
+28
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25.11.2025 00:20 Відповісти
+28
Коли хотять кацапи довбанути по своїх ,
то прицільно можуть ...
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25.11.2025 00:23 Відповісти
+28
Просто домь біл пахож на пізпілотнік.
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25.11.2025 00:24 Відповісти
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25.11.2025 00:20 Відповісти
Коли хотять кацапи довбанути по своїх ,
то прицільно можуть ...
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25.11.2025 00:23 Відповісти
Просто домь біл пахож на пізпілотнік.
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25.11.2025 00:24 Відповісти
інноагєнт.
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25.11.2025 00:30 Відповісти
дом біл був нібито його домбілі ось омлет
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25.11.2025 06:31 Відповісти
Скоро на москві 🚀🚀🚀
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25.11.2025 00:28 Відповісти
От бачите - можуть же ж як захочуть! Які молодці! Але ми за мир. Піс!
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25.11.2025 00:50 Відповісти
А, так це ж була FP-8 (чи FP-9). Мосейчук не дасть збрехати.
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25.11.2025 01:58 Відповісти
а шо так можна було??
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25.11.2025 02:13 Відповісти
У маскві до×ера такої ж "прицільної" ППО - можна влаштувати дискотеку разів у 100 крутішу за краснодарську. Якщо тільки віслючі міндичі ще не все спNздили.
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25.11.2025 02:34 Відповісти
В принципі, так. Якщо пускати безпілотники низько.
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25.11.2025 06:34 Відповісти
Як "радісно" кричать дегенерати кацапи - "двіжуха" від х7йла завітала до низ.
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25.11.2025 02:52 Відповісти
#до них.
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25.11.2025 02:53 Відповісти
https://youtube.com/shorts/-6nyE8GZRN4?si=9_ao4LXlPztbxB-G

Повне видео
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25.11.2025 03:03 Відповісти
Одне питання, чому козломорді піся кожного прильоту згадують статевий акт у нецензурній формі? Може кожний вибух їх надихає на розмноження?
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25.11.2025 03:21 Відповісти
Самі сєбя бамбят-так казали орки коли їх ракети падали на наші будинки.Як пі дарська ракета попала в Охматдит казали те саме.Тут очевидно показано що ракета ппо не має такої бч щоб зруйнувати велику споруду.
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25.11.2025 10:05 Відповісти
 
 