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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Окупант спалахнув, як смолоскип, після влучання українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який намагався сховатися від атаки безпілотників у кущах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після влучання росіянина охопив вогонь. Примітно, що на загарбника чатувало щонайменше три українських дрона - один із них фільмував атаку дрона-камікадзе, а ще один БПЛА на мить потрапляє у поле зору камери.

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армія рф (21211) знищення (10301) дрони (8364)
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у нас будинки палають ..підстанції..а охлос розважають одиночними якимись палаючими болотними істотами
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25.11.2025 10:41 Відповісти
Невже "бояришник" ніс замість БК?
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25.11.2025 10:47 Відповісти
нічим тепер гвалтувати буде
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25.11.2025 11:11 Відповісти
Зато зігрівся наостанок...
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25.11.2025 11:36 Відповісти
Fuck-el!
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25.11.2025 11:39 Відповісти
Багато спиртів в традиційному кацапському тільці.
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25.11.2025 12:22 Відповісти
Выжил?
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25.11.2025 14:39 Відповісти
Дорозвідці не підлягає !
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25.11.2025 20:26 Відповісти
 
 