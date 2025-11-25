Окупант спалахнув, як смолоскип, після влучання українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який намагався сховатися від атаки безпілотників у кущах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після влучання росіянина охопив вогонь. Примітно, що на загарбника чатувало щонайменше три українських дрона - один із них фільмував атаку дрона-камікадзе, а ще один БПЛА на мить потрапляє у поле зору камери.
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