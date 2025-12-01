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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Уражено скупчення росгвардійців у Бердянську: 5 - "200", 4 - важкі "300", пошкоджено "Тигр" та два пікапи, - ГУР. ВIДЕО

19 листопада 2025 року о 22:20 за київським часом на в’їзді до тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі під пропагандистським білбордом скупчилися російські загарбники - їхню неквапливу розмову перервав потужний вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

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Які втрати ворога?

Як зазначається, унаслідок успішної операції ГУР МО України та Руху опору російській окупації московити зазнали втрат серед особового складу та техніки: знищено п’ятьох загарбників із так званої "Росгвардії", ще четверо - важкі "300"; пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль "Тигр".

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"Гуркіт у Бердянську зчинив переполох - на місце знищення російських окупантів нагнали швидкі та пожежні автівки", - йдеться у повідомленні.

ГУР МО України нагадує: за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде належна відплата.

Також дивіться: На причепах і без ніг: окупантам відірвало кінцівки на розтяжках. ВIДЕО

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Бердянськ (462) ліквідація (4792) Запорізька область (4973) ГУР (891) Бердянський район (32)
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Майстерна операція. Хлопці чудово працюють попри переслідування зрадливою і мстивою зеленою скотиною наших розвідників, зокрема полковника Червінського.
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01.12.2025 09:12 Відповісти
Гарна новина та робота-ГУР черговий респект...
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01.12.2025 09:12 Відповісти
угу..так себе раша параша из Бердянска..
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01.12.2025 09:20 Відповісти
большє трЕх не сабіратца, іначє будєт бо-бо...
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01.12.2025 09:26 Відповісти
В Телегр під відео писали , що то кадиривцімолярой барижили там . Тіпа їхня точка
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01.12.2025 10:20 Відповісти
Как всегда москали курят где попало ))
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01.12.2025 10:22 Відповісти
 
 