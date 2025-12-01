Уражено скупчення росгвардійців у Бердянську: 5 - "200", 4 - важкі "300", пошкоджено "Тигр" та два пікапи, - ГУР. ВIДЕО
19 листопада 2025 року о 22:20 за київським часом на в’їзді до тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі під пропагандистським білбордом скупчилися російські загарбники - їхню неквапливу розмову перервав потужний вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Які втрати ворога?
Як зазначається, унаслідок успішної операції ГУР МО України та Руху опору російській окупації московити зазнали втрат серед особового складу та техніки: знищено п’ятьох загарбників із так званої "Росгвардії", ще четверо - важкі "300"; пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль "Тигр".
"Гуркіт у Бердянську зчинив переполох - на місце знищення російських окупантів нагнали швидкі та пожежні автівки", - йдеться у повідомленні.
ГУР МО України нагадує: за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде належна відплата.
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