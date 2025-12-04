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ГУР знищило російський винищувач МіГ-29 в окупованому Криму. ВIДЕО

4 грудня бійці спецпідрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29 на території військового аеродрому "Кача" в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомило ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі знищення

У цю ж ніч під удар "Примар" також потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

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Що передувало

  • Нагадаємо, 21 вересня 2025 року "Примари" вперше в історії спалили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

  • Загалом з початку вторгнення українські військові знищили 430 російських літаків та 347 гелікоптерів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР підірвало "кадировців" під Бердянськом: ліквідовано корумповану схему з дизпаливом. ВIДЕО

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Крим (14120) знищення (10366) ГУР (893) винищувач (147)
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Топ коментарі
+27
Непогано! Крим це Україна, зрадникам - смерть.
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04.12.2025 16:12 Відповісти
+6
Я на Качу ехал плача - возвращаюсь хохоча!(с)
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04.12.2025 16:16 Відповісти
+6
Одні представники ГУР знищують ворога, інші - незаконно захоплюють санаторій! Коротко кажучи, кожен робить свою справу!
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04.12.2025 16:29 Відповісти
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"укачало" його - походу
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04.12.2025 16:11 Відповісти
Непогано! Крим це Україна, зрадникам - смерть.
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04.12.2025 16:12 Відповісти
Я на Качу ехал плача - возвращаюсь хохоча!(с)
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04.12.2025 16:16 Відповісти
Одні представники ГУР знищують ворога, інші - незаконно захоплюють санаторій! Коротко кажучи, кожен робить свою справу!
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04.12.2025 16:29 Відповісти
а їх кацманавти ще юзають? може так стояв собі..горобці заселилися..
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04.12.2025 16:41 Відповісти
теж думав, що вони вже бойові не виконують, але для чогось стояв не десь у Борисоглєбську, а у зоні бойових дій, та ще і з відкритим фонарьом.
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04.12.2025 17:45 Відповісти
https://youtu.be/gHfkKJYCwnM?t=269 Міг-29КУБ
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05.12.2025 02:09 Відповісти
Этой ,Каче, лет 100 уже. И что, там до сих пор кацапская авиация стояла?
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04.12.2025 17:32 Відповісти
Гарна робота! 👍
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04.12.2025 17:54 Відповісти
 
 