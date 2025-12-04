ГУР знищило російський винищувач МіГ-29 в окупованому Криму. ВIДЕО
4 грудня бійці спецпідрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29 на території військового аеродрому "Кача" в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомило ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі знищення
У цю ж ніч під удар "Примар" також потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.
Що передувало
- Нагадаємо, 21 вересня 2025 року "Примари" вперше в історії спалили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".
-
Загалом з початку вторгнення українські військові знищили 430 російських літаків та 347 гелікоптерів.
Топ коментарі
+27 Artcore
показати весь коментар04.12.2025 16:12 Відповісти Посилання
+6 олег иванов #434516
показати весь коментар04.12.2025 16:16 Відповісти Посилання
+6 Погрібний Олександр
показати весь коментар04.12.2025 16:29 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар04.12.2025 16:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Artcore
показати весь коментар04.12.2025 16:12 Відповісти Мені подобається 27 Посилання
олег иванов #434516
показати весь коментар04.12.2025 16:16 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Погрібний Олександр
показати весь коментар04.12.2025 16:29 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
walshebneg
показати весь коментар04.12.2025 16:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар04.12.2025 17:45 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
Urs
показати весь коментар05.12.2025 02:09 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Борис Дородный #516688
показати весь коментар04.12.2025 17:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex Zverev #512929
показати весь коментар04.12.2025 17:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль