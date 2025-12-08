РФ чекає на підсумки роботи США та України щодо врегулювання війни, - Пєсков

Росії важливо розуміти підсумки роботи США та України після російсько-американських консультацій у Кремлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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Що відомо?

"Ви знаєте, що було проведено докладну роботу в Москві на зустрічі Путіна з Віткоффом і з Кушнером.

І потім вже Віткофф і Кушнер працювали на основі тих результатів, яких досягли в Москві, з делегацією українських перемовників на чолі з Умеровим - ось зараз нам важливо розуміти, які підсумки цієї роботи", - сказав він.

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Пєсков додав, що зараз сторони "більше розуміють, що працювати потрібно в тиші".

"Подібні роботи не можуть вестися абсолютно публічно. Це неконструктивно і головне, що це не дає досягти результату. Тому розраховуємо таку інформацію отримати і тоді буде зрозуміло", - підсумував речник кремлівського диктатора.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

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