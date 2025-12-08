5 690 42
Україна, США та РФ не мають єдиної думки щодо Донбасу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що у США, України та РФ залишаються розбіжності щодо питання територій, які обговорюються в рамках "мирного плану" Штатів.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами Зеленського, елементи мирного плану США потребують подальшого обговорення з низки "чутливих питань", включаючи гарантії безпеки для України та території.
Президент зазначив, що на переговорах ще не досягнуто згоди щодо Донецької та Луганської областей.
"Є бачення США, Росії та України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу", - сказав він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
- Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.
Топ коментарі
+14 vitaliymkua
показати весь коментар08.12.2025 13:30 Відповісти Посилання
+13 Bogdan #603107
показати весь коментар08.12.2025 13:27 Відповісти Посилання
+10 Сергей Дмитрук
показати весь коментар08.12.2025 13:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль