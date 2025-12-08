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Новини Мирні перемовини
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Україна, США та РФ не мають єдиної думки щодо Донбасу, - Зеленський

Мирні перемовини: Зеленський заявив про розбіжності

Президент Володимир Зеленський заявив, що у США, України та РФ залишаються розбіжності щодо питання територій, які обговорюються в рамках "мирного плану" Штатів.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Зеленського, елементи мирного плану США потребують подальшого обговорення з низки "чутливих питань", включаючи гарантії безпеки для України та території.

Президент зазначив, що на переговорах ще не досягнуто згоди щодо Донецької та Луганської областей.

"Є бачення США, Росії та України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу", - сказав він.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
  • Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28120) росія (70533) США (26804) Донбас (21870)
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Топ коментарі
+14
Не на часі.

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08.12.2025 13:30 Відповісти
+13
Ще б нам про "наше бачення" хиось розказав
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08.12.2025 13:27 Відповісти
+10
віруєте, що якщо піти з Донбасу, то ****** зупиниться?
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08.12.2025 13:51 Відповісти

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