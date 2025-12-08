Україна, США та РФ не мають єдиної думки щодо Донбасу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у США, України та РФ залишаються розбіжності щодо питання територій, які обговорюються в рамках "мирного плану" Штатів.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За словами Зеленського, елементи мирного плану США потребують подальшого обговорення з низки "чутливих питань", включаючи гарантії безпеки для України та території.

Президент зазначив, що на переговорах ще не досягнуто згоди щодо Донецької та Луганської областей.

"Є бачення США, Росії та України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу", - сказав він.

Читайте: РФ чекає на підсумки роботи США та України щодо врегулювання війни, - Пєсков

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа готується діяти самостійно на тлі непередбачуваності позиції США щодо України, - Politico