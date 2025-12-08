Європа готується діяти самостійно на тлі непередбачуваності позиції США щодо України, - Politico

Європейські держави опинилися у складному становищі через непослідовну позицію адміністрації США щодо війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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ЄС формує нову згуртованість через спільну загрозу

На тлі зміни настроїв у США Німеччина, Франція та Велика Британія активізують співпрацю у сфері безпеки. За словами Кампфнера, європейські лідери змушені діяти спільно, адже бездіяльність коштуватиме значно дорожче. Офіційні особи вказують: у разі послаблення підтримки України Європу може накрити нова хвиля біженців, а Путін відчує ще більшу безкарність.

Такі настрої було видно під час недавнього державного візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до Великої Британії, де сторони підкреслили поглиблення співпраці на фоні російської агресії.

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Європейські уряди посилюють координацію

Британський прем’єр Кір Стармер та німецький канцлер Фрідріх Мерц демонструють єдність як у зовнішньополітичному баченні, так і у внутрішніх викликах. Експерти зауважують: втрата США як прогнозованого союзника змушує європейські столиці шукати нові механізми безпеки.

Водночас у НАТО зберігається залежність від американських ресурсів. "Сувора правда полягає в тому, що Європа ще не готова до боротьби з будь-якою російською агресією. До того часу ми покладаємося на США як на опору", - заявив один німецький військовий.

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Побоювання щодо "брудної угоди" між Трампом і Путіним

Європейські посадовці стурбовані тим, що США можуть тиснути на Україну з метою укладання невигідного миру. Це загрожує зниженням підтримки оборонних витрат та створенням умов, у яких Європа залишиться сам-на-сам з російською загрозою.

Особливі побоювання викликає первинний 28-пунктний план щодо України, який Європа вважає неприйнятним. Реалізація такої схеми означала б "Ялту 2.0" і фактичну "деамериканізацію" НАТО.

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За словами британського оборонного чиновника: "Ми кажемо, що це питання нашого виживання, але поки що не діємо відповідно".

Кампфнер наголошує: завдання Мерца, Стармера та Макрона - відкрито сказати своїм громадянам, що Європа може покладатися лише на себе.

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